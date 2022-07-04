Зачем палачи Че Гевары отрубили ему руки после казни

Он вершил историю Кубы, был революционером и желал свободного и равного мира всем. Он не боясь отправлялся свергать диктаторов в другие страны. Его чтят и помнят до сих пор во всем мире, однако кончина его была трагической и, как считают его соратники, преждевременной, ведь он мог совершить еще множество великих дел. Его имя – Эрнесто Че Гевара.

Ранние годы, Кубинская революция и новая государственная деятельность

Эрнесто Гевара де ла Серна родился в 1928 году в городе Росарио, Аргентина. В детстве Эрнесто сильно увлекался чтением, был знаком с большим количеством социальных романов, рано познакомился с трудами Маркса и Энгельса. В возрасте 11 лет впервые заинтересовался Кубой после того, как Буэнос-Айрес посетил кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка.

Эрнесто получил медицинское образование в столице Аргентины. После длительного путешествия по Южной Америке устроился работать в госпиталь в Мехико, где судьба свела его с Раулем Кастро, а позже он познакомился и с его братом Фиделем, встреча произошла на конспиративной квартире его сторонников. С тех пор началась крепкая дружба Гевары, Кастро и других единомышленников по революционным идеям.

Выдвинув новую теорию о том, что для революции достаточно радикально настроенных революционеров, способных на политический переворот, а не целого общества, вместе они совершили задуманное, провели аграрную и социальную реформы. Кубинская революция одержала победу.

После освобождения Кубы Че Гевара получил кубинское гражданство, посетил некоторые зарубежные страны, с которыми наладил дружественные отношения. Он занимал высокие посты в правительстве Кубы, принимал активное участие во всех делах страны.

Возвращение к революционной борьбе

После 6 лет на посту государственного чиновника Че Гевара жаждал вернуться к революционным делам, наиболее подходящим местом для этого он считал Демократическую Республику Конго, куда и отправился. Проведя там некоторое время, команданте понял, что он не верит в местного лидера движения, отношения с повстанцами были достаточно сложными, они потерпели ряд поражений. В итоге Гевара принял решение прекратить операцию. Тем не менее неудача в Африке не поколебала революционных настроений Эрнесто. После просьбы Фиделя Кастро вновь посетить Кубу для подготовки новых действий в Латинской Америке, Че Гевара возвращается на «Остров свободы». Следующей страной, в которой с партизанскими отрядами выступает команданте, становится Боливия.

Революционное движение Боливии

В результате переворота в Боливии власть получил Рене Баррьентос, имевший антикоммунистическую репутацию и дружественные отношения с Америкой. Было известно также, что диктатор укрывал нацистов и использовал их знания и навыки в личных и государственных целях. В конце 1966 года Эрнесто и повстанцы приступили к действиям, в марте 1967 года состоялся первый бой с правительственными войсками. Президент Боливии Рене Баррьентос, напуганный появлением Че Гевары, обратился за помощью к ЦРУ США. Америка направила лучшие антипартизанские силы, специально обученные для сопротивления.

Несмотря на профессиональные умения команданте и выработанные навыки проведения революционных движений, в Боливии отряды терпели поражения. Местные относились насторожено к партизанам, борцу за революцию не удавалось добиться массового духа революции среди населения. Особенно затруднительно стало после того, как правительство Боливии стало распространять листовки о денежном вознаграждении за голову команданте. В августе 1967 года отряд Гевары в одном из боев потерпел поражение и понес большие потери. Лидер движения потерял своих ближайших соратников — Хуана Виталио Акунья Нуньеса и Айде Тамара Бунке Бидеру.

Последний бой и плен команданте В сентябре революционеры вновь понесли потери, а в начале октября информатор правительственных войск Боливии раскрыл местонахождение отрядов, вследствие чего они были окружены и атакованы. Партизаны храбро сражались, однако численное преимущество было не на их стороне. Че Гевара был ранен, его винтовка разбита пулей, и после длительного сопротивления боливийским войскам в итоге удалось захватить его и других партизан. Их отвели в местную школу в ближайшей деревне Ла-Игера. Несмотря на ранения, которые имел революционер, он предлагал свою помощь раненым солдатам боливийской армии.

По словам кубинских историков Адиса Купулла и Фройлана Гонсалеса, в плену команданте пытали и жестоко с ним обращались, но он всегда держался с достоинством и не давал ответов ни на какие вопросы. Как утверждают исследователи, даже в плену он старался не забывать о своих главных целях, и ему удалось переговорить с местной учительницей о плохом состоянии школы и недопустимости проведения занятий в таких условиях. Че Гевара обратил ее внимание на разницу между уровнем жизни государственных чиновников и местного населения: «Против этого мы и воюем!».

В это время власти Боливии вели переговоры с США о судьбе Эрнесто Гевары. Как позже сообщал Феликс Родригес, агент ЦРУ, по плану американских властей Че Гевару должны были вывезти в Панаму для дальнейших допросов, но Рене Баррьентос, по-видимому, сильно боясь команданте и желая показать свою силу, принял решение о казни революционера. 9 октября 1967 года Родригес получил приказ убить Гевару.

Смерть латиноамериканского революционера

Быть исполнителем приказа вызвался сержант армии Боливии, который по словам участников событий, хотел отомстить за товарищей, погибших в бою против Эрнесто. Марио Теран выпустил 9 пуль, одна из которых, попавшая в сердце, была смертельной. Тело команданте доставили в соседний поселок, привязав к вертолету. Там его выставили на всеобщее обозрение. Похоронили Че Гевару тайно, в форме без знаков отличия, недалеко от аэропорта Валье Гранде, так как президент Боливии опасался, что труп могут выкрасть и сделать предметом поклонения. Было пущено много разных слухов о судьбе Че Гевары, а затем о том, каким именно образом он погиб и где погребен.

Однако Рене Баррьентос понял, что все же необходимо рассказать о смерти латиноамериканского революционера, дабы показать мощь Боливии. В качестве подтверждения личности убитого изначально хотели отрубить голову, но в конце концов перед захоронением ему были ампутированы кисти обеих рук. Их поместили в сосуд с формалином для сохранности, к данному артефакту добавили некоторые личные вещи команданте и его дневник. 15 октября 1967 года Фидель Кастро сообщил жителям Кубы о смерти Эрнесто Че Гевары, в стране был объявлен 30-дневный траур.

Достойные похороны

Вскоре после смерти Гевары Фидель Кастро сообщил удивительные новости о том, что кисти рук и дневник выкрадены и доставлены на Кубу боливийским министром внутренних дел, агентом ЦРУ, симпатизировавшим кубинской революции, Антонио Аргедесом, который бежал из Боливии. Дневник революционера был издан большим тиражом, также публиковался за рубежом.

Место, где был захоронен Че Гевара, долго оставалось засекреченным, пока в 1995 году о нем не рассказал один из участников событий по разгрому партизанских отрядов команданте. Два года потребовалось, чтобы отыскать точное местоположение останков Гевары и его соратников. В 1997-м поиски увенчались успехом, тела были опознаны и перевезены на Кубу. 17 октября 1997 года с должными почестями тело Эрнесто Че Гевары было захоронено в мавзолее в Санта-Кларе.

Русская Семёрка

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает , что Фидель Кастро заключил так называемый Майамский пакт , благодаря которому он договорился с политиками, не поддерживающими Батисту, и богатыми соотечественниками, проживающими в США, о том, что те дадут ему большую сумму денег для того, чтобы с помощью взяток переманить военных из армии Батисты на свою сторону.

Именно это обстоятельство и помогло революционерам одержать победу и превратить некогда процветающую Кубу в концлагерь! Кроме того, редко кто задумывается, что заведомо растиражированный образ некоторых «героев» , иногда имеет мало общего с реальностью.Именно таким выдуманным «героем» был Че Гевара —жестокий, кровожадный убийца и бандит — любимый палач режима Фиделя Кастро!

Его жестокость стала проявляться еще в детстве, он принимал участие во всех мальчишеских драках, безжалостно избивая соперников и любил мучить животных. Че Гевара был не очень-то большим поклонником личной гигиены и редко стирал одежду и мог не мыться неделями. Он обычно говорил, что уже прошло 25 недель с тех пор, как он стирал эту рубаху. Именно за это его прозвали «Вонючий Че» !

Сам Че признался в том, что подписал «несколько тысяч» смертных приговоров только за первый год правления Фиделя Кастро.Он истязал, насиловал и уничтожал : женщин , детей , стариков , представителей ЛГБТ, больных СПИДом, ярых католиков, свидетелей Иеговы, афро-кубинских священников и т.д... Очевидцы рассказывают, что если для Фиделя Кастро убийство противников было необходимо для насаждения собственной власти, то Эрнесто Че Гевара получал от этого просто наслаждение.

Впоследствии кубинский лидер назначил Че Гевару министром промышленности страны. Однако это решение оказалось губительным для экономики Кубы и поэтому Фидель отправил Че Гевару заниматься привычным для него делом — готовить революцию.В ноябре 1966 года Че поехал в Боливию помогать местным повстанцам.

Однако никакой поддержки со стороны кубинских властей он так и не получил. Боливийцы поймали Гевару и в октябре 1967 года его застрелил агент ЦРУ Феликс Родригес. Сразу после смерти Че Гевары кубинская пропаганда принялась создавать из него образ пламенного революционера достойного подражания , подобно ленинско- сталинским душегубам большевикам. Именно поэтому портрет этого революционного садиста украсил купюры достоинством три кубинских песо, но не больше!

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