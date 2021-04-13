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Принц Гарри и Меган Маркл виноваты в смерти принца Филиппа?

Принц Гарри и Меган Маркл виноваты в смерти принца Филиппа?

В пятницу 9 апреля скончался муж королевы Елизаветы II – принц Филипп. Он не дожил два месяца до своего 100-летия. Причину смерти в Букингемском дворце пока не назвали, но заявили, что Филипп ушел «мирно».

В феврале этого года принц попал в больницу – он лечился от инфекционного заболевания и перенес операцию на сердце. Во время выписки, 16 марта, Филипп выглядел просто пугающе, а в сети появились комментарии о том, что принца сейчас может убить даже глоток газировки.

Принц Гарри и Меган Маркл виноваты в смерти принца Филиппа?

 

 

За неделю до выписки Филиппа в королевской семье произошел скандал. Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре, где рассказали о том, что из себя представляет королевская семья на самом деле. Маркл заявила, что во время пребывания во дворце её чуть не довели до суицида, а впоследствии она не получила никакой поддержки и психологической помощи.

К тому же пара обвинила королевскую семью в расизме – по их словам, во дворце неоднократно обсуждали, каким будет цвет кожи первого ребенка Гарри и Меган, и боялись, что темнокожий ребенок навредит их репутации. В результате пара отказалась от королевских обязанностей – принц Гарри боялся, что Меган повторит судьбу его матери Дианы, и в прошлом году они переехали из Англии в США.

Принц Гарри и Меган Маркл виноваты в смерти принца Филиппа?

Принц Гарри и Меган Маркл

Зрители отреагировали на интервью по-разному. Одни посчитали, что Меган и Гарри поступили правильно, так как открыли миру глаза на алчность королевской семьи. Другие же считают, что со стороны Гарри это был необдуманный жест обиженного ребенка – зачем нападать на своих же родственников, особенно когда твоим бабушке и дедушке уже под сотню лет? Зрители критиковали Гарри и Меган за то, что они выпустили лживое интервью, зная, что принц Филипп находится в больнице.

После выписки принца Филиппа из больницы королевская семья скрывала от него подробности интервью и не говорила о проблемах, которые свалились на их голову. Британские СМИ уже обвинили Меган Маркл и принца Гарри в том, что они косвенно виноваты в смерти принца Филиппа. Возможно, тот узнал об интервью и не выдержал.

К тому же известно, что принц Филипп не очень любил Маркл и отговаривал Гарри от женитьбы на ней. После отречения внука от королевских обязанностей принц был разочарован в Меган, так как считал, что Гарри пожертвовал всем ради того, чтобы его жена смогла почувствовать немного свободы, хотя она изначально знала, что ждет её после свадьбы.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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