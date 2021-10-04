Как Ленин с Троцким оригинальным способом расплатились с кредиторами Октябрьского переворота

1920 год. Молодая республика Советов остро нуждается в локомотивном парке. За годы Первой мировой и Гражданской войн железнодорожный подвижной состав большей часть вышел из строя. Запчастей и квалифицированных специалистов, с помощью которых можно было бы хоть что-то отремонтировать, тоже почти не было.

Странная закупочная политика

Лев Троцкий, который в то время был наркомом путей сообщений, представил Совнаркому проект постановления о закупке 1000 паровозов за границей. На эти цели предполагалось потратить до четверти всего золотого запаса республики. Ближе к лету 1920 года представленный Троцким проект был утвержден правительством.

Объявили конкурс, в котором в том числе участвовали американские производители «Baldwin» и «ALCO». Эти компании до этого уже поставляли в Россию мощные паровозы «Decapod» (десятиног). Казалось бы, проверенный партнер. Заключай контракт, и принимай товар.

Но началось что-то необъяснимое. Советская сторона выбирает до этого никому не известного шведского производителя «Nydqvist & Holm». Их паровозы по России еще не бегали, никто про них ничего сказать толком не мог, да и цены были на порядок выше американских.

Вдобавок ко всему, шведы не могли поставить сразу такое количество паровозов, которое было необходимо и просили предоплату. У шведского производителя для выполнения заказа просто не хватало производственных мощностей. Создалась забавная ситуация. Это то же самое, как если бы вам нужен был бы десяток яиц, то вы бы пошли не в магазин, а ссудили соседу эту сумму на обустройство птичника. И ждали бы этот десяток яиц.

Примерно так и сделали. Советское правительство осуществило предоплату в 7 млн крон и плюс к этому выдало производителю беспроцентный кредит в 10 млн крон. Сам заказ размазали на пять лет. 50 паровозов в 1921 году, 200 в 1922 году, и в 1923—1925 годах по 250. Сумма сделки составила 200 млн золотых рублей или четверть золотого запаса страны.

Паровозы паровозами, а долг превыше всего

Можно было бы поступить и по-другому. Для чего ждать пять лет, когда можно потратиться на развитие своей промышленности. Были же в России свои заводы, такие как Сормовский, Путиловский, Брянский. Они спокойно бы дали на-гора 1000 и больше паровозов.

А тут эти паровозы на поверку оказались чуть ли не золотыми. Неужели это Лейба Бронштейн (Лев Троцкий) так постарался? Советский журнал «Экономист» в то время задавался этим вопросом. И что же?

Ленин быстренько разрулил ситуацию. Журнал прикрыли и вопросов задавать было уже некому. А вот тут возникает мысль: да неужели банальный «распил» бюджета? Но это если не посмотреть шире.

Сегодня совершенно ясно для всех, что в октябре 1917-го в России произошла «цветная революция». Эти технологии еще тогда были известны англичанам. Зачем воевать с Россией, если можно взорвать ее изнутри, тем более, что она находится в затруднительном положении.

На поддержку внутренней оппозиции направлялись изрядные денежные средства. Это только в школе нам говорили, что революционеров финансировал Савва Морозов, да кое-какие средства шли из кассы партийных взносов. Может и так, но это копейки. Основной поток денежных средств направляли банки Ротшильдов и Рокфеллеров. А посредниками выступали шведские банкиры.

Вот таким оригинальным способом Ленин и отдавал долги. Потом еще появились необыкновенно выгодные концессии на разработку нефти, золота, вылов рыбы и прочее. Примечательно то, что Россию так и не удалось тогда растащить. Кто помешал? Скорее всего товарищи, сменившие Ленина. А может быть и сам Ленин, который попросту «кинул» своих спонсоров, отдав им долги.

А вот коррупция здесь, ну совершенно ни при чем.

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