Почему умалчивают о первом в истории человечества марсоходе: Кто лишает СССР славы первопроходцев

Уникальная миссия

Советская марка 1972 года, посвящённая полётам на Марс. / Фото: Wikimedia Commons

Орбитальный аппарат «Марс 2» / «Марс 3». / Фото: amusingplanet.com

Макет спускаемого аппарата «Марс 3» в Мемориальном музее космонавтики в России. / Фото: amusingplanet.com

Грозная пыльная буря не помешала

Так выглядела поверхность Марса за несколько секунд до посадки. Снимки были сделаны десятилетия спустя другим аппаратом. / Фото: bbc.com

Удачная посадка

Марсоход ПРОП-М. / Фото: amusingplanet.com

Буря подпортила снимки

Единственное изображение, переданное посадочным модулем «Марс 3» до того, как он замолчал. / Фото: amusingplanet.com

Почему фотографии скрывали

Советские учёные совершили ошибку. / Фото: naukatv.ru

Не тот масштаб

Первая чёткая фотография поверхности Марса, сделанная аппаратом Viking Lander 1. / Фото: amusingplanet.com

Одна из фотографий, которую использовали для панорамы, на ней видна изъеденная ветром марсианская скала. / Фото: bbc.com

Советский Союз несколько раз отправлял корабли на Марс. Аппараты «Марс 2» и «Марс 3» не были самостоятельными. Они предназначались для совместной работы с миссией Космос 419. Она должна была предоставить радиолокационный маяк с орбиты вокруг Марса, чтобы аппараты могли удачно приземлиться. Но Космос 419 потерпел крушение практически сразу после запуска. «Марс 2» и «Марс 3» остались в этом путешествии одни на произвол судьбы в необъятном космическом пространстве.Через полгода аппараты достигли Марса. «Марс 2» разбился о поверхность Красной планеты. «Марс 3» удачно совершил мягкую посадку.Оба корабля были абсолютно одинаковыми. Задачи у них были идентичными. Нужно было запечатлеть марсианский пейзаж, передать топографические данные, сведения о составе и физических свойствах поверхности, а также измерить свойства атмосферы. Корабли были оборудованы всем необходимым, чтобы контролировать потоки ветра и марсианские магнитные поля. Работали они как ретрансляторы для передачи сигналов с посадочных устройств на Землю.За пару недель до запуска «Марса 2» и «Марса 3» на поверхности планеты бушевала сильная пыльная буря. Это явление угрожало саботировать предстоящую миссию. Менять компьютерные программы было уже к этому моменту слишком поздно. Руководство решило, что запуски пройдут в соответствии с графиком. Единственное что изменилось — большая часть всех доступных ресурсов была направлена для получения снимков с аппаратов, находящихся на орбите.В конце мая 1971 года с космодрома Байконур запустили «Марс 2». На свою орбиту он попал полгода спустя. После этого спускаемый аппарат сферической формы отделился от орбитального аппарата и полетел к Марсу. К сожалению, угол окказался намного круче, чем было необходимо. Из-за этого вся система вышла из строя. Не смог раскрыться парашют. Капсула с огромной силой упала на поверхность, распавшись при этом, возможно, на миллионы осколков. Это был первый искусственный объект в истории, достигший Марса.«Марс 3» был запущен девять дней спустя. Так же он достиг орбиты Красной планеты. Орбитальный аппарат пострадал от частичной потери топлива. Поэтому его не хватило для выхода на запланированную 25-часовую орбиту. Вместо этого двигатель произвёл усечённое горение, чтобы вывести космический корабль на высокоэллиптическую долгопериодическую орбиту вокруг Марса.Модулю удалось войти в атмосферу Марса под достаточно небольшим углом. Из-за этого все системы работали как надо. Скорость снижалась, парашют раскрылся вовремя и корабль приземлился на поверхности Марса. Это была первая мягкая посадка на планете и огромное достижение для советских учёных.После этого аппарат мгновенно сбросил лепестковые крышки и начал подготовку к развёртыванию марсохода. Назывался он ПРОП-М и представлял собой небольшую приземистую коробочку. К посадочному модулю он крепился кабелем длиной всего в 15 метров. Очевидно, марсоход не был рассчитан на масштабные исследования. Вездеход был оборудован не колёсами, а лыжами.Поскольку радиосигналам с Земли требовалось слишком много времени, чтобы управлять марсоходами с помощью дистанционного управления, они имели собственные системы обнаружения препятствий. Также они были снабжены динамическими пенетрометрами и денситометрами гамма-излучения для измерения несущей способности и плотности почвы.Посадочный модуль начал передачу данных через 90 секунд после приземления. Но всего через полминуты замолчал. Причину сбоя так никто и не определил. Учёные предполагают, что это был чрезвычайно сильный шторм, который мог вызвать корональный разряд, повредивший систему связи. Во время короткого периода своей работы посадочный модуль отправил некое зернистое изображение, которое было трудно идентифицировать.Это могла быть поверхность Марса, или пыльная буря, или просто радиошум. Эти снимки были засекречены до 1980-х годов, когда советский лидер Михаил Горбачев призвал к расширению научного сотрудничества с Западом. Это был конец эры господства СССР.Широкой общественности были не знакомы первые снимки, сделанные советским марсоходом на Марсе. Это и являлось основной причиной того, что слава первого изображения поверхности Красной планеты досталась другому кораблю. Советский Союз не опубликовал полученные фотографии. Скорее всего потому, что советская космическая программа не обнародовала снимки, если они их считали недостаточно качественными.В этом случае это был не вопрос секретности, просто изображения сочли не слишком информативными. Учёные в СССР приняли за всех исследователей космоса судьбоносное решение. Снимок не увидел мир. Их можно понять, они хотели быстро показать что-то реальное и всё же это было ошибкой.Да, Советский Союз был первым. Первым, кто запустил космонавта в космос, и облетел Луну со спутником. Соединённые Штаты отправили людей на Луну. Только вот послать космический корабль к далёкой планете и заставить его войти в неизвестную враждебную атмосферу, приземлиться на неизведанной поверхности - это мероприятие совсем иного масштаба.Первая чёткая фотография была получена лишь пять лет спустя. После успешного полёта и посадки на Красную планету аппарат Viking Lander 1 отправил на Землю исторический снимок. Его и стали считать первым в истории. Орбитальные аппараты «Марс 2» и «Марс 3» принесли гораздо больше пользы. Они в течение многих месяцев вращались вокруг планеты, делали фотографии и отсылали данные. Это были весьма полезные сведения, которые способствовали познанию Марса. Именно благодаря советским аппаратам стало возможным создать довольно подробные карты рельефа планеты. Также были получены данные о марсианской гравитации и магнитных полях.Лишь три десятилетия спустя НАСА наконец отправит на Марс марсоход Sojourner на борту космического корабля Mars Pathfinder. Аппарат проработал почти три месяца, прежде чем села его батарея.Полёты в космос всегда манили человека. Так не терпелось узнать, а что же там где-то далеко? Настолько велико было это человеческое стремление познать неизведанное, что летательные аппараты пытались разработать ещё в Средние века.