Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

Таре, дочери 36-летней жительницы Англии Мииры Доусон, сейчас пять лет. Но она все еще питается грудным молоком. И ее мама планирует продолжать грудное вскармливание по возможности лет до десяти. Многих это ввергает в шок. Но Миира далеко не одинока в своих намерениях. Есть мамы, которые продолжают кормить детей грудью и в шесть, и в семь лет.

1.

Тара сосет мамино молоко регулярно три раза в день. Миира уверена, что грудное вскармливание в столь позднем возрасте не только помогает укреплять иммунитет девочки, но значительно повлияет на ее умственные способности и повысит уровень ее IQ.



2.

Своего двухлетнего сына Рэя миссис Доусон также планирует кормить грудью как можно дольше. А всем тем, кто ее осуждает, отвечает, что это личное дело их семьи. Тем более муж Мииры не против, резонно полагая, что пока его дети нуждаются в мамином молоке, будет правильнее не лишать их этого удовольствия.

3.

В 2012 году американка Джейми Линн Грюме произвела фурор, появившись на обложке журнала Time со своим четырехлетним сыном Арамом: кто-то восторгался ею, кого-то снимок шокировал. Джейми же признавалась, что готова кормить мальчика грудью как минимум до пяти лет, а может и дольше, если потребуется.

4.

Однако ее мечтам не суждено было сбыться: Арам отказался от груди вскоре после публикации.

Дети семейной пары из Брайтона Адель и Мэтта Аллен никогда не были у врача, так как их родители уверены, что иммунитет сам справится со всеми болячками. Они также не ходят в школу, так как папа и мама предпочитают обучать их на дому, знакомя, прежде всего, с окружающим миром, а не с буквами и цифрами. И старший сын, которому уже больше пяти лет, все еще с удовольствием сосет грудное молоко. И будет это делать до тех пор, пока ему самому не надоест.

5.

Денис Самптор из Лондона изначально планировала прекратить грудное вскармливание своей дочери через шесть месяцев после ее рождения. Но в итоге кормила Белль и после семи лет. «Это не значит, что я продолжаю регулярно кормить ее грудью, – поясняла Денис. – Она может попросить молока раз в неделю, а может и два раза в день».

6.

Жительница Сиднея Маха аль Муса кормила свою дочь Амину до восьми лет, вызывая недоуменные взгляды прохожих, когда это происходило в общественном месте. Маха даже отказалась от всех прививок, будучи уверенной в том, что грудное молоко защищает девочку от всех болезней.



И хотя взрослые дети, висящие на маминой сиське, смотрятся несколько странно, каждая женщина сама решает, до какого возраста кормить своего ребенка грудью. А вы как считате?

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2473489984823495037/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему Сталин отменил празднование Дня Победы (https://otari.mirtesen.ru/blog/43905256384/)

СССР: почему советские вожди произносили эту аббревиатуру неправильно (https://otari.mirtesen.ru/blog/43446500828)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!