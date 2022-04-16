Тайны древнего мира, которые были разгаданы не так давно

Порой кажется, что сегодня самые разнообразные открытия появляются с такой скоростью, что скоро на Земле просто не останется загадок.

Но археологи уверены, тайн древних цивилизаций хватит ещё на многие столетия.

Прошлые года принесли несколько действительно сенсационных открытий, которые позволили приоткрыть завесу тайны над древним миров.

1. Египетские животные

Египетские животные.

Древние египтяне часто изображали животных, что позволяет современным исследователям получить представление об экологии региона 6000 лет назад. Изображения животных вырезали на дереве, на камнях, на церемониальных принадлежностях, а также изображали на фрескх на стенах гробниц. Ученые смогли выяснить, что из 37 видов крупных млекопитающих, которые когда-то обитали в Египте, остались только 8. Картина разительно отличалась до дохристовую эпоху: тогда в Египте встречалось множество обитателей саванны, таких как львы, антилопы гну, зебры и дикие собаки. К сожалению, большое количество этих животных погибло во время неоднократных засух.

2. Падение Кахокии

Падение Кахокии.

Около 1000 лет назад в Северной Америке самым большим городом была Кахокия, которая состояла из 120 курганов, расположенных на 15 квадратных километрах в пойме реки Миссисипи.

В этом городе жило около 20 000 человек - больше, чем в Лондоне и других выдающихся европейских городах. По некоторым оценкам, в отдельные моменты население доходило до 40 000 человек. Поселение процветало до 13 века, после чего пришло в упадок. Ученые считали, что оно было разрушено каким-то таинственным стихийным бедствием

Недавно возникла версия, что причиной стала серия огромных наводнений. Это открытие было сделано случайно — в озере рядом с центром города Коллинсвилль углубляли дно. Ученые пытались найти останки ископаемых и артефакты чтобы оценить степень человеческой деятельности в Кахокии. Вместо этого, они нашли доказательства многочисленных древних наводнений, которые регулярно случались еще до основания Кахокии. Затем наводнения прекратились, но позже возобновились с удвоенной силой.

3. Таинственная пещерная роспись

Таинственная роспись в пещере.

Археологи, ведущие раскопки недалеко от турецкого города Конья, были сбиты с толку пещерной росписью эпохи неолита, изображающей нечто непонятное. Некоторые сочли это древнейшей картой мира, на которой изображена древняя община в Чатале примерно 9000 лет назад. Другие посчитали это доисторической абстракцией. Сегодня же исследователи предполагают, что это фреска с изображением извержения вулкана.

В поддержку этой гипотезы говорит курган в виде двух холмов недалеко от этого места (нечто похожее изображено на рисунке), а также то, что в данном районе были найдены куски пемзы (вулканической породы) примерно 8900-летней давности.

4. Просверленный череп

Просверленный череп.

В 1480 году итальянский город Отранто был захвачен войсками Османской империи, которые разграбили город и убили большинство взрослых мужчин. Оставшимся в живых 800 людям предложили принять ислам в обмен на свободу. После того, как они отказались, их казнили. В 1771 году отрантских мучеников причислили к лику блаженных и их начали считать святыми покровителями города.

Несколько веков спустя один из черепов мучеников привлек внимание ученых тем, что в нем было просверлено 16 отверстий (некоторые сквозные, а некоторые — просто выемки в кости). Итальянские исследователи предположили, что отверстия были просверлены уже после смерти человека с целью добычи костного порошка, который в те времена часто использовался в качестве лекарства.

5. Таинственные монеты

Таинственные монеты.

Антропологи обнаружили необычные древние монеты странной формы на раскопках в Зиярет Тепе, Турция. Некоторые из глиняных монет были сделаны в форме пирамидок, другие — в виде шляп волшебников. Считается, что подобными монетами пользовались еще до появления письменного текста, но примерно в 3000 г. до н.э. они загадочно исчезли из истории. Тем не менее, недавно обнаруженные в Турции монеты датируются 1000 г. до н.э., когда клинопись уже была в полном разгаре. Оказалось, что люди по-прежнему обменивались ими, просто не вели учёт операций.

6. Ракушки и Эль-Ниньо

Ракушки и Эль-Ниньо.

Благодаря Эль-Ниньо климат на Земле постепенно меняется. До недавнего времени ученые не знали, какая погода была раньше, но благодаря исследованию обычных ракушек выяснилось, что раньше на планете были очень похожие циклы изменения климата из-за осцилляции Эль-Ниньо и его противоположной фазы, известной как Ла-Нинья. При анализе гигантских ракушек выяснилось, что идентичные процессы влияли и в прошлом на расселение коренных народов в Перу.

7. Откуда взялись камни в Стоунхендже

Откуда взялись камни в Стоунхендже.

Стоунхендж до сих пор остается загадкой, но постепенно продолжает раскрывать свои тайны. Ученые уже точно определили, что голубые камни были добыты на древнем руднике в Пресели Хиллз, Пемброкшир, Уэльс. Стоунхендж состоит в основном из двух видов камня. Самые большие мегалиты в Стоунхендже состоят как раз из голубого камня и предполагается, что благодаря иронии местной геологии и мрачному валлийскому климату голубые камни произошли естественным образом - их веками вытачивала вода.

8. Код йотунвиллур

Код йотунвиллур.

Криптоантропологи были ошарашены, когда расшифровали код викингов позднего средневековья, который оставался загадкой в течение многих лет. Это произошло благодаря палочке 13 века, на которой двое мужчин - некие Сигурд и Лавранс - вырезали свои имена обычными и зашифрованными рунами. После расшифровки загадочной палочки на ней обнаружилась 700-летняя "древняя смска", а именно шутливая надпись "поцелуй меня".

9. Легендарная крепость Акра

Легендарная крепость Акра.

Археологи объявили об открытии, как они надеются, легендарной крепости Акра, основанной 2000 лет назад и описанной в Книге Маккавеев, а также историком Иосифом Флавием. Оба источника утверждали, что крепость находится в городе Давидовом, что привело к неудачным экспедициям и поискам в течение прошлого столетия. Акра же нашлась за пределами городских стен на холме, откуда открывался стратегически важный обзор на долину ниже. После того, как были раскопаны несколько слоев земли, были обнаружены остатки мощной башни, внушительной стены и крутой насыпи под ней. Помимо крепости, археологи также нашли монеты, кувшины с вином и даже куски оружия.

10. Римский бетон

Римский бетон.

Тайна создания римлянами бетона, наконец, получила решение. На месте потухшего вулкана Кампи Флегрей возле города Поццуоли были обнаружены фиброармированные породы, которые очень напоминают этот древний бетон. Образовывался этот материал благодаря горячим минеральным водам, богатым гидроксидом кальция (гашеная известь). Пузырьки из этой "минералки" смешивались с золой и пемзой, создавая естественный бетон.

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