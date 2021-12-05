9 причин, почему не стоит связываться с женатым мужчиной

Для кого-то отношения с женатым мужчиной - наболевшая тема, для кого-то - новая. Так или иначе, но тема эта проблемная, которая существует с незапамятных времен: вы, женатый мужчина и его жена, которую, как вы думаете, он не любит. Любовный треугольник, в котором двое состоят в законных отношениях, а двое обманывают третьего.

Обманывать и изменять некрасиво и стыдно - это знают все. Так почему же женщины решаются на некрасивые отношения с женатыми, а женатые мужчины решаются на такой постыдный шаг, как отношения на стороне? Потому что она верит, что он в конце-концов уйдет к ней, ведь с женой ему плохо, а здесь хорошо. А он оправдывает себя полигамностью и тем, что жизнь дома стала скучной и невыносимой. Но сегодня мы будем говорить не о нем. Сегодня мы будет говорить о вас, свободных, но зачем-то избравших себе несвободных мужчин. Увязли ли вы в этих отношениях давно или всего лишь стоите на пороге - вам стоит развенчать кое-какие мифы, в которые вы, возможно, верите всей душой.

1. Связь с женатым мужчиной аморальна, но вы оправдываете ее любовью

Даже если у вас любовь, такие отношения остаются аморальными. Воровство остается воровством, даже если вы своровали во имя чьего-то блага.

2. Если вы его жену не видите, её не существует

Может, причина и смягчает поступок, но не оправдывает. А если вы воруете во имя своего блага, то ваша вина становится тяжелее. Не обманывайте себя, вы поступаете неправильно, против человеческих законов. И никакая любовь вас не оправдает.

Вы ошибаетесь - она существует. Каждое его утро, каждый день и каждую ночь. Она существует в его телефоне и не всегда пишет ему гадости. Иногда (а может, и постоянно) она пишет, что соскучилась и просит купить ей сладости. А он улыбается и пишет что-то такое, что касается лишь их двоих. У них есть свои ритуалы, шутки, намеки, понятные только им. У них целая жизнь, в которой нет и не было вас. Его жена, на самом деле, очень дорога ему. Именно поэтому каждый раз он прощается с вами и бежит туда, домой, к ней. К жене. Так что, она существует, да еще как. Если бы вы увидели их вдвоем, то вам было бы больно от того, насколько эти двое близки, сколь многое связывает их друг с другом. Вас это открытие бы удивило. А еще вы бы поняли, что она лучше него - ведь она не обманывает, не изменяет, а любит всей душой.

3. Он не любит жену, им даже поговорить не о чем

Здесь стоит призадуматься и во всем разобраться. Кому он сделал в свое время предложение провести жизнь вместе? По крайней мере, согласился ее провести. Для кого он покупал кольцо, выбирал место поромантичнее, готовил слова и вставал на колено? Для нее. Для вас он пока на это не решился. Разве нет? Он не решился жить с вами каждый день своей жизни. Не согласился видеть вас в бигуди и халате, делить вместе глазунью на завтрак, ездить по магазинам, выбирая куртку для него и пальто для вас. Дарить на 8 марта обязательную программу - духи, цветы и конфеты. Каждый день, каждый год - с ней, для нее, ради нее. Жена - это его решимость и мера любви. И, скорее всего, там еще осталось немало и первого, и второго. Но эти лишь их личное дело. Вы здесь ни при чем.

4. Он вас любит

Если вы в этом уверены, то перечитайте предыдущий миф. Не помогло? Тогда задумайтесь получше. С чего вы решили, что он любит вас? Его слова вас убедили? Что же, пришла пора вам снять все его спагетти с ушей. Ушами не любят, нет, ими слушают. Через них звуки попадают к вам в мозг, где вы должны их анализировать.

О любви мужчины нужно судить по его поступкам, а не по словам. Разве он представил вас друзьям, как свою любимую женщину? Разве познакомил со своими родителями? Разве ему есть дело до ваших взглядов на жизнь? Он открыт для серьезных отношений, которых вы так желаете? Разве вы можете встречаться с ним, не таясь? В конце-концов, разве он купил вам кольцо и сказал те самые слова? Или он просто говорит вам о том, как ему плохо дома, как он не может из благородства бросить жену и детей, ведь несет за них ответственность?

Так что, используйте уши по назначению - как устройство ввода информации в мозг - чтобы слушать. А еще лучше - старайтесь не слушать его вообще, чтобы он не эксплуатировал ваши уши.

5. Вас все устраивает, вы современная женщина с широкими взглядами

Отмотайте время назад и найдите тот момент, когда вы забыли о мечтах о прекрасном принце на белом коне. Найдите тот момент, когда вы решили, что можете довольствоваться только малым. Когда это вы решили, что тот самый, единственный - это миф? А как же сердце? Как же та самая, настоящая любовь, которая предназначена только вам и больше никому? Как же верность, преданность, уважение? Скажете, сегодня этого нет? Ошибаетесь! Любовь никуда не делась, она существует во все времена. Та самая, единственная и неповторимая, только ваша. Вся ваша. Забивая ее место чужим мужчиной, встречами на бегу, вы лишь закрываете себе возможности ее найти. Освободите!

6. Он наконец-то уйдет к вам, и вы заживете долго и счастливо

Представьте себе, что он все же пришел. Что изменится? У вас будет все то же самое, что было у него там - дома, с ней - с женой. Только теперь вы будете на ее месте. Ничего не изменится. Почему? Потому что все дело не в ней. Потому что все дело в нем. В нем - ленивом человеке, который не привык трудиться ради отношений, а привык бегать на сторону за разнообразием. Он решился сделать ей предложение, но не решился взять за него ответственность. Он не решился быть верным, честным, преданным. Не захотел делить горести и радости. Он хочет разнообразия ради собственного комфорта. Он находит себе другую, других. Но он никогда не изменится, если уйдет к вам. Ведь только сам человек способен изменить себя. Поэтому все повториться. А вы готовьтесь оказаться на месте его жены, когда он решится и придет к вам с вещами.

7. У них отношения и так разваливались, а вы стали лишь катализатором. И прочая чушь

Посмотрите на ситуацию трезво. Если что-то шатается и разваливается, то развалится и без вашего участия. Если не развалилось - значит, держится. И у вас нет права взрывать здание, которое вам не принадлежит. Лучше задумайтесь, так ли там все плохо держится, если ваши старания (ласковые слова, страстные встречи, ажурные чулки, вкуснейшие ужины и т.п.) не в состоянии все разрушить? Сколько лет они уже вместе? 5? 10? Разве шатающееся здание хоть год простоит?

8. Это ваша любовь, и вам все равно, что он с ней, а не с вами

Разберитесь получше, кого вы действительно любите - его или образ, который слепили, из того, что было. Вы уверены, что знаете его настоящего? Вы знаете, какой жизнью он живет, что происходит у него там, за кадром? Разве вы видите, как он спорит с женой о дорогом креме, который она хочет купить? Как не хочет идти в магазин за хлебом? Как не хочет помогать убираться по дому, а хочет лежать на диване и смотреть футбол? Любовь - это постоянное бытие вместе, рядом. Каждая минута их совместной жизни составляет его бытие. Его реальность. Все остальное - это фантазия, может, и не плохая, но нереальная.

9. Официально они не женаты

Это не причина и не повод, ведь он все равно не свободен. Совет вам - бегите, пока еще не поздно.

Знаете в чем здесь главный парадокс? В том, что его жена, скорее всего, хорошая. Возможно, если бы вы встретились с ней в бассейне или в спортзале, то могли бы стать даже подругами. Она не обязана быть плохой лишь потому, что он стоит между вами. Осознайте это и не делайте ей зла. Просто из женской солидарности. Просто потому, что он - не ваш единственный, не ваш принц на белом коне.

Хотите своего личного счастья, предназначенного только для вас? Прислушайтесь к этим советам. И еще к одному. Если на вас обратил внимание женатый мужчина, бегите от него подальше. Особенно, если он вам понравился. Бегите, куда глаза глядят. Не смотрите на него, не разговаривайте с ним, а бегите изо всех сил. А когда встретите, наконец, своего принца, который будет любить только вас, будет преданным и надежным, вспомните эти советы добрым словом.

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