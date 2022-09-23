 А вы знали об этом?(Статья 58)

1.

Как известно,после смерти тирана и палача народов Сталина в Израиле был объявлен десятидневный траур.Подобное почитание к кровавому диктатору, устроившему фактически геноцид своему народу и уничтожившему в репрессиях миллионы евреев, в первую очередь можно объяснить тем, что именно благодаря поддержке и резолюции Сталина стало возможным возникновение государства Израиль!Кстати , США до самого конца не хотела голосовать за создание Израиля, т.к. все бизнесмены говорили "Зачем нам этот каменистый пустой клочок земли , если все арабы против , а у них вся нефть и терять её мы не собираемся" ! Но евреи смогли при помощи компромата на США заставить их проголосовать "ЗА" !

К сожалению, многие евреи до сих пор не верят в то, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за якобы пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит!Следует также отметить, что антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!

Кроме того, Сталин не мог простить евреям жестокий обман. Дело в том, что в 1946 году Давид Бен-Гурион был на приёме в Кремле и просил содействия в создании государства Израиль. Сталин ответил, что поможет , но взамен потребовал морскую базу в Хайфе !

Бен-Гурион был согласен на всё , тем более на то , что ему не принадлежало ! Сталин приложил максимум усилий и решил вопрос положительно ! После провозглашения Израиля в ООН началась война с арабами. СССР помогал евреям с оружием и после победы Сталин призвал Бен-Гуриона , что нужно выполнять договор ! Бен-Гурион обратился в Кнессет и рассказал о ситуации , где ему ответили , что они никому ничего не обещали , но если русские придут , то они останутся здесь навсегда и естественно отказали ! И вот тут Сталин понял , что его кинули , как последнего лоха и на ком он должен отыграться ? Правильно на своих евреях ! Вот тогда и появилось "дело врачей" и другие еврейские гонения , пока "великий гений" не умер !

Скажу больше, когда в мае 1948 года соседние арабские страны напали на еще неокрепшее еврейское государство, Советский Союз снабжал оружием обе враждующие стороны и именно тогда в СССР началась борьба с «безродным космополитизмом», ставшая синонимом официального советского антисемитизма!Кроме того, у Сталина была иллюзия, что молодое еврейское государство во главе первого премьер-министра Израиля — социалиста Давида Бен-Гуриона, которого даже называли «сионистским большевиком», станет сателлитом СССР на Ближнем Востоке и подорвет господство там западных империалистов!

Однако,вновь созданное еврейское государство, получив щедрую материальную помощь со стороны официальных кругов и еврейской общины США, очень быстро сделало основной крен в сторону не Москвы, а Вашингтона! В этих условиях евреи воспринимались в СССР как «пятая колонна буржуазного Запада»,что ,несомненно, усилило советский антисемитизм!

2.

Французский монарх Людовик XVI интересовался столярным делом, и однажды проинспектировал прогрессивный по тем временам аппарат по обезглавливанию, известный как «гильотина». Более того, король даже внёс несколько предложений по модернизации гаджета. Вот только вряд ли правитель предполагал, что буквально спустя несколько лет ему придётся проверить эффективность гильотины на себе. Именно с её помощью его казнили во время Великой Французской революции.

3.

В Древней Греции и Риме яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия. Например, токсичные свойства многолетнего растения аконит (лат. Aconítum), содержащего алкалоид – аконитин, применяли для умерщвления преступников, приговоренных к смертной казни. Кроме того, всем известный древнегреческий философ Сократ также закончил свои дни, приняв растительный яд. Значимым отличием токсинов белковой природы от неорганических ядов является способность первых проявлять антигенные свойства. Иными словами, при попадании в организм человека вырабатывать к ним же иммунитет. Этот факт наглядно демонстрируется историей правителя Понтийского царства Митридата VI (117–63 до н.э.), который с детства приучал организм к известным в тот период ядам, постепенно увеличивая дозы. И, когда он решил покончить жизнь самоубийством, ему пришлось использовать меч, поскольку яды оказались бессильны.

Токсикологии такую невосприимчивость, выработанную путем систематического приема ядов в малых дозах, и сегодня называют "митридатизм". Кроме того, как правило, неорганические яды – известные современной науке – имеют свои антидоты (вещества, способные нейтрализовать токсичное действие), чего нельзя сказать обо всех органических токсинах. Из-за этого последние являются наиболее опасными. К одному из наиболее сильнодействующих токсинов, относящихся к органическим ядам, которые известны современной науке, относится ботулотоксин. По данным исследований Американской медицинской ассоциации, всего один грамм этого кристаллизованного вещества, способен убить 1 млн человек.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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