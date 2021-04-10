Икона "Господь Вседержитель": тип, символика и богословское содержание образа

Уже две тысячи лет фигура бедного палестинского проповедника Иисуса родом из Назарета довлеет над всей европейской (и не только) культурой. Сегодня его последователи в общей сложности составляют более двух миллиардов человек, то есть более тридцати процентов всего населения планеты. И нет такой страны, где бы не существовала хотя бы небольшая группа верующих христиан. Вполне естественно, что образ Христа запечатлелся и в мировом художественном наследии, особенно в религиозной живописи и иконографии. Ярким выражением почитания Иисуса, например, в православии является икона Господа Вседержителя. Значение ее стоит в тесной взаимосвязи с православной теологией. Поэтому необходимо немного разобраться с ролью Христа в богословии.

Иисус в ортодоксальном богословии

Как и во всех христианских церквях, Христос в православном вероучении занимает центральное место. Это не всегда можно прочувствовать в практике современной Церкви, часто демонстрирующей косность и суеверия, сосредоточенные на культах святых и святынь. Но в своей теории и догматической доктрине православие - очень христоцентричная деноминация. Иисус, согласно ее посланию, - это второе лицо Святой Троицы - Всевышнего Бога, сотворившего весь мир. Три ипостаси единого Бога представляют Отца, Сына и Святого Духа, Второй из них - Сын - на рубеже эпох сошел на землю и по действию Святого Духа родился от земной женщины, приняв тем самым человеческую природу. Единая личность Христа, таким образом, соединяет в себе «неслитно, нераздельно, неизменно и неразлучно» две природы - божественную и человеческую. Поскольку он - Бог, то его также называют Господом. Будучи сам по себе безгрешным, Иисус взял на себя груз всех человеческих грехов, которые разделяют Творца и творение, и вознес их телом своим на крест. Будучи невинно осужден и распят, Христос искупил тем самым своей кровью человеческие грехи. На третий день он воскрес из мертвых, а на сороковой день после этого вознесся в занебесные сферы, где воссел по правую руку (метафорически выражаясь, ибо у Отца нет тела) от Бога-Отца, где с тех пор незримо и правит своей церковью и всем мирозданием. Таково вкратце православное вероучение об Иисусе Христе.

Иисус в иконографии

Икона, будучи «богословием в красках», стремится отразить догматическое понимание Спасителя. Именно в свете догмы следует интерпретировать канонический православный образ Христа. На иконе изображен всегда воскресший Христос, изнутри которого сияет божественный свет. Даже если изображение сюжетное, в котором запечатлены прижизненные деяния Спасителя, оно все равно показывает не земного Иисуса, а воскресшего. Поэтому икона всегда метаисторична, она раскрывает духовную суть события или личности, а не фиксирует физическую действительность. В конечном счете, образ - полностью символ. И каждый элемент в нем - это отражение своего духовного корня. Справедливо будет сказать, что икона изображает неизобразимое и показывает незримое. Все эти особенности включает в себя и икона Господа Вседержителя. Значение ее определяется греческим термином «Пантократор», что значит «всем владеющий, всем правящий, имеющий над всем власть, всесильный».

Описание типа «Пантократор»

Собственно икона «Господь Вседержитель» - это даже не икона, а иконописный тип изображения Христа. Согласно каноническим нормам, Спаситель в нем представлен в образе царствующей особы. Поза при этом может быть различной - он может стоять или сидеть на престоле. Также популярны поясные и оплечные варианты образа. Икона «Господь Вседержитель» сразу узнается и по положению рук Христа. В левой он держит кодекс, который символизирует собой его проповедь - евангелие. А правая рука чаще всего сложена в благословляющий жест. В целом это самый распространенный и узнаваемый иконописный тип Спасителя. Известен он начиная примерно с четвертого века. А самая старинная икона «Господь Вседержитель» на сегодняшний день - образ из Синайского монастыря шестого века.

Символика «Пантократора»

Как и любой иконографический тип, «Пантократор» имеет свой набор символов. Большая часть из них, однако, является плодом последующей рефлексии над уже сложившимся образом. Так что интерпретация отдельных деталей довольно условна. Икона Господа Вседержителя отражает богословское осмысление фигуры Христа - об этом уже было сказано выше. Если при этом Иисус облачен в императорские одежды, то этим подчеркивается его абсолютная власть над космосом. Если же одежды епископские, то Христос представляет собой первосвященника, искупителя, который принес себя в жертву за грехи человечества. В этом качестве он приносит в небесную скинию свою кровь и является в силу этого священником - посредником между Богом и людьми. Но чаще всего икона «Господь Вседержитель» изображает Христа в его повседневных одеждах - хитоне, то есть длинной рубашке и гиматии - плаще. На хитоне, однако, часто изображается клав - вертикальная золотая полоса, которая символизирует благородство и власть. В древности его могли носить только аристократы. Сам хитон с некоторых пор принято ассоциировать с церковью. Традиционный нимб символизирует духовный свет, а крест, вписанный в его окружность - крестную жертву.

Чтимые образы типа «Пантократор»

В заключение необходимо напомнить, что образ - это не сам Христос, и что любой из них, в том числе «Господь Вседержитель» - икона. 19 век несколько приуменьшил значение личной духовной дисциплины и практики, в результате чего церковное сообщество до сих пор страдает болезнью погони за чудотворными образами. В качестве примера такой чтимой иконы Спасителя можно привести образ 14 века Елеазаровский, хранящийся ныне в одноименном монастыре Псковской епархии.

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