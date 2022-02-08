Топ 5 худших правителей России

Пятое место

Царь-дурачок. Правитель, на котором природа отдохнула особенно жестоко. Старший из двух переживших отца сын Ивана Грозного – царь Федор. Винить его за то, что он был плох, мы не будем. Собственно, ничего особенно дурного он не сделал, как и ничего хорошего. От природы он был больным человеком. Уже и сам его отец Иван Грозный понимал, что сын к правлению не способен. Поэтому создал вокруг царя боярский совет, который должен был управлять за него.

Болезнь, возможно, объяснялась тем, что его мать – царицу Анастасию Романовну (дочь того самого Романа, по имени которого получил родовое прозвище следующий царский род) в ходе дворцовых интриг периодически пытались отравить. Здоровье её с каждым годом становилось все хуже и хуже – не по возрасту. Старшие дети царевичи Дмитрий и Иван родились здоровыми, а Федор оказался слаб разумом.

По свидетельству русских источников, старавшихся деликатно объяснить неспособность царя к самостоятельному правлению, он был рожден не для трона, а для монашеской кельи. Дело в том, что монастыри в Древней Руси часто становились пристанищем всякого рода хворых людей – туда отправляли и больных, недуг которых заключался в умственном отставании.

Иностранные послы, которым случалось побывать на дипломатических приемах, высказывались, не особенно себя сдерживая.

Так польский посланник Сапега, побывав России, оставил воспоминание, что царь сидел на троне и, постоянно улыбаясь, бессмысленно разглядывал символы царской власти – скипетр и державу, которые держал в руках. «Хотя про него говорили, что у него ума немного, но я увидел как из собственного наблюдения, так и из слов других, что у него вовсе его нет», – писал посол.

Слабоумие царя и его манеру постоянно улыбаться отмечал и английский посол Джильс Флетчер. Впрочем, Флетчер, относившийся к России и русским резко негативно, считал царя хорошим – поскольку он не способен ни к политике, ни к войне. Но это, понятно, хорошо было для Англии, интересы которой Флетчер как истый англичанин отстаивал. Для России же ничего хорошего в таком царе не было. От катастроф страну уберегло то, что за плечами глупого царя стоял умный боярин Борис Федорович Годунов.

Четвертое место

Император-повеса. Петр II Алексеевич был полным тезкой своего великого деда царя Петра I. Увы, таланты своего деда он унаследовал лишь отчасти. Он был под стать Петру Великому высокого роста и столь же неистов в развлечениях. Ничего другого: ни любознательности, ни железной воли, ни живого ума ему от деда не передалось. Императором он стал в 11 лет. Сначала его опекал старый и опытный соратник Петра Великого светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Но император вошел в переходный возраст со всеми его прелестями. Он тяготился опекой старого царедворца.

Масла в огонь подливали князья Долгоруковы, надеявшиеся сами подобраться поближе к престолу. В результате Петр II сослал Меншикова в Березов. Его «лучшим другом» стал девятнадцатилетний князь Иван Долгоруков. Князь был кутила и распутник, поэтому и стал фаворитом. Жизнь юного императора забила ключом: балы, охоты, вино и женщины. Да-да, едва достигший тринадцатилетнего возраста император попробовал все доступные для него физически развлечения. Тут с ним злую шутку сыграл унаследованный от деда высокий рост. Будучи еще ребенком, он был выше большинства окружавших его мужчин. Поэтому казался взрослым. Иностранные послы доносили своим правительствам, что Россией никто не управляет. Император и двор бесконечно развлекаются, а страна идет как парусник без капитана – на всех парусах на скалы.

Хотя Петр и казался взрослым, на самом деле в свои четырнадцать лет был еще ребенком. Силы его оказались подорваны. Петр заболел. Если бы у императора рядом была нормальная бабушка, она бы уложила его в постель, накрыла одеялом, дала бы чаю с малиной. Возможно, он бы поправился.

Но у него вместо бабушки был Иван Долгорукий, который занимался в этот момент тем, что подделывал его завещание. Желая снизить жар, император открыл настежь окно и стал дышать морозным воздухом. Сами понимаете, чем могут кончиться такие «фокусы». Петр II умер, не оставив по себе ни наследника, ни завещания, ни доброй памяти.

Третье место

Петр III Федорович, урожденный Карл-Петр-Ульрих Гольштейн-Готторпский – император-инфантил. Императрица Елизавета Петровна не имела детей. Во всяком случае, законных, ибо не состояла в официальном браке. Поэтому оставила престол своему племяннику – сыну сестры, вышедшей замуж за немецкого герцога. Она видела, что Карл-Петр-Ульрих – личность весьма посредственная.

«Племянник мой урод, черт его возьми», – отзывалась о нем Елизавета.

Но других близких родственников у нее не было. А к родственникам люди по необходимости относятся снисходительно. Карл-Петр-Ульрих приехал в Россию и был перекрещен в Петра Федоровича. Увы, Петр полностью оправдал характеристику, данную ему венценосной тётей. Будучи уже взрослым человеком, наследником престола, он серьезным делам предпочитал игру в солдатики.

Мило, да не очень, ответим мы. Увлекаться игрушками можно, если не заброшены государственные дела. Но Петр Федорович не любил Россию, и поэтому не считал для себя необходимым заниматься её делами. Он любил Пруссию, и боготворил её короля – Фридриха II. Петр играл в солдатики, третировал свою молодую жену – будущую императрицу Екатерину II и пил. Да, наш милый «маленький принц» был большим любителем горячительных напитков.

Это все было бы мелочью, не стоящей внимания. Но пока наследник играл в солдатиков, страна воевала. Воевала именно с обожаемой Петром Пруссией. Русским войскам ценой больших усилий, ценой крови и пота удалось захватить столицу Пруссии – Берлин. Это было первое из двух взятий Берлина русскими войсками, следующее взятие произошло в 1945 году. Но тут неожиданно умерла императрица Елизавета. Императором стал Петр III.

И что же? Он тут же возвратил обожаемому Прусскому королю всё завоеванное. Россия, победившая Пруссию, теряет всё, и выходит из войны униженной. Зато император доволен – обожаемый им Фридрих II проявил к нему благосклонность.

Кроме того, Петр освободил дворян от обязанности служить, что превратило их из воинского сословия в тунеядское. Гнусное поведение Петра вызвало всеобщее возмущение. Поэтому когда при помощи гвардейцев Петр был свергнут с престола Екатериной, о судьбе его мало кто печалился.

Второе место

Князь-предатель. Древнерусский князь Олег Святославич Черниговский, названный автором «Слова о Полку Игореве» «Олегом Гориславичем». Князь этот возвел предательство интересов своей страны в политический принцип. На рубеже XI–XII веков Русь вела нескончаемую войну с кочевниками. Вместе с тем, князья боролись за лучшие города и земли между собой. В ходе этой борьбы Олег потерял родовую вотчину – черниговское княжение. Чтобы возвратить его, он обратился за помощью к злейшим врагам Руси – половцам.

Князь Владимир Мономах, который в тот момент правил в Чернигове, не хотел доводить дело до тяжелого кровопролития: Олег приходился ему двоюродным братом. Владимир уступил Чернигов Олегу. Казалось, все разрешилось к общему удовлетворению.

Но Олегу нужно было еще расплатиться с нанятыми им половцами. Нет, Гориславич не стал снимать с рук дорогие перстни, не стал трогать княжескую казну, не стал платить княжим золотом и серебром. Он просто пустил половцев грабить его родное черниговское княжество. За что и остался в памяти потомков как князь-предатель.

Первое место

И наконец, лидер нашего антирейтинга: генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР – Михаил Сергеевич Горбачев. Генсек-болтун. Время его правления памятно, должно быть, многим читателям этого очерка. Объективно известно, что к 80-гг. ХХ века в СССР накопилось много нерешенных проблем, прежде всего, в экономике. Да, работали заводы, распахивались поля, осваивался север, мировой океан и космос. Но Союз отставал от развитых стран по производству «товаров народного потребления» и продовольствия.

Первым серьезно задумался о реформировании Юрий Владимирович Андропов. Но ранняя смерть не позволила даже приступить к делу. Возможно, проживи Андропов подольше, Советский Союз пошел был по тому пути, по которому движется современный Китай. Китайцы не стали изменять политическую систему и идеологию, а все силы направили на производство. Увы, внутрипартийная борьба в СССР вынесла на вершину партийного Олимпа М.С. Горбачева.

Он умел говорить «без бумажки», но во всем остальном разбирался слабо. В итоге в 1985 г. на свет был рожден лозунг «гласность – перестройка – ускорение». Как видим, экономический блок – «ускорение» – задвинут на последнюю позицию. Да и людей, способных продумать грамотные экономические шаги, в окружении Горбачева не нашлось. Все свелось к тому, что и сам Горбачев любил больше всего – говорильне. В итоге, экономика страны не улучшилась ни на йоту. Все денежные вложения были растрачены впустую на покупку иностранных станков, которые потом стояли мертвым грузом на задних дворах предприятий. Советский Союз был погребен под лавиной пустой болтовни.

Автор: Вадим Викторович Долгов — российский историк и писатель. Доктор исторических наук, профессор.

Источник : https://history-doc.ru/istoriya-rossii/top-5-xudshix-pravite...

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