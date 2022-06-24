Наивысшие ангельские чины — Престолы, Серафимы и Херувимы

Престолы, Серафимы и Херувимы — главные ангельские чины.

Их представители занимают главенствующие места в небесной иерархии.

Узнайте, за что они отвечают и какие функции выполняют.

Престолы, Серафимы и Херувимы в разных источниках

Ангельская иерархия известна богословам из различных источников. Это Ветхий и Новый Завет, Священное Писание, а также откровения монахов и священников, которые жили в различные времена. Престолы, Серафимы и Херувимы упоминаются также в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Интересно, но в бессмертном товрении Данте ангельская иерархия описана также, как и в современных богословских изданиях.

Успение Богородицы, Франческо Боттичини

Серафимы, Херувимы, Престолы занимают первое место в христианской иерархии ангельских сущностей. Это названия чинов, первый чин — Серафимы, второй — Херувимы, третий — Престолы. Все три чина относятся к первой сфере небесной иерархии, которых существует три. В каждой сфере — по три чина ангелов.

Ангелы высшего чина редко изображаются человекообразными существами. Иконографические изображения их вполне способны серьезно удивить большинство верующих людей. Четкая иерархия ангелов имеется только в христианской традиции. Коран практически не затрагивает эту тему, поэтому в исламе не уделяется много внимания видам помощников Аллаха.

В иудаизме и каббале существует несколько версий иерархии божественных сущностей, и все они серьезно отличаются между собой.

Дионисий Ареопагит писал, что человек не может знать наверняка о том, какова иерархия небесных сил. По его мнению, известно только то, что пожелал открыть Бог. Возможно, нам доступна только часть устройства небесной божественной власти и аппарата управления нашим миром.

Высший ангел Метатрон — место в иерархии

Метатрон и аура

По преданиям, ангел Метатрон занимает главное положение среди всех остальных небесных сущностей. Он судит других ангелов, а также восседает на таком же престоле, какой имеется и у Бога. Впрочем, если верить легендам, престол стал причиной ссоры между Богом и Метатроном и последующего наказания ангела.

Метатрон не относится к чинам первой сферы — Серафимам, Херувимам или Престолам. По преданиям, когда-то он был обычным праведником. Бог вознес его на небеса живым и превратил в совершенное существо — архангела Метатрона. Архангелы занимают восьмое место из девяти среди ангельских чинов. Однако, несмотря на это, он находится ближе к Богу, чем высшие чины.

Однако, по некоторым преданиям, Бог изгнал Метатрона. Другие ангелы не желали признавать главным обычного человека. Кроме этого, ситуация с двумя престолами, которая породила слухи о двувластии на небесах, стала причиной для изгнания Метатрона. Однако его изгнание описывают не все легенды. По некоторым из них он навсегда остался приближенным к Богу архангелом, несмотря на понесенное наказание. Соответственно, ангел высшего чина — Метатрон, единственный в своем роде.

Наивысший ангельский чин — Серафимы

Серафимы — наивысший ангельский чин. Это ангелы, которые ближе остальных, не считая Метатрона, находятся к Богу. По книге пророка Исайи, они появились перед людьми в облике шестикрылых существ. Первой парой крыльев они закрывали свои лица, а второй — тело. Два последних крыла необходимы им для того, чтобы летать.

По Еноху, один из Серафимов именует себя Серафиэль. У него голова орла. От этого божественного существа исходит настолько яркий свет, что даже другие ангелы не способны рассмотреть его внешний вид. Возможно, остальные Серафимы закрывали свои лица и тела только для того, чтобы не ослепить людей своей святостью.

Шестикрылый серафим. Мозаика собора монастыря Неа Мони на о. Хиос.

Иконы изображают представителей высшего ангельского чина с открытыми лицами. Два их крыла подняты вверх, два поддерживают Серафимов в воздухе, а двумя они закрывают свои тела от взоров людей. По канону, это ангелы, которые стоят вокруг Бога или поддерживают его престол. Преобладающий на их иконах цвет — пламенный, огненный, красный.

Дионисий Ареопагит утверждает, что природа Серафимов схожа с огнем, пламенной любовью к чистоте и святости. Они находятся в постоянном движении вокруг божественного. Их призвание — освещать своим светом и опалять своим жаром, возвышать и уподоблять себе низших существ.

Представители высшего чина в ангельской иерархии возносили хвалу Бога и рассказывали людям о его святости и необходимости веры и соблюдения христианских заповедей. Они поклоняются Богу и служат людским нуждам. Но основная функция Серафимов — это осуществление целей Бога на земле. Они способствуют их воплощению, отдавая приказы более низшим чинам ангелов, а также влияя на людей напрямую.

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Херувимы — второй высший ангельский чин

Херувимы занимают второе место в ангельской иерархии, после Серафимов. По Книге Бытия, один из них охраняет вход в Эдем с огненным мечом. Он был назначен на должность стража после изгнания Адама и Евы. Израильский царь Давид описывает херувимов как средство передвижения Бога. Неизвестно, были ли они запряжены в его колесницу или переносили Бога каким-то другим способом, поскольку сохранившееся изречение Давида этой тайны не открывает:

…воссел на херувимов и полетел.

В Ветхом Завете также часто встречается описывающий Бога эпитет — «восседающий на херувимах». По преданиям, когда фараон преследовал евреев, Бог взял Херувима из одного из колес своего престола и полетел на нем спасать избранный народ. Кроме этого, существует еще одна функция этих представителей одного из высших ангельских чинов. Возле престола Бога и в мире людей они поют, прославляя его. По апокрифам, они заняты песнопениями вместе с фениксами и Серафимами.

Как одни из высших ангелов, Херувимы являются носителями божественной мудрости. Они распространяют знания о Боге среди людей, направляют их на правильный путь и помогают развить необходимые богобоязненному человеку качества. Херувимы также занимаются повышением образования других божественных сущностей, когда это необходимо.

По иудейским верованиям, Херувимы были созданы на третий день Творения. Однако по еврейским легендам, они стали первыми живыми существами, населяющими безлюдный мир. По Талмуду, первыми существами стали человек, бык, орел и лев. Они же находились некоторое время возле престола Бога. Позднее Иезекииль посоветовал ему заменить быка на херувима, чтобы бык не был живым напоминанием о временах, когда евреи поклонялись Золотому Тельцу.

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Подробного текстового описания внешнего вида херувимов не существует. Однако их неоднократно изображали на иконах и в скульптуре. Взорам людей доступны только их лица и крылья. В отличие от Серафимов, лиц Херувимы никогда не прячут. По пророчествам Иезекииля, они имеют и вовсе не одно лицо. Причем одно из них человеческое, а второе — львиное. Более ранние тексты описывают Херувимов как четырехликих существ, а иногда и вовсе являющихся в образе крылатых быков. Отмечается также отличное от человеческого строение их лиц. Медицина называет подобные дефекты у людей херувизмом.

Талмуд упоминает, что статуи Херувимов стояли только в самом первом храме. Когда во время его разрушения язычники увидели их, они начали глумиться над верующими, называя их поклоняющимися статуям. Поэтому в дальнейшем Херувимы в виде скульптур не изображались. Их можно было увидеть только в настенных росписях храмов.

По еврейским традициям, во время сна тело человека рассказывает душе обо всем, что было сделано за день. Душа передает сведения духу, он — ангелу, ангел — архангелу, архангел — Херувиму, а Херувим рассказывает обо всем Серафиму, а Серафим докладывает Богу. Соответственно, Серафимы являются прямым начальством Херувимов, их посредниками в общении с Богом. Каббала гласит, что главным среди Херувимов является ангел, который носит имя Херувиил.

Роспись “Херувим” церкви Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе (Москва).

Мидраш говорит, что не Херувим носит Бога, а Бог носит его. Он не заключает в себе ничего материального, Бог сидим на Херувиме, наблюдая за происходящим в мире. Этот же источник называет два имени Херувимов — Тетраграмматон и Элохим. По преданию, это части истинного имени Бога.

В христианской традиции Херувимы считаются поющими в честь Господа ангелами, а также носителями его разума и мудрости. По библейским описаниям, у них имеется двенадцать крыльев. Астрологи связывают количество крыльев Херувимов с количеством знаков Зодиака. Кроме этого, прослеживается связь и с количеством часов в половине земных суток.

Позднее Иоанн Златоуст писал, что Херувимы полностью состоят из глаз — все их тело покрыто ими. Возможно, поэтому они скрывают его под крыльями. Иоанн Златоуст увидел в таком строении символ мудрости. По его словам, через Херувимов Божий разум взирает на мир.

Некоторые богословы, например, Фома Аквинский и Феодор Студит называют Херувимов представителями высшей ангельской власти. По их мнению, они занимают первое место в божественной иерархии, а Серафимы — второе. В православном богослужении имеется особая молитва, которая называется херувимской песней.

Какое место в небесной иерархии занимают Престолы

По Священному Писанию, Престолы имеют такое название не просто так. На них время от времени восседает Бог, изрекая свой Суд. По некоторым преданиям, Престолы служат и средством передвижения Бога, поэтому их иногда называют Богоносными.

Изображение престолов на фреска храма Святого Иоанна Крестителя в Кратово, Македония.

Представители этого ангельского чина выполняют роль престола Господнего. Они занимают третье место среди ангельских чинов, подчиняясь Серафимам и Херувимам. Все остальные ангельские чины подчиняются Престолам и более высшим ангелам.

Престолы выполняют не только функции транспорта и божественного трона. С их помощью Бог осуществляет свой суд над ангелами и людьми. Престолы занимаются и человеческими судами, помогая правителям, судьям, руководителям, которые выполняют свои обязанности на разных уровнях, в различных масштабах.

Престолы изображаются в виде огненных колес с глазами на ободах. У них имеется по четыре крыла. Изначально в таком виде изображались Херувимы, но позднее их облик стал ближе к Серафимам, а огненные колеса еще некоторое время были их атрибутами. В это же время людям открылся истинный облик Престолов. В еврейской культуре третий чин называется Колесами, или Офанимами.

В целом, существует три чина первой сферы божественной иерархии. Это ближайшие к Богу Серафимы и подчиненные им Херувимы и Престолы. Каждый из этих божественных сущностей выполняет свои роли, помогая Богу управлять миром.