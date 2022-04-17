Малоизвестные и неожиданные факты о магии и суевериях в Древнем Риме

Суеверия и магия увлекали людей ещё на заре цивилизации.

Не стал исключением и Древний Рим. Казалось бы, развитие образования и науки должны были избавить человечество от суеверий, но на самом деле они существуют и сегодня.

В нашем обзоре речь пойдет о том влиянии, которое оказывали суеверия и магия на жизнь древнеримского общества.

1. Магия, суеверия и медицина

Магия Рима.

Некоторые из медицинских знаний в Древнем Риме был тесно связаны с магией и суевериями. Плиний Старший в своих сочинениях упомянул несколько советов, касающихся здоровья, которые сегодня трудно даже воспринимать всерьез (сразу стоит оговориться, что их ни в коем случае нельзя повторять у себя дома, по крайней мере, без медицинского наблюдения). К примеру, употребление свежей человеческой крови, как полагали некоторые римские врачи, является эффективным средством для лечения эпилепсии.

Ссадины и ушибы обрабатывали навозом кабана, который собирали весной и сушили. Также для этих целей мог использоваться свежий навоз. Тем, кто хотел усилить или подавить сексуальное желание, рекомендовалось употребить мочу человека, в которой утонула ящерица. Еще одним средством являлся помет улиток и голубей, смешанный с оливковым маслом и вином.

2. Магия, суеверия и беременность

А иногда римляне носили в качестве амулета правое яичко петуха, завернутое в баранью кожу.

...мать должна съесть землеройку во время беременности.

К беременности в Древнем Риме относились с существенной опаской. И причины для этого были более, чем очевидны: число женщин, которые умерли в результате родов, было большим, чем число мужчин, погибших на войне. В результате, "дефицит женщин, подходящих для брака", всегда являлся проблемой в Риме. Поэтому не удивительно, что в Риме ходило несколько советов относительно беременности.

Плиний Старший давал следующие советы: "Если взять камень или какой-нибудь другой метательный снаряд, которым были убиты три живых существа (человек, дикий кабан и медведь) с трех ударов, и бросить его на крышу дома, в котором есть беременная женщина, то она сразу же родит... Если кто-то хочет ребенка с черными глазами, то мать должна съесть землеройку во время беременности".

3. Оборотни

Мне просто нет смысла лгать...

Среди древних римлян ходило много историй о людях, которые могли превращаться в животных и других существ. Вот только одна из этих историй: "Мы пришли к могилам, и мой друг пошел, чтобы убрать надгробие, а я любовался звездами и тихонько напевал. Потом, когда я посмотрел на моего спутника, оказалось, что он снял с себя всю одежду и положил ее на обочину дороги. Я стоял ни живой, ни мертвый, не понимая, что происходит. Он в это время встал в круг из своей одежды и внезапно превратился в волка. Не думайте, что я шучу, мне просто нет смысла лгать.... " (Петроний "Сатирикон"). Неудивительно, что римляне верили в подобные истории.

4. Колдовство

Римские ведьмы.

Еще задолго до времен Средневековья колдовство было известно римлянам. Существует известный отрывок в римской литературе , описывающий гротескный ритуал в исполнении ведьм, которые варили любовное зелье, чтобы приворожить человека по имени Варус. Детали этого ритуала описаны римским поэтом Горацием ("Эподы"), который жил в первом веке до нашей эры.

Мальчик знатного происхождения был похищен ведьмами, которые закопали его в землю по подбородок и поставили рядом с ним еду так, чтобы он не мог добраться до нее. Ведьмы надеялись, что мальчик умрет от голодной смерти, а его печень увеличится в результате голодания. Печень мальчика была ключевым ингредиентом для любовного зелья.

5. Толкование снов

Если снится репа, брюква или тыква...

Как и почти во всех других культурах, некоторые римляне твердо верили в то, что сны могут предсказывать будущее. Во втором веке нашей эры, Артемидор Далдис написал работу под названием "Толкование сновидений" в пяти книгах. Некоторые из способов, которыми он интерпретировал смысл сновидений являются довольно специфическими и любопытными: "Если снится репа, брюква или тыква, то это предвещает разочарование в надеждах, поскольку эти овощи при всей их массивности не имеют питательной ценности.

Они могут знаменовать операцию или ранение холодным оружием, поскольку эти овощи нарезают ломтиками. Если снится, что ешь книгу, то это знаменует хороший заработок для учителей, а для остальных означает внезапную смерть".

6. Предсказания по внутренностям животных

Подготовка к горуспикции.

В древнеримских документах записаны сотни методов предсказаний. Искусство приносить в жертву животных и читать будущее по их внутренностям практиковалось не только в Древнем Риме, но и во многих других культурах. Это магическое искусство было известно римлянам, как гаруспиция, а люди, обученные этому искусству были известны, как гаруспики.

Цицерон ("О Пророчествах") утверждает, что Ганнибал, известный карфагенский полководец, который бросил вызов Риму во время Второй Пунической войны, был экспертом в этой технике.

7. Астрология

У Тиберия был личный астролог.

Попытка предсказать события на основе положения небесных тел также широко практиковались в Древнем Риме. Некоторые римские императоры, включая Тиберия, Домициана и Адриана, верили в гадание и астрологию и даже сами обучались ей. Дион Кассий ("Римская история") утверждает, что у Тиберия был свой личный астролог, с которым он советовался перед принятием любого важного решения.

8. Щит Марса

Щит бога войны Марса.

Римляне считали , что бог Юпитер лично вручил щит бога Марса Нума Помпилию (легендарному второму правителю Рима). Эта реликвия была известна как "Ancile". Считалось , что если священному щиту Ancile нанести ущерб каким-либо образом, то от этого пострадает и народ Рима. Другими словами, процветание Рима зависит от целостности Ancile.

Поэтому было решено, что самым безопасным местом для хранения этой реликвии является храм Марса. Нимфа Эгерия посоветовала королю Рима создать одиннадцать идентичных копий щита, чтобы запутать потенциальных воров. За охрану щита отвечали салии - жреческая коллегия, состоявшая из 12 жрецов бога Марса и 12 жрецов бога Квирина.

9. Король рощи

Rex Nemorensis.

Шокирующий ритуал происходил в роще богини Дианы в Ариции, к югу от Рима вдоль Аппийской дороги (дороги, соединяющей Рим с Капуей), на берегу озера Неми. В Роще Дианы был священник, известный как Rex Nemorensis. Те, кто занимал эту должность, всегда были беглыми рабами, которые становились священниками, убивая предыдущего хранителя рощи. Поэтому Rex Nemorensis всегда носил с собой меч, в ожидании следующего, кто бросит вызов.

10. Воображаемые Звери

Гиппокентавр.

В произведениях древнеримских писателей зачастую были описаны несколько воображаемых животных. Интересно, что большинство этих зверей были экзотическими. Плиний ("Естественная история") описывает наполовину человека, наполовину лошадь - животное, названное гиппокентавром. Более того, он утверждает, что якобы лично видел одного из этих зверей, отправленных из Египта императору Клавдию внутри контейнера, заполненного медом.

Элиан также описывает некоторые специфические виды однорогих ослов и лошадей, найденных в Индии. Сосуды для питья, изготовленные из рога этого животного, имели уникальное свойство: если в них налить яд, то он утрачивает свою силу. Элиан ("О животных") сообщает о существовании амфисбены - змеи с головами на обоих концах тела.

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