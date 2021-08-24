Как собаки помогали солдатам во время войны: Обезвреженные снаряды, спасённые жизни и другие подвиги

Более 60 тысяч собак несли службу во время Великой Отечественной войны, сражались с врагом наравне с солдатами и спасли тысячи человеческих жизней. Псы-связисты передали несколько сотен тысяч сообщений, протянули почти 8000 километров проводов.

Собаки-саперы разминировали 30 советских и европейских городов. Хвостатые санитары перевезли с полей боя почти полмиллиона пострадавших бойцов. Псы-подрывники уничтожили 300 единиц вражеской бронетехники, жертвуя своей жизнью и погибая под танками.

Легендарные миноискатели

Знаменитый миноискатель Джульбарс.

На собак-саперов в годы войны возлагалась большая ответственность — разминировать территории, предотвратить смерть личного состава и уничтожение боевой техники. Тонкое чутье позволяло им находить любые мины с разными видами взрывчатки. Не было ни одного случая, чтобы на участке, обследованном псом-сапером, произошел подрыв людей или техники.

Легендарный пес Джульбарс за время своей службы нашел более 7400 мин и 150 снарядов. В марте 1945 года за свои фронтовые подвиги овчарка была представлена к награде — «За боевые заслуги». За всю войну это был единичный случай, когда собаку удостоили медали.

Ленинградский колли Дик отлично справлялся с обязанностями связиста и санитара во 2-м отдельном Келецком полку спецслужб, но свое «призвание» он нашел в минно-розыскном деле.

Как овчарка Дина обезвредила немецкий эшелон

За всю свою службу пес обнаружил больше 10 тысяч мин, но самый известный его подвиг — это разминирование Павловского дворца. За час до предполагаемого взрыва благодаря Дику удалось обезвредить фугас с часовым механизмом и весом в две с половиной тонны. Отважный колли дожил до самой старости и был похоронен с воинскими почестями, как настоящий герой.

Служебные собаки Карельского фронта.

Собаки-диверсанты проходили жесткий отбор по ряду критериев, и самый главный из них — это моментальная готовность выполнять любые команды. Выдрессированные животные могли сопроводить группу через минное поле, проложить в них безопасный «коридор», помочь при захвате «языка», заранее указать засаду противника или «гнездо» снайпера. Если в группе присутствовал такой боец, успех операции был обеспечен почти на 90%.

Главная миссия боевых псов-разведчиков и диверсантов заключалась в уничтожении мостов и вражеских железнодорожных составов. На спине четвероногого солдата был зафиксирован разъемный вьюк. После проникновения на ж/д-полотно собака должна была ухватиться зубами за рычаг, чтобы выдернуть воспламенитель — после этого подрывной снаряд был готов к диверсии.

Овчарка Дина стала одной из первых диверсионных собак в советских войсках. На фронт она поступила прямиком из школы военного собаководства, где успешно обучилась истреблению танков. Позже она освоила еще два профиля — минера и диверсанта.

Дина участвовала в «Рельсовой войне» в качестве одного из диверсантов. Долгое время от участников стратегической операции, заброшенных в тыл врага, не было никаких новостей. А спустя время поступило сообщение: «Сработала Дина». Собака выбежала на железную дорогу перед немецким составом на перегоне Полоцк-Дрисса, сбросила вьюк со спины, зубами выдернула чеку и убежала в лес. Благодаря успешно выполненному заданию был подорван вражеский эшелон, уничтожены десять вагонов, разрушен большая часть рельсов.

Позже овчарка еще несколько раз участвовала в разминировании Полоцка. В одной из таких операций она нашла мину, заложенную в матрасе. После войны Дину прикомандировали к музею боевой славы, где она и прожила до глубокой старости.

Как псы-санитары спасали раненых бойцов

Транспортировка раненых в собачей упряжке.

Около 700 тысяч тяжелораненых солдат были вывезены с поля боя на упряжках ездовых собак-санитаров. Животные исправно несли службу под обстрелом и взрывами снарядов, зимой они работали на нартах, а летом — на специальных тележках. В их обязанности входило не только спасение пострадавших бойцов, но и доставка боеприпасов. Участник Великой Отечественной войны Сергей Соловьев вспоминал, как из-за интенсивного огня санитары не могли пробраться к истекающим кровью однополчанам. И тогда на помощь приходили собаки. Они по-пластунски приползали к раненому с медицинской сумкой, ждали, пока тот перевяжет рану, и после этого отправлялись к другим. Если бойцы находились без сознания, четвероногий санитар облизывал ему лицо до тех пор, пока тот не очнется.

Рядовой Дмитрий Трохов вместе со своим соратником лайкой Бобиком, возглавлявшим собачью упряжку, вывезли с передовой больше 1500 раненых за три года войны.

Овчарка Мухтар, которую опекал ефрейтор Зорин, вынесла с полей боя почти 400 солдат и смогла спасти своего контуженного взрывом хозяина.

Помощь собак-связистов при освобождении Днепропетровщины

Кинологи с собаками, 1942 год.

В сражения за освобождение Днепропетровщины в 1943 году участвовало спецподразделение псов-связистов. Им приходилось работать под обстрелом, проявляя удивительную храбрость и находчивость. При форсировании Днепра у Никополя неожиданно оборвалась телефонная связь между полком и батальоном, находившимися на разных берегах. С этого момента все сообщения между подразделениями доставлял пес Рекс, который трижды в течение суток переплывал реку с донесениями, несколько раз был ранен, но всегда доходил до пункта назначения.

В сражениях под Днепродзержинском овчарка Мечта не успела пробежать и ста метров, как осколком снаряда с нее сорвало ошейник с депешей. Собака мгновенно сориентировалась. Солдаты видели, как Мечта вернулась, нашла портдепешник, взяла его в зубы и побежала к месту назначения.

В ходе Никопольско-Криворожского наступления штаб одного из батальонов 197-й стрелковой дивизии оказался изолирован противником, потеряв всякую возможность попросить о помощи. Последняя надежда оставалась на собаку Ольву. Ей пришлось добираться к своим под плотным огнем, но несмотря на опасность, она доставила сообщение и даже вернулась с ответным донесением, что помощь уже близко. В итоге атаку на штаб удалось отбить.

Верные стражники

Памятник погибшим героям-пограничникам и служебным собакам.

Задача сторожевых псов заключалась в том, чтобы предотвратить любые попытки немецких разведчиков проникнуть на территорию советского расположения. Животные были настолько хорошо выдрессированы под эту задачу, что бесшумным поворотом головы могли послать команду своему проводнику. Собаки могли провести несколько часов в одном положении и не теряли бдительности. Например, сторожевой пес Агай смог предотвратить 12 попыток проникновения немцев на позиции советских войск.

Пограничники Коломийской Погранкомендатуры охраняли тыл в Черкасской области вместе с 150 служебными собаками. После затяжных сражений майору Лопатину приказали выпустить овчарок, так как их нечем было кормить, но тот оставил всех животных в отряде.

В бою с подразделением «Лебштандарта» силы и боеприпасы пограничников оказались на исходе. Когда было понятно, что уже не спастись, командир принял решение послать в атаку оголодавших собак.

Немецкие солдаты запрыгивали на танки, стреляя оттуда в истощенных псов и их проводников. В неравном бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в плен. Выжившие собаки, по словам старожилов села Легедзино, остались лежать рядом с трупами своих проводников и никого не подпускали к ним.

В 2003 году в селе был установлен памятник в честь погибших солдат и их верных четвероногих союзников.

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