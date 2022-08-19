А вы знали об этом?(Статья 22)

1.

Жемчуг – единственный драгоценный камень, который извлекают из живых организмов.Впервые в качестве украшения жемчуг стали использовать в китайской, греческой, римской, ассирийской цивилизации. А вот египтяне обходили его стороной – они славились изготовлением колье, браслетов, колец из других драгоценных материалов. В одном из японских музеев есть украшение из жемчуга, которое нашли 10000 лет назад.

Исторической родиной жемчуга считается Персидский залив. Однако залежи минерала есть и в Венесуэле. Впервые об этом узнал Христофор Колумб во время своего путешествия. Произошло это так: мореплаватель остановился на одном из берегов Южной Америки, и когда готовил ужин, состоящий из устриц на огне, то обнаружил внутри нее жемчужину. После этого открытия производство жемчуга увеличилось в несколько раз.

Раньше жемчуг можно было носить только девственницам, поскольку древние ювелиры считали жемчуг символом чистоты и невинности, а потому часто ассоциировали его с образом Девы Марии. По этой причине большинство российских икон с изображением Богородицы украшают жемчугом, и именно поэтому украшения из данного минерала невесты часто надевают на свадьбу.

Жемчужная нить, принадлежавшая Шанель, сейчас стоит около 400 тысяч долларов.Еще одно знаменитое украшение принадлежало в ХХ веке Элизабет Тейлор – жемчужина Перегрина, весом в 56 карат. После смерти актрисы, украшение купили на аукционе за 11,8 миллиона долларов. В 2007 году на аукционе Christie’s за 7 миллионов долларов было продано ожерелье Baroda, состоящее из нескольких нитей и 68 натуральных жемчужин, диаметром от 10 до 16 мм.

Их нашли в водах Тихого океана.

2.

Идиоматическое выражение “эффект кобры” обозначает такое решение проблемы, от которого ситуация только усугубляется. Так, пытаясь избавить Индию от расплодившихся там ядовитых тварей, правительство объявило премию за каждую голову убитой змеи. Индийцы приспособились неплохо на этом зарабатывать и, в конце концов, стали сами разводить кобр, чтобы не терять заработок.

3.



Термин “Третий мир” появился во время холодной войны для обозначения стран, не являвшихся союзниками ни США, ни СССР. Никакого отношения к бедности он не имел.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему многие народы испытывают неприязнь к русскому народуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43283643907/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!