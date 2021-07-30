10 прелюбопытнейших околотехнологических фактов для расширения кругозора

Как выглядят телефоны для слепых, где и когда был совершён первый звонок по мобильному телефону, какой шрифт считается самым ненавистным в мире? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей статье.

Слепые люди могут пользоваться мобильными телефонами

Существует специальная технология Брайля и аксессуары для того, чтобы слепые люди пользовались мобильными телефонами.

Она использует специальные кнопки, которые поднимаются и опускаются, благодаря чему человек может прикоснуться и прочесть информацию.

Первый твит компании Google был невнятным



Для обычного человека самый первый пост компании Google в Twitter был какой-то бессмыслицей.

Он гласил: «I'm 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010».



В переводе с двоичного кода он означает фразу: «I’m feeling lucky», что на русский язык можно перевести как «Мне повезёт!» (эту фразу вы можете видеть на правой кнопке под полем поискового запроса Google).

Первый звонок по мобильному телефону был сделан в Нью-Йорке



Первый в истории звонок по мобильному телефону был сделан в 1973 году на одной из улиц Нью-Йорка Мартином Купером (Martin Cooper), сотрудником компании Motorola.

Каждый месяц создаётся и распространяется более 6000 новых компьютерных вирусов

19 лет спустя британский инженер-разработчик Нил Папуорт (Neil Papworth) отправил первое СМС-сообщение.



Это количество резко возросло с 1990 года, когда было всего 50 известных компьютерных вирусов.

Сегодня 90% электронных писем содержат вредоносные программы, о которых большинство людей не знает.

В «Фейсбуке» больше лайков, чем фотографий



Каждый день в Facebook публикуется более 300 миллионов фотографий, при этом за этот же период ставится 800 миллионов лайков.

К слову, реакций «сердечко» ставится всего 175 миллионов в день.

«Айфоны» были почти в форме яблока



Первоначальный дизайн для iPhone был в форме яблока.

Изначально мобильный телефон разрабатывался как раскладушка с кнопочной панелью. В закрытом состоянии он был похож на логотип Apple.

Comic Sans — самый ненавистный шрифт в мире



Comic Sans был разработан как несерьёзный рукописный шрифт для использования в комиксах.

И хотя все любят ненавидеть этот безвкусный шрифт, он на самом деле очень подходит для людей с дислексией. Благодаря его ассиметричному стилю буквы легче различаются.

Скорость Интернета в NASA — 91 Гб в секунду



Средняя скорость Интернет-соединения у пользователей составляется примерно 25 Мб в секунду. Обычно этого достаточно для того, чтобы смотреть Netflix без задержек на буферизацию.

Но давайте посмотрим правде в глаза: если и есть какая-нибудь технологическая компания, которая действительно могла бы с пользой использовать скорость Интернета, так это NASA.

Nokia является самой крупной компанией Финляндии



Настолько, что финны считают её национальной гордостью.

И хотя мы зачастую считаем, что Nokia — это всего лишь производитель мобильных телефонов, под этим знаменитым брендом в 1865 году изначально производилась бумага.

Компания занялась технологиями в 1980-х годах.

Некоторые люди боятся технологий



Люди испытывают самые различные виды страхов, и технологии не являются исключением.

Названный «технофобией», этот страх возник во время промышленной революции, когда рабочие стали бояться, что автоматизированные системы лишат их работы.

Аналогичным образом это применимо и к современному обществу, а также к людям, которые боятся слишком развитые высокие технологии, такие как технология искусственного интеллекта.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2269583156035980278/

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