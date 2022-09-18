Панамская авантюра: как США отрезали от Колумбии кусок территории и проложили через неё водный канал?

Маршрут через Панамский канал – кратчайший путь из Атлантического океана в Тихий, по нему ежегодно проходит 14 тысяч кораблей. Он был построен 100 лет назад, причём далеко не мирным средствами: при строительстве разорялись компании, гибли рабочие и даже произошёл военный конфликт между США и Колумбией.

Как американцы хотели сократить маршрут из одного океана в другой, но в итоге построили маршрут силой и создали новую страну?

Планы создания

Впервые идея создания такого канала появилась еще в XVI столетии, однако была отклонена монархом Испании Филиппом II по религиозным мотивам, поскольку «человеку не следует соединять разъединенное Богом».

К замыслу о строительстве вернулся спустя 2 века мореплаватель Алессандро Маласпина. В конце XVIII века он создал проект будущего канала, а его команда даже провела обследование места предстоящих работ. Но финансирования не нашли, и на этом остановились.

Французская попытка

Первые реальные работы по строительству канала начались благодаря инициативе французов.

В 1879 году в Париже было основано акционерное общество, поставившее цель создать канал из Атлантического океана в Тихий. Ценные бумаги приобрели свыше 800 тысяч человек. Возглавил общество Фердинанд де Лессепс – создатель Суэцкого канала.

В 1869 году в Египте был построен Суэцкий канал, позволивший европейцам плавать в Индию не огибая Африку, и именно де Лессепс договаривался с местными элитами о строительстве

Первоначально планировалось, что стоимость работ составит 658 млн франков, собрать удалось 1,5 млрд. Но строительство оказалось гораздо тяжелее. 2/3 денег ушли на подкупы газет и парламентариев, рабочих косила малярия и желтая лихорадка. К 1889 году на стройке скончалось не менее 20 тысяч человек.

Истратив кучу денег, акционерное общество обанкротилось. Де Лессепс едва не оказался за решеткой, а во Франции разгорелся грандиозный финансовый и политический скандал. Строительство заморозили.

В дело вступают США

К началу XX Панамский канал представлял собой длинную канаву со брошенным в разных местах ржавеющим оборудованием. А страны Панама на карте мира и вовсе не было – эта территория являлась провинцией Колумбии. Соответственно, органы власти Колумбии и решали, быть новому каналу или нет.

В 1902 американские конгрессмены решили, что президент страны обязан завершить этот проект, ведь это упущенная сверхприбыль и стратегически важное для всего региона сооружение.

Альтернативой Панамскому каналу мог стать Никарагуанский – американцы успели построить там железную дорогу. Но из-за дороговизны решили сосредоточиться на южном варианте

Нужно было выкупить собственность французского общества по строительству канала, землю шириной по 5 миль по обе стороны канала и Панамскую ж/д протяженностью в 76 км.

В 1903 году Колумбия согласилась на сделку с американцами – деньги предлагались немалые, 10 млн долларов в год сразу и ещё 2.3 млн в течение 9 лет. Правда, земля не продавалась, а сдавалась в аренду на столетие.

Но уже через несколько месяцев парламент Колумбии отказался утверждать договор. В 1904 году собственность французов должна была безвозмездно перейти в руки Колумбии, а она стоила до 40 млн долларов. Местные жители могли в этом случае сами достроить канал или найти инвесторов на более выгодных условиях.

Рабочие на строительстве Панамского канала

Появление новой страны

Франция не желала терять деньги, а Штаты – терять стратегически и финансово важное место. Выход виделся один: провинция Панама должна отделиться от Колумбии. Регион был неспокойным, в Панаме действительно были сепаратисты, не согласные с политикой центральных властей и желавшие отделиться.

Париж и Вашингтон решили помочь этому движению. Они спонсировали инженера французского происхождения Филиппа Жана Бюно-Варилья, искреннего сторонника строительства канала любой ценой. Он нашёл единомышленников и стал главой панамских сепаратистов.

В октябре 1903 года Бюно-Варилья сообщил американцам, что почва для восстания готова. Почти сразу президент Штатов Теодор Рузвельт приказал военному флоту двинуться к побережью Панамы.

Карикатура на панамскую операцию.« Интриган» Бюно-Варилья слева, «миротворец» Рузвельт справа

3 ноября в Колумбии началось восстание, а 7 кораблей ВМФ США высадили десант. На следующий день Панама объявила о своей независимости, а 6 ноября это государство признали Соединённые Штаты. Колумбии было заявлено, что Вашингтон берет под защиту новую державу и не потерпит на этой территории посторонних войск.

Уже 18 ноября власти независимой Панамы подписали с США договор о строительстве канала. В итоге на строительство ушло 400 млн долларов. 15 августа 1914 года по новой артерии проследовал первый океанский пароход.

Американцы будут расширять и укреплять канал следующие 85 лет, и лишь в 1999 году официально уйдут из Панамы.

Возведение Панамского канала из обычной стройки превратилось в безумную авантюру. В погоне за прибылью и удобной военной базой пришлось разрезать целую страну и пожертвовать тысячами жизней.

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А вы знали об этом?

В советские годы принято было подавать особ императорской крови как лиц жадных, властных и беспощадных. Только за все годы войны, императрица себе и дочерям не сшила ни одного наряда, только платья сестер милосердия.Да и император Николай Второй, регулярно был в перевязочных пунктах, военных госпиталях, тыловых заводах. Он передал личные двести миллионов рублей их Лондонского банка раненым и их семьям.

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