Зачем Троцкого ввёл красный «дресс-код» для своей личной охраны

В Гражданскую войну — самое сложное для только-только Страны Советов время, был создан особый поезд Реввоенсовета. Настоящая бронированная крепость на рельсах и личный штаб "отца" Красной Армии — Троцкого. Высшие чины армии всегда нуждаются в охране, а в период, когда всю страну разрывает гражданская война, особенно. Даже в тылу нередки были стычки с кавалерийскими отрядами, анархистами или бандитами. Такая особая охранная рота была и у Льва Давидовича, она подробно описана в книге Дойчера И. "Троцкий. Вооруженный пророк".

Невероятный шик и снабжение по высшей категории

Штат охраны формировался из бойцов, у которых на высоте была не только боевая подготовка, но которые при этом были наиболее преданными и идеологически стойкими. В состав поезда Реввоенсовета была включена рота, которая состояла из 232 солдат и офицеров. Практически все они были латышами и эстонцами.

Время было тяжелое, производство формы ещё не было налажено, поэтому первоначально штату охраны выдали хранящиеся на складах гусарские мундиры. Это были чакчиры – особые красные брюки с золотыми лампасами и шитьем из Иркутского царского полка. Вместо курток или шинелей были синие, расшитые серебром парадные доломаны. Их нашли в Гродно, на местных складах гусарской части.

Лев Троцкий лично занимался созданием образа, и решил создать концентрированный и гиперболизированный образ настоящего "Красноармейца". Он оставил красные штаны, а синие доломаны заменил на специально пошитые и окрашенные в красный кожаные куртки. Воспоминания об этом он лично оставил в своей книге "Поезд. Моя жизнь. Опыт автобиографии". Так же была отчеканена специальная эмалированная эмблема, удостоверяющая принадлежность бойца к поезду Реввоенсовета. Венчала картину красная буденновка. Появляясь на полустанках или обеспечивая охрану Троцкого на многочисленных выступлениях, одетые во все красное, высокие и молчаливые бойцы внушали уважение и вызывали восхищение.

Спасая штаб и Троцкого

Охранной роте пришлось участвовать в многочисленных стычках и боях. Появление такого поезда на линии фронта провоцировало белую армию на действия и попытки уничтожить фактически все командование красных. Самая критическая ситуация сложилась в Свияжске. Отряды Каппеля нанесли сильный удар, заслоны красной армии побежали. Вся рота приняла тяжелый бой на станции и в окрестностях. Удалось остановить прорвавшиеся части до утра, а затем со свежими частями охранный отряд пошел в атаку и вернул позиции. BETWEENDIGITAL Русская Семёрка



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-trockogo-vvyol-krasnyy-dress...

А вы знали об этом?

Треугольный головной убор с красной звездой посередине был неотъемлемым атрибутом бойцов Красной армии долгое время. Внешне он напоминал шлем былинных русских богатырей. Ее появление датируется 1919 годом, когда вышел соответствующий приказ. Буденовка существовала достаточно долго. За все это время в ее дизайн вносились изменения, которые по большому счету были незначительными. Изначально буденовку шили в двух вариантах – летнем и зимнем. По одной из версий прообраз буденовки носили на голове еще бойцы Императорской армии. И якобы обмундирование готовилось к параду 1915 года. Оба делали поправку на климатические особенности. Но когда началась Советско-Финская война с ее пронизывающими холодами и стужей, то сразу выяснилось, что легендарная шапка просто бесполезна.Поэтому в июле 1940 года издали приказ о введении знакомой многим до сих пор шапки-ушанки. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые бойцы пользовались буденовками вплоть до конца войны. Ну а затем шлемы стали «фишкой» кино и не только.

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