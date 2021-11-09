Топ-10: Увлекательные факты про язык тела

Наверное, каждый слышал о языке тела, и большинство из нас по крайней мере имеет базовое представление о том, как это работает.



Человек, который активно отдаляется от вас или хмурится, когда вы говорите, вероятно, не ваш друг. Человек, который постоянно улыбается и прикасается к вам, скорее всего, хочет стать вашим другом. Но посередине существует множество тонкостей и нюансов, которые большинство из нас упускает.



Всё, начиная с того, как вы моргаете, и заканчивая тем, как вы хмурите брови, может дать всевозможные намёки на то, что вы думаете и чувствуете в данный момент.



10. Руки в боки — это доминирование







Представьте себе человека, положившего руки на бёдра, локти смотрят в стороны, большие пальцы рук — назад. Если вы имеете дело с кем-то, держащим руки таким образом, то такой человек чувствует себя вполне контролирующим ситуацию.





Согласно Джону Наварро (Joe Navarro), специалисту по языку тела, который изучает науку о языке тела на протяжении 50 лет, 25 из которых он вместе с ФБР провёл за ловлей шпионов, руки в боки — это доминирующая позиция. Кто-то, стоящий таким образом, даёт понять, что он обращает внимание, вовлечён в происходящее и, скорее всего, у него есть вопрос, который он собирается обсудить.

Наварро использовал свои навыки в качестве эксперта по языку тела, чтобы определить, какие вопросы вызывают дискомфорт у подозреваемых, и даже то, являлся ли человек шпионом другого государства. Такие сигналы легко упустить из виду, мы все постоянно попадаем в паттерны поведения языка тела и выпадаем из них, но если вы знаете, чего ищете, то они могут стать бесценным инструментом для извлечения информации.Положение "руки в боки" может легко перейти от попытки быть влиятельным и повелительным к позе любопытства простым движением руки. Если большие пальцы рук переставить вперёд, а остальные пальцы — назад, то теперь вам интересно и любопытно, что происходит, вместо того чтобы пытаться управлять происходящим.







Если бы вы собирались произвести впечатление не мистера Бернса из "Симпсонов", то велика вероятность, что вы бы сказали: "Отлично!", сложив руки в стиплинге (когда обе руки расположены одна напротив другой, и смыкаются только кончики пальцев).





Этот жест руками — не просто мультяшное дурачество, а именно то, что сделал бы в реальной жизни такой человек, как мистер Бернс. Стиплинг, когда вы соединяете руки только кончиками пальцев, словно шпили церкви, — это самая мощная демонстрация уверенности, которую только может проявить человек.



По словам Наварро, нервный или неуверенный в себе человек будет скручивать руки и выполнять какие-либо гибкие жесты. Стиплинг противоположен этому и демонстрирует авторитет. Уверенность, которую проецирует этот жест, исчезает, когда его больше нет.



Если человек сначала демонстрировал этот жест, а затем перестал, примите это как хороший знак того, что он уже не так уверен в себе, как был мгновением раньше. Если человек после этого медленно потирает руки, то это явный показатель стресса.



8. Частота моргания









Как часто вы моргаете? Люди об этом никогда не задумываются. Это бессознательное действие, поэтому мы не осознаём, как часто его совершаем. Если вам интересно знать, то среднестатистический взрослый моргает 15-20 раз в минуту.





В стрессовой ситуации частота моргания возрастает. Это потенциально может указывать на нечестность, однако это не незыблемая истина. Это с такой же лёгкостью может указывать на стресс и дискомфорт от ситуации. Тем не менее, если кто-то, например, произносит речь или даёт показания в суде и резко начинает моргать чаще, то это может быть признаком обмана.



Наварро отмечает, что, когда выступал Никсон и был не совсем честен, он начинал моргать с 12 до 70 раз в минуту. А чтобы по-настоящему увидеть, как кто-то находится в состоянии стресса, то посмотрите на Билла Клинтона, дававшего показания, когда он моргал с частотой почти 100 раз в минуту.



Продавцы автомобилей и другие профессионалы, которые хотят оказывать давление на людей, учатся следить за частотой моргания. Они будут следить за вашими глазами, чтобы определить, когда и как оказать на вас большее давление, чтобы заключить сделку. Поэтому если вы попадаете в ситуацию сильного стресса и хотите создать впечатление, что вы спокойны и собранны, то следите за тем, как часто вы моргаете, и постарайтесь это контролировать.



7. Вы оттягиваете воротник, стараясь проветрить тело, когда расстроены





Существует шутка, которая, вероятно, восходит к водевилю про людей, которых бросает в жар, когда им задают вопрос на какую-то неудобную тему. Человек, которому задали вопрос, оттягивает воротничок от тела и обратно несколько раз, отвечая: "О, а здесь становится жарко!" Подразумевается, что, когда вам задают неудобные вопросы, вы испытываете стресс, вас бросает в жар, и становится дискомфортно. И угадайте что? Это совершенно нормально.



Когда Наварро, будучи сотрудником правоохранительных органов, допрашивал подозреваемых, он обращал внимание на технику, которую называл "вентилированием", которая указывает на то, что кто-то пытается справиться со стрессом. Во многих случаях для этого нужно буквально потянуть за воротник, чтобы проветрить тело и остыть.



Само это действие ни в коем случае не является признаком обмана, как своего рода детектор лжи на языке тела. Однако это действительно указывает на то, что определённая линия вопросов или поведение заставляет человека испытывать дискомфорт. В этом даже не нужно сомневаться. Если вы находитесь в среде, которая заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке, как, например, церковный органист с мягкими манерами, который наткнулся на байкерский бар, вы тоже склонны к подобному действию.



6. Скрещенные руки — чтобы успокоиться, а не блокировка







Долгое время считалось, что скрещивание рук демонстрирует чёткое ощущение дистанции или блокировки. Вы используете свои руки, чтобы защитить жизненно важные органы. А теперь подумайте, что вы обычно чувствуете, когда скрещиваете руки? Вы чувствуете угрозу? Вы действительно чувствуете себя защищающимися? Вы пытаетесь защитить своё сердце от нападения? Наверное, нет.



По словам Джанин Драйвер (Janine Driver) из Института языка тела (Body Language Institute), это распространённое мнение явно не соответствует действительности. Скрещивание рук может всего лишь помочь думать, особенно в рабочей ситуации. Наварро с этим согласен, считая, что это не столько оборонительное действие, сколько успокаивающее. И в конце концов, иногда руки просто устают и с ними нужно что-то сделать.



5. Направление взгляда не указывает на обман







Возможно, вы слышали о том, что люди обычно избегают взгляда, когда говорят неправду. Это старая фраза "посмотри мне в глаза и скажи правду", которая в течение многих лет появлялась на телевидении и в фильмах. Идея состоит в том, что лжец, столкнувшись со столь пристальным вниманием и под грузом чувства вины будет вынужден отвернуться или сломаться под давлением и рассказать правду.



Это полная чушь.



На этом основан старый миф о том, что если человек смотрит влево вверх или, может быть, вправо вверх, то он подсознательно обращается к части своего мозга, которая поможет ему придумать ложь, чтобы не сказать правду. Это тоже чушь, и это уже развенчано.



Наварро говорит, что визуальные подсказки, указывающие на обман, весьма ненадёжны. Несмотря на то, что мы думаем, что можем выявить обман с помощью языка тела, это совсем непросто. Другие признаки, такие как кашель, прикосновение к лицу и все так называемые признаки того, что кто-то ведёт себя нечестно, с тем же успехом могут означать, что у человека просто пересохло в горле или зачесался нос.



4. Отзеркаливание говорит о заинтересованности









Когда дело доходит до мира соблазнения, язык тела имеет большое значение. Наварро не только использует свои навыки, чтобы ловить шпионов, но также и может помочь вам подобрать пару. Даже если вы "встречаетесь" через Zoom, сидя на карантине.



Людям нравятся руки, и нам нравится смотреть на руки других людей. Использование рук во время разговора, как мы видели, может указать на многое. Но если вы копируете жесты рук человека, с которым разговариваете, то это признак заинтересованности. А это означает, что, если вы видите, как кто-то делает это по отношению к вам, знайте, что вы этого человека "зацепили".



"Зеркальное" поведение, называемое "синхронным изопраксисом" (isopraxis), также выходит за рамки жестов рук. Вы можете отзеркаливать то, как сидит другой человек, или кивать, когда он кивает. Что бы он ни делал, если вы принимаете это как своё собственное, это означает, что вы полностью погружаетесь в то, что он говорит.



3. Прихорашивание означает романтическую заинтересованность







Если вы в баре и смотрите на кого-то, пытаясь флиртовать, а этот человек просто невозмутимо смотрит на вас и, может быть, даже немного морщится, то дела идут не очень хорошо. Но существуют некоторые признаки, которые могут сообщить вам, что у вас есть шанс.



Ещё до того, как завязать разговор, вы можете выявить некоторые модели поведения, указывающие на то, что человек старается быть для вас привлекательным. Демонстрация прихорашивания включает в себя поправление причёски или игру с волосами. Такое поведение можно часто наблюдать в клубах, и в некоторых случаях оно выходит за рамки подсознания и становится намеренным. Бывают случаи, когда кто-то может "рассеянно" завивать локон вокруг пальца, демонстрируя это с явным намерением. Это родилось из бессознательного языка тела, который говорит человеку: "Посмотри, как я хорошо выгляжу!"



Нет волос, о которых можно было бы говорить? Без проблем. Этим требованиям отвечает всё, что явно указывает на то, что кто-то прихорашивается. Человек поправляет одежду, выпрямляет спину, словом, делает всё, чтобы постараться понравиться другому человеку.



2. Вы сжимаете губы, когда огорчены







Губы прекрасно отражают эмоции и чувства человека. Вы можете усмехаться, когда злитесь, улыбаться, когда счастливы, и все мы, скорее всего, видели, как кто-то прикасается пальцем к губам, чтобы выглядеть соблазнительно. Так о чём ещё могут рассказать губы, не произнося ни слова? Они могут запросто указать на то, насколько вам не нравится ситуация.



Если кто-то сжимает губы, это верный знак того, что он недоволен происходящим. Чем сильнее сжаты губы, тем сильнее это ощущение. Если ситуация вообще плоха, то человек может втянуть губы прямо в рот.



1. Нахмуренные брови указывают на неприязнь







Большинство людей время от времени боится сказать что-то не то. Что ж, хорошие новости: теперь можно с достаточной степенью точности узнать, думает ли другой человек о том, что то, что вы говорите, глупо.



Когда мы слышим то, что нам не нравится, потому что кажется нам глупым, неправильным или просто чем-то неприятным, мы склонны хмурить брови. Когда у собеседника хмурятся брови, будьте осторожны в том, что вы говорите. Если это продолжается, тогда человек, с которым вы разговариваете, совершенно не чувствует разговор. Он может оставаться вежливым, но велика вероятность того, что вы ему не нравитесь или, по крайней мере, ему не нравится то, что вы говорите.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2343740061699541281/

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