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Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

Таре, дочери 36-летней жительницы Англии Мииры Доусон, сейчас пять лет. Но она все еще питается грудным молоком. И ее мама планирует продолжать грудное вскармливание по возможности лет до десяти. Многих это ввергает в шок. Но Миира далеко не одинока в своих намерениях. Есть мамы, которые продолжают кормить детей грудью и в шесть, и в семь лет.

1.

Тара сосет мамино молоко регулярно три раза в день. Миира уверена, что грудное вскармливание в столь позднем возрасте не только помогает укреплять иммунитет девочки, но значительно повлияет на ее умственные способности и повысит уровень ее IQ.

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

2.

Своего двухлетнего сына Рэя миссис Доусон также планирует кормить грудью как можно дольше. А всем тем, кто ее осуждает, отвечает, что это личное дело их семьи. Тем более муж Мииры не против, резонно полагая, что пока его дети нуждаются в мамином молоке, будет правильнее не лишать их этого удовольствия.

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

3.

В 2012 году американка Джейми Линн Грюме произвела фурор, появившись на обложке журнала Time со своим четырехлетним сыном Арамом: кто-то восторгался ею, кого-то снимок шокировал. Джейми же признавалась, что готова кормить мальчика грудью как минимум до пяти лет, а может и дольше, если потребуется.

Однако ее мечтам не суждено было сбыться: Арам отказался от груди вскоре после публикации.

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

4.

Дети семейной пары из Брайтона Адель и Мэтта Аллен никогда не были у врача, так как их родители уверены, что иммунитет сам справится со всеми болячками. Они также не ходят в школу, так как папа и мама предпочитают обучать их на дому, знакомя, прежде всего, с окружающим миром, а не с буквами и цифрами. И старший сын, которому уже больше пяти лет, все еще с удовольствием сосет грудное молоко. И будет это делать до тех пор, пока ему самому не надоест.

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

5.

Денис Самптор из Лондона изначально планировала прекратить грудное вскармливание своей дочери через шесть месяцев после ее рождения. Но в итоге кормила Белль и после семи лет. «Это не значит, что я продолжаю регулярно кормить ее грудью, – поясняла Денис. – Она может попросить молока раз в неделю, а может и два раза в день».

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет

6.

Жительница Сиднея Маха аль Муса кормила свою дочь Амину до восьми лет, вызывая недоуменные взгляды прохожих, когда это происходило в общественном месте. Маха даже отказалась от всех прививок, будучи уверенной в том, что грудное молоко защищает девочку от всех болезней.

Британка планирует кормить дочь грудью до 10 лет


И хотя взрослые дети, висящие на маминой сиське, смотрятся несколько странно, каждая женщина сама решает, до какого возраста кормить своего ребенка грудью. А вы как считате?

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2473489984823495037/

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