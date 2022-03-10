Большевики и геноцид казачества: что было на самом деле?

30 сентября в Ростове-на-Дону прошла историческая конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», которая стала четвертой в серии мероприятий, проводимых общественных движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Что мы знаем о событии, которое во времена Советского Союза называли «Великим Октябрем»? Или, если точнее, что об Октябрьской революции знает российское современное общество? Наверное, кому-то может показаться, что за 100 лет историки уже должны были предоставить обществу всю информацию: что стало предпосылкой революции, почему было две, а не одна революция (в феврале и октябре), почему победили большевики… Однако на деле выясняется, что обществу не предоставлены не только внятные объяснения произошедшего, но даже просто объективные цифры погибших в гражданскую войну, умерших от голода и болезней, репрессированных, депортированных и так далее. В отличие, кстати, от Франции, где интеллигенция за 100 лет определилась со всеми ключевыми цифрами Великой Французской революции и дала исчерпывающее объяснение произошедшим событиям.

Невольно задаешься вопросом — почему же нельзя было за достаточно длинный промежуток времени решить, казалось бы, не такой уж и сложный вопрос, и узнать объективные данные об Октябрьской революции?

Ведь вместо этого российский народ потчуют самыми топорными, не выдерживающими никакой критики мифами об «ужасных большевиках», «миллионах репрессированных», «геноциде» и так далее. Что ж, это вопрос о качестве современной интеллигенции, которая в большинстве своем и навязала обществу лживые мифы о большевиках в ходе перестроечного периода.

Как говорил в таких случаях Ходжа Насреддин — если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Если большинство современной российской интеллигенции упорствует в своем стремлении навязать ложь о советском периоде обществу, то общество само займется исследованием своей истории. И опираться оно будет не на мифы, а на объективные данные, полученные из архивов. Именно такими исследованиями и стали доклады участников конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность».

Одной из тем докладов стало казачество — а это для современной России вопрос очень непростой. С одной стороны, традиции казачества тесно связаны с защитой национальных интересов нашей страны, с другой — на теме казачества построено очень много спекуляций. Есть немало тех, кто под разговоры о возрождении казачества готов формировать в России так называемый «казачий этнос», который, естественно, «имеет право» претендовать на собственную территорию. Кстати, немецкие фашисты также пытались использовать фактор казачества для разрушения России, признав казаков отдельным народом. Таким образом, казачество может быть как фактором, обеспечивающим стабильность страны, так и дестабилизирующим фактором.

Казаки

Те, кто продвигает тему «казачьего этноса», напрямую адресуют к «белому казачеству». Якобы во времена гражданской войны, после Октябрьской революции большевики устроили геноцид казаков, что вынудило все казачество перейти на сторону Белого движения. А современные казаки — это «потомки» «белого казачества», которое «уцелело» после «геноцида» большевиков. Цифры репрессированных называются и впрямь ужасные — от четырех до шести миллионов расстрелянных казаков! Так и видятся эти ужасные большевики, массово истребляющие ненавистное им казачество.

Развенчиванию мифа о «геноциде казачества» был посвящен доклад Станислава Филимонова на конференции, посвященной 100-летию «Великого Октября». Исследователь привел объективные цифры убитых казаков во время гражданской войны, а также рассказал слушателям о том, как же складывались непростые отношения большевиков и казачества после Октябрьской революции.

Ключевым документом для апологетов мифа о «геноциде казачества» является циркулярное письмо ЦК РКП (б) от 24 января 1919 года «Об отношении к казакам». Дата написания письма считается борцами за «казачий этнос» не больше, не меньше, чем «Днем памяти жертв геноцида казачьего народа». Какова же была политика большевиков в отношении казачества? Одна часть партии (верхушка) придерживалась мнения, что необходимо опереться на средний класс и бедняков в казацком сословии, а другая часть (местное руководство и низы) хотела полного подавления казачества. До того, как в 1918 году на Юге России начали вспыхивать восстания, в большевистской партии преобладала первая точка зрения о «мягком» отношении к казакам. Это помогло привлечь на сторону «красных» достаточно большое число казацкой молодежи, вернувшейся с Первой Мировой войны, а также казачью бедноту. К февралю 1919 года на Южном фронте воевало девять красноказачьих полков общей численностью до 8 тыс. человек. Казаки в Красной армии сражались и в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Тем не менее атаманы и кулаки, которые не хотели потерять свои позиции, начали массово переходить на сторону «белых» и немцев, оккупировавших юг страны, а на Дону, Кубани и Тереке начали вспыхивать восстания. В ходе восстаний полностью проявил себя белый террор. Так, при участии «белоказаков» на Кубани и Дону были без суда и следствия расстреляны и повешены порядка 45 тыс. человек. Одним из атаманов, проводивших политику террора на Юге России, был Петр Краснов, объявивший в 1918 году о создании на Дону республики Всевеликого Войска Донского и активно сотрудничавший с Германией. Именно белый террор вынудил большевиков выпустить директиву от 24 января 1919 года, причем она распространялась на «верхи» казачества и на контрреволюционеров. Однако в марте 1919 года действие циркуляра большевиками приостанавливается, а к маю 1919 года и вовсе прекращает свое действие. Общее число погибших казаков за время гражданской войны (как со стороны «красных», так и со стороны «белых»), по данным историков, не превышает 500 тыс. человек. Таким образом, хотя речь и идет о большой трагедии (гражданская война — всегда трагедия), но «геноцида казаков» большевиками не было. А если и говорить о «красном терроре», то тогда нужно вспоминать и о терроре со стороны «белых». С другой стороны, после гражданской войны большевики начали строить страну: ГОЭЛРО, новая экономическая политика, открытие многочисленных институтов, финансовая реформа… А вот от «потомков» «белоказачества» наша страна слышит только сепаратистские лозунги и заявления о некоем «казачьем этносе». Пока наше общество не научится самостоятельно и объективно оценивать свою историю, абстрагируясь от той грязи, которую льют на прошлое России, оно не сможет построить по-настоящему сильное государство. Ведь история — это не только события в прошлом, это еще и возможность сделать шаг в будущее. Источник : https://regnum.ru/news/polit/2328734.html

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