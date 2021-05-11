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В каких случаях русские называли детей ругательствами

В каких случаях русские называли детей ругательствами

 

Разные народы нередко давали детям обидные имена, ведь народная мудрость гласила: «Плохое имя – хорошее здоровье». Так и приходилось жить с «плохим именем» Итаяку – «собачьей лапе», Сасыку – «вонючему», Бокмурыну – «сопливому носу», Жаману – «плохому». Схожая традиция существовала и у русских, и на повсеместное распространение обычая были веские причины.

Ода Дураку

Дурак было одним из самых распространенных имен-ругательств. Оно встречается в летописных сводах и родословных многих фамилий. Бытовало имя не только в крестьянской среде, ведь до наших дней история сохранила имена князей – Федора Семеновича Дурака Кемского и Ивана Ивановича Бородатого Дурака Засекина.

Существует несколько версий, почему родители называли ребенка ругательством. Как пишет в статье «Дурак дураку – рознь» М. Аксенова, в языческие времена на Руси детям не давали «настоящее, взрослое» имя до 13 лет. То есть до тех пор, пока ребенок уязвим перед духами и нечистью, а также перед людским сглазом.

Родители выбирали неблагозвучное имя вовсе не потому, что не любили ребенка. Обидным именем-оберегом они пытались защитить малыша от сглаза и напастей. Особенно охотно ругательное имя использовалось в семьях, где новорожденные малыши умирали в первые месяцы жизни.

Наши предки-язычники верили, что обидное имя обладает магической силой, и оно способно отпугнуть от ребенка любые несчастья и беды, стать своеобразным щитом от «черных» людей и порчи.

Дураком называли ребенка еще и потому, что пытались защитить его от собственной «дурости», зависти и злости окружающих, а также превратностей судьбы. Пока мальчик не способен в силу разума противостоять соблазнам, пока не может дать отпор плохим людям и не умеет принимать взвешенные, правильные решения, он носил ругательное имя.

Ряд исследователей считает, что обидное с современной точки зрения имя для наших предков не было ругательством. Этимологически слово «дурак» восходит к «другак» (другой). Как пишет в статье «Иван-дурак» Н. Белов, на Руси были чрезвычайно распространены имена-прозвища, образованные от числительных – Первак, Вторак, Третьяк. В этот ряд вписывался и Другак, который позднее трансформировался в Дурак. Часто именем Другак называли младшего сына (отсюда в русских сказках имя младшего брата – Иван-дурак). Вплоть до XVII века слово «дурак» не имело обидной сегодня семантики – «глупый человек».

Любимый, но Ненаш

Имен-ругательств на Руси было предостаточно. Причины их использования были такими же, что и в случае с Дураком – защита от нечисти и сглаза. Сегодня ребенок точно бы не пришел в восторг, если б родители обращались к нему «Ненаш». А раньше дети были благодарны отцу с матерью за имя-оберег Ненаш или Найден. Для окружающих и самого хозяина неблагозвучное имя было говорящим. Каждый понимал: младенец родился слабым и болезненным, долго балансировал между жизнью и смертью, но родители приложили максимум усилий, чтобы выходить дитя. Сносили его к знахарке, а после возвращения домой дали «отказное» имя, как бы говоря: «Этот малыш не наш, чужой».

Для обмана злых духов ребенка могли назвать Невзор, Некрас, Нехорош и даже Безобраз, тем самым надеясь, что нечисть на такого «не посмотрит», обойдет стороной. Родители верили, что с таким именем-оберегом любимый малыш будет расти красивым и здоровым. Эти же имена выбирали, если ребенок действительно рождался не слишком красивым. Считалось, что некрасивое имя «заберет» на себя изъяны внешности.

Хоть Негодяем назови!

На Руси многие родители выбирали для ребенка имя-ругательство, если были недовольны поведением малыша, его характером. Так появилось имя Негодяй, но не с современной семантикой «подлый человек». Раньше оно означало, что ребенок ни к чему не пригодный – много шалит, плохо исполняет родительские поручения, ленится. В южных областях «негода» означало «непогоду, вьюгу с сильным ветром, метель», поэтому имя Негода (Негодяй) получал ребенок, который «дерет» вещи, носит их неаккуратно. Схожая семантика и у имени Дерун, которое часто встречалось среди новгородцев. Его давали ребенку-неряхе, такому, на котором одежда «горит», «дерется», быстро изнашивается.

Хорошую подборку имен-ругательств содержит «Энциклопедия русских фамилий» под ред. Т. Вединой. Например, Жадей на Вологодчине, Тамбовщине и в Рязани называли не только жадного ребенка, но и того, кто слишком завидовал братьям и сестрам. Впрочем, «жадя» могло значит «желанный, милый», поэтому кажущееся сегодня обидным прозвище давали малышу, в котором души не чаяли.

Имя Огрызок на Вологодчине получал тщедушный и слабый ребенок, а в Смоленске – либо вечно «огрызающийся» грубиян, либо постоянно недовольный, сварливый, несговорчивый. Явно негативную оценку сохранило прозвище Фуфел. Так и раньше, и сегодня называют тупицу, недотепу, дурачка. А вот у обидного прозвища Фуфлыга другое значение. Так родители обращались к ребенку, который не мог похвастаться красивым лицом и высоким ростом. Поэтому Фуфлыгой часто становился невзрачный и низкорослый сын.

В «Ономастике» Б.Веселовского встречается имя Шарап. Его носил Иван, один из сыновей тульского вотчинника Никиты Васильева. Кажется, что ничего обидного в имени Шарап нет. Но если знать, что «шарап» означает «грабеж, разбой», можно предположить, что Иван Васильев был склонен к воровству. К сожалению, непонятно, крал Иван еще в детстве или уже во взрослой жизни.

Что общего у Ряхи и Бухарика?

В книге «Заблуждения, связанные с происхождением фамилий» С.Мазуркевич упоминает прозвище Ряха. Хотя сегодня оно кажется обидным (фраза «Вон какую ряху отъел!» несет явный негативный оттенок), наши предки называли «ряхой» опрятного и аккуратного человека. Так что с их точки зрения «ряха» не было ругательством. К слову, в русском языке до сих пор сохраняется антоним «неряха» – неряшливый, неаккуратный человек.

Схожая ситуация наблюдается с именем Бухара (Бухарик). Сегодня такое прозвище покажется обидным, но наши предки давали его тому, кто всего лишь «остер на язык», ведь «бухарой» на Руси называли жалящее насекомое. Так что Бухариком был тот малыш, который осмеливался дерзить и перечить взрослым.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/156957

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