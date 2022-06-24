Государство «пиратов-коммунистов». Существовало ли оно в реальности?

Коммунизм — мечта многих романтиков и революционеров. Всеобщее равенство и братство, добровольный труд, отсутствие эусплуатации человека человеком, ликвидация угнетателя в виде государства, уничтожение собственности. Хотя сам коммунизм идеологи, писатели и политики понимали по-разному.

Коммунистические идеи можно усмотреть и в философских «кружках» античной Греции, и в средневековом движении гуситов. По-прежнему не забыт труд Томаса Мора — знаменитая «Утопия», созданная в 1516 году.

Ну а двадцатый век, как ни крути, был веком коммунистов, которые пытались создать социализм в своих странах самыми разными методами.

Вот где-то между выдуманной «Утопией» и реальными странами соцлагеря застряла «Либерталия» — полумифическая община пиратов-«коммунистов».

С пиратами вообще всегда все сложно: непонятно, где заканчиваются легенды и байки и начинается история. Иллюстрация: к/ф Пираты Карибского моря: На странных берегах.

Впервые Либерталия появилась в книге автора, который писал под псевдонимом «Капитан Чарльз Джонсон». «Всеобщая история пиратства...» была создана в 1724 году. Как раз примерно тогда закончился «золотой век пиратов» в Карибском море. Большая часть историй в книге реальна или имеет реальные корни. Но есть и выдумки, а автор произведения — своеобразный «капитан Джек Воробей», под ником которого мог скрываться, например, автор «Робинзона Крузо» Даниель Дефо (но это не точно).

Либерталия якобы существовала в конце XVII века, на острове Мадагаскар. Сразу стоит уточнить, что в реальности пиратские базы на Мадагаскаре или около него действительно существовали. Возможно, автор «Всеобщей истории...» пересказал некие слухи, правдивость которых остается под вопросом.

Мини-республика пиратов была создана для всех людей, независимо от их происхождения. В Либерталии якобы не признавали институты монархии, рабства, дворянства, централизованной религии и так далее.

Оливье Миссон — предполагаемый «президент» мифической Либерталии.

«Основой экономических отношений была общественная собственность на дома, крупные сооружения (доки, причалы, склады, крепости). В деньгах особой надобности не ощущалось; держали их в общей кассе, выдавая по мере конкретных надобностей. Продукты распределялись поровну. Ограды и заборы были запрещены...» (с) Рудольф Баландин. Знаменитые морские разбойники.

Прямо какая-то «Утопия» в сочетании с «военным коммунизмом».

Хотя история создания и существования Либерталии не выглядит совсем уж фантастической. Мол, так и так, был такой капитан — француз Оливье Миссон. Однажды он познакомился с «прогрессивным» священником Каррачиолли, который и «распропагандировал» команду каперов.

Мир несправедлив, короли и дворяне ведут несправедливые войны в своих интересах. А мы все — лишь пешки в их грязных играх. Давайте создадим свою маленькую «свободную республику». Да здравствуют свобода, равенство и братство, товарищи соратники!

Адмиралом Либерталии часто называли Томаса Тью. У него была вот такая символика. Однако, на самом деле этот мореплаватель просто один раз останавливался на одной из баз Мадагаскара.

И вроде как «благородные пираты» нашли себе хорошее местечко для «государственного строительства». Сумели даже стать там местными героями, прогнав племя завоевателей. Но, в конце концов, все завершилось немного предсказуемо логично: местные вожди напали на маленькую пиратскую республику (она была небольшой по населению). Часть «пиратской братии» попыталась уплыть, но угодила в шторм.

История красивая, хотя современные исследователи все-таки склоняются к тому, что это выдумка. Путешественник и журналист Кевин Рашби уже в XXI веке искал следы «пиратов-коммунистов» на Мадагаскаре. Либерталию отыскать не удалось. Хотя, повторюсь, существовало в этом регионе много иных пиратских поселений. Видимо, они в глазах лондонского автора XVIII века и превратились в идеалистическую Утопию...

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А вы знали об этом?

Строгие неписаные законы, по которым жили запорожские казаки, категорически исключали возможность появления женщин на Сечи. Это был не просто запрет, а настоящее табу, нарушение которого каралось смертью. Семейная жизнь отрицалась в принципе, ведь она отвлекала казака от ратного дела, усложняла рядовые будни, наносила непоправимый вред и препятствовала неустанным демонстрациям воинских доблестей.

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