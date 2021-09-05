Временные имена: почему их давали детям на Руси

Современные родители зачастую дают имя ребенку задолго до его появления на свет. Однако раньше младенец обретал имя только после крещения, которое происходило чаще всего на 8 день после родов. Как же все это время называли новорожденного?

Имя – это главное

Авторы сборника статей «Язык о языке» под редакцией Н. Д. Арутюновой утверждают, что раньше для русских таинство крещения являлось прежде всего актом имянаречения. Наречение же младенца именем в свою очередь представлялось актом, который придавал новорожденному статус человека. Дело в том, что ребенок, не получивший имени, наделялся демоническими чертами. Недаром говорили: «Без имени ребенок — чертенок». Согласно распространенному поверью, дети, умершие до крещения, превращались после смерти в демонов. Мало того, привидение-«двойника» называли безымень. Безымень не имел лица, а потому «носил на голове личину».

Так что таинство крещения было самым ожидаемым событием после появления ребенка на свет. Николай Покровский, автор сборника научных трудов «Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки», пишет о том, что крещение совершалось в разных местностях в разное время после рождения младенца.

«Названия» для некрещеных

Здорового ребенка крестили через 1-2 недели, а вот больного – на второй-третий день после родов или и вовсе сразу после рождения. Марина Короткова в своей книге «Быт и культура русского народа» утверждает, что чаще всего таинство происходило на 8 день после рождения.

Таким образом, родителям приходилось ожидать не меньше недели для того, чтобы наречь ребенка определенным именем. Поэтому некрещеным детям давали временные имена. Леонид Савин в издании «Этнопсихология» упоминает о том, что в отношении некрещеных детей нередко использовалось собирательное название вроде «мелочь» или «тварня». А, например, на Житомирщине ребенка до крещения называли «маняк», то есть призрак. Старообрядцы-беспоповцы называли детей бесами или чертенятами. Вообще, по словам С.М. Толстой, автора энциклопедического словаря «Славянская мифология», некрещеный младенец отождествлялся с иноверцем, поэтому его могли называть Иродом.

Впрочем, давали некрещеным новорожденным и вполне человеческие имена. Так, И.И. Шангина в своей книге «Русские дети» пишет о том, что в Полесье мальчиков называли Иванами, а девочек – Мариями. Однако, как утверждает Шангина и другие исследователи, самым распространенным временным именем было Богдан: «Рожден, а не крещен, так Богдашка». А.К. Байбурин, автор издания «Ритуал в традиционной культуре», отмечает, что это имя было выбрано не случайно. По воззрениям славян (и не только славян), ребенок – это «дар божий», «божье благословение». Поэтому неудивительно, что некрещеных детей называли Богданами, то есть «Богом данными».

Явные и тайные имена

Только после таинства крещения Богданы обзаводились настоящими именами. В связи с тем, что крещение, как указывает в издании «Крещение Руси» В.В. Грицков, устраивалось на 8 сутки после родов, младенцу давали имя святого, которого почитали в этот день. Что касается тех детей, которых крестили раньше или позже этого времени, то они также подпадали под данное правило, то есть получали имя святого, которого поминали в Святцах в день крещения. Так что будущее имя (или несколько предположительных имен) своего чада родители могли узнать и до крещения, заглянув в Святцы. Но называть ребенка этим именем до таинства, особенно посторонним людям, не разрешалось.

Не стоит забывать о том, что до XVII столетия (а кое-где и до начала ХХ века) в России бытовали двойные имена. Русские нередко давали детям тайные, домашние, имена, которые, как пишет Наталья Сейко в издании «Русские имена и фамилии», были известны лишь самим носителям этих имен, наиболее близким членам семьи и духовникам. Такие двойные имена, например, имели великий князь Иван III, который тайно звался Тимофеем, великий князь Василий III, имевший второе имя Гавриил, царевич Димитрий, именовавшийся Уваром.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/164744

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему стрелки идут «по часовой», а не наоборот? https://otari.mirtesen.ru/blog/43186731457/

Почему вес драгоценных камней измеряют «каратами»? https://otari.mirtesen.ru/blog/43464453053/

Как сверхдержавы спасали своих агентов, и Почему немецкий мост прозвали «шпионским» https://otari.mirtesen.ru/blog/43327710775/