Почему невестке Максима Горького не позволили выйти замуж после смерти мужа и свёкра

Надежда Пешкова считалась первой красавицей Москвы, однако завидовать её успеху не решался никто. О её взаимоотношениях с Максимом Горьким ходили самые нелицеприятные слухи, а её поклонниками были Иосиф Сталин и Генрих Ягода, Алексей Толстой и Михаил Тухачевский. После того, как не стало мужа Надежды Максима Пешкова, она могла бы выйти замуж, однако ей не позволили этого сделать. За что мстили знаменитой Тимоше и почему она стала отказываться от знакомства с одинокими мужчинами?



Сбежавшая невеста

Впервые Надежда Введенская отправилась под венец в 17-летнем возрасте, вняв настоянию собственного отца, врача-уролога Алексея Введенского. Тот был озабочен судьбой своих детей, которых воспитывал сам после смерти жены. Когда же у врача закрались подозрения о наличии у него онкологического заболевания, он поспешил устроить судьбу одной из своих дочерей (всего у него было 8 детей).



Воспользовавшись симпатией к Надежде своего ординатора доктора Синицына, Алексей Андреевич быстро устроил дело. Вскоре его красавица-дочь обвенчалась с доктором Синицыным. Но после венчания жених столь бурно праздновал свою женитьбу, что напился до невменяемого состояния. Этим он так напугал свою юную невесту, что Надежда, не дожидаясь первой брачной ночи, выбралась через окно и вернулась в отчий дом.

Отцу она категорично заявила: Синицын никогда не прикоснётся к ней.

Тимошка

Надежда и Максим Пешковы. / Фото: www.7days.ru





С Максимом Пешковым Надежда познакомилась ещё в школьные годы на катке. Однако ухаживать за Надей сын известного писателя стал, когда услышал забавную историю о её неудавшемся замужестве.



Он был старше Надежды на четыре года, но своей непосредственностью и неприспособленностью к жизни напоминал мальчишку-подростка. И все же было у них что-то общее. Надежда с удовольствием участвовала в весёлых затеях своего воздыхателя, а в 1922 году он всё же смог уговорить красавицу стать его женой. Предварительно Максим познакомил Надю с Алексеем Максимовичем, которому будущая невестка пришлась по душе.



Максим Горький с сыном. / Фото: www.autogear.ru



Максим Пешков и Надежда Введенская поженились во время зарубежной поездки в Берлине. Алексей Максимович наблюдал за сыном и искренне радовался его счастью. По словам отца, Максим вёл себя так, будто не мог поверить в реальность происходящего. Он всегда находился рядом со своей супругой, стараясь прикоснуться к её руке или волосам, словно проверяя, настоящая она или нет.



В Италии, где стали жить молодые супруги Пешковы вместе с отцом мужа, Надежда с лёгкой руки Горького получила прозвище Тимошка. Так назвал её свёкр после того, как невестка остригла свою шикарную косу и стала своей причёской напомнила Алексею Максимовичу одного из юных кучеров, коих в России называли Тимофеями, Тимошками.



Максим Горький с сыном Максимом, снохой Надеждой (Тимошей) и внучками Марфой и Дарьей. / Фото: www.booksonline.com.ua





В Италии прошли самые счастливые годы семьи Пешковых. Там родились их дочери Марфа и Дарья, там Надежда стала всерьёз заниматься живописью. Отношения с мужем, не омраченные финансовыми заботами, бытом и другими проблемами, были практически идеальны.



Если бы знал Максим Горький, как изменится судьба его близких после возвращения в Россию, вряд ли бы он поддался уговорам о переезде на родину. Знаменитому писателю по возвращении был предоставлен бывший особняк Рябушинского, где он обосновался вместе со своей семьёй.



Без вины виноватая

Надежда Пешкова. / Фото: www.nuz.uz





Максим Горький с огромной теплотой и нежностью относился к жене сына. Это отношение и стало поводом для слухов о преступной любви писателя к Тимошке. Несмотря на то, что никаких подтверждений связи Надежды и Алексея Максимовича не было, подобные разговоры не могли не дойти до членов семьи.

Однако Максима Горького куда больше заботила судьба самой Тимошки. Она была столь красива и обаятельна, что редко какой мужчина мог устоять перед её чарами. К писателю время от времени заходил сам Иосиф Сталин. Неизменно с букетом, что давало основания предполагать о его симпатии к Надежде.



Максим Горький и Генрих Ягода. / Фото: www.ytimg.com



Генрих Ягода взял привычку заезжать к Горькому на дачу в Горках. О его влюблённости в Надежду Пешкову не догадывался разве что слепой. Сын Горького к тому времени стал злоупотреблять спиртным, а в 1934 году умер от воспаления лёгких. Причиной болезни послужила ночёвка на улице на скамейке, где якобы его оставил совершенно пьяного секретарь Горького Пётр Крючков.



После смерти мужа чрезмерное внимание Ягоды к Надежде Пешковой стало совершенно невыносимым, однако какое-то время молодую женщину защищал от домогательств наркома авторитет свёкра. После смерти Максима Горького в июне 1936 года Тимошка осталась один на один со всеми своими проблемами.



Надежда с дочерьми Марфой (слева) и Дарьей. / Фото: www.pogudin-oleg.ru





Впоследствии дочери Надежды Марфа и Дарья категорически отрицали факт связи матери с Ягодой. По их мнению, роль Ягоды была куда прозаичней: он должен был подготовить Тимошку к ухаживаниям Сталина.



Позже Генрих Ягода был арестован и обвинён, в том числе, и в смерти Максима Пешкова и Максима Горького. Бывший нарком сознался, что избавился от них из-за любви к Надежде Пешковой.



Ненаписанная трагедия

Надежда Пешкова. / Фото: www.izbrannoe.com





После смерти мужа и свёкра ухаживания мужчин за Надеждой Пешковой вовсе не прекратились. Те, кто благоволил к ней в прошлом, так и продолжали добиваться её внимания. Среди них был и маршал Тухачевский, и писатель Алексей Толстой.



Позже её звали замуж академик Иван Луппол, архитектор Мирон Мержанов, инженер Владимир Попов. Однако участь претендентов на руку и сердце надежды Пешковой была весьма печальна: всех их в итоге репрессировали.



Портрет Н.А. Пешковой, художник Павел Корин. / Фото: www.artpoisk.info





Дарья Пешкова впоследствии вспоминала о том, что маме не давали устроить личную жизнь по приказу Иосифа Сталина. Якобы так он мстил Тимоше за её отказ обратить внимание на вождя. После ареста Владимира Попова Надежда не стала больше рисковать и дала обещание не пускать на порог своего дома неженатых мужчин. Существовала ещё одна версия, согласно которой Сталин мстил Надежде Пешковой за её свёкра, который так и не написал книгу о нём. Как бы там ни было, но сердечный друг появился у Тимоши лишь после смерти Иосифа Сталина.

Старшая дочь Надежды Пешковой Марфа впоследствии вышла замуж за Серго Берию. Их роднило происхождение, воспитание и система, наложившая неизгладимый отпечаток на их жизни. Главной составляющей их брака были самые настоящие чувства, которые могли бы преодолеть любые испытания. Но не сложилось. Трое детей и совместные переживания не смогли сохранить их семью. Что же могло помешать им прожить вместе всю жизнь?





Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050619/43306/

Уважаемые друзья, хотелось бы добавить, к сказанному автором этой статьи:

Анна Ахматова в середине 50-х как-то говорила,что судьба Надежды Пешковой, жены единственного сына писателя Горького Максима, когда-нибудь может стать основополагающей для понимания степени трагедийности «нашего времени» (это воспоминание оставила в своих дневниках Лидия Корнеевна Чуковская). Судьба Надежды Пешковой (в девичестве Введенской) действительно была горькой – судя по ее биографии, большая часть мужчин, попадавших в ее «орбиту», были либо насильственно уничтожены (расстреляны во время сталинских репрессий),либо умерли при загадочных обстоятельствах, которые и по сию пору осмысливаются историками (как смерти ее мужа Максима и «снохача» Горького-старшего).

Да именно «снохача» Горького-старшего, поскольку в то время многие поговаривали о любовной связи буревестника русской революции к супруге сына! Любопытно, что пролетарский писатель был гиперсексуальным и знаменит своими амурными похождениями.Например, в Италии Горький не пропускал ни одной горничной. Кроме того, многими очевидцами было замечено нетрадиционное отношение и сексуальное влечение буревестника русской революции к супруге сына ! Заслуживает также внимания нетерпимое отношение Горького к гомосексуалистам .Он не считал гомосексуализмобычным врожденным отклонением сексуальной ориентации и называл его «социально преступным и наказуемым»!Продолжение в моей статье на моем сайте : https://otari.mirtesen.ru/blog/43491907200/.

С уважением , Отари Хидирбегишвили !



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