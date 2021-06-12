Американцы разбогатели на $26 триллионов за год пандемии

Благосостояние граждан США резко выросло, несмотря на пандемию и сильнейшее с 1946 года падение экономики, в результате которого без работы остались 20 миллионов человек.

На конец первого квартала 2021 года совокупное богатство американцев достигло рекордных 154,2 триллиона долларов, следует из данных ФРС.

За год активы американских домохозяйств выросли на 26 триллионов долларов, а если сравнивать с четвертым кварталом 2019-го - на 20 триллионов.

С учетом долга физлиц на 17,2 триллиона долларов чистое богатство населения США достигло 136,9 трлн долларов, или 620% ВВП.

Около 70% этой суммы - 109,6 трлн долларов - приходится на финансовые активы. Это пенсионные планы (на 29,9 трлн долларов), вложения в акции (28,2 трлн долларов), доли в малом бизнесе (на 13,1 трлн долларов), а также взаимные фонды (11,6 трлн) и банковские депозиты (на 11,2 трлн). Последние пополнились на 2,7 трлн долларов, несмотря ставки, близкие к нулю.

Нефинансовые активы (главным образом недвижимость, а также машины, ювелирные изделия и т.д.) в собственности американцев составляют 44,6 трлн долларов.

«Основной вклад в прирост благосостояние принесли вложения в акции и фонды, взлетевшие в результате ралли, которое пережил фондовый рынок после беспрецедентных стимулов от правительства и ФРС», - отмечает экономист ING Джеймс Найтли.

Как итог «богатые стали еще гораздо, гораздо, гораздо богаче», говорит он: во-первых, именно состоятельные люди владеют финансовыми активами, а во-вторых, именно им удалось сэкономить на "запрещенных" развлечениях, на которые бедные тратят куда меньше денег.

Впрочем, бедная прослойка также получила помощь - по три чека от правительства на 1,2 тысячи долларов, 600 долларов и 1,4 тысячи долларов. А из-за роста пособий по безработице 69% их получателей оказалось выгоднее не работать, потому что соцпомощь оказалась выше зарплат.

Накопление благосостояния - это еще один фактор для увеличения расходов потребителей и, как следствие, инфляции, которая может остаться высокой надолго, говорит Найтли.

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