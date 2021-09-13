Интересные факты о деревьях-рекордсменах планеты

В середине 60-х годов прошлого века некому американскому студенту по имени Дональд Карри для написания дипломной работы непременно понадобилось срубить большое дерево. Идиоты чиновники водятся везде.

Лесная служба США легко дала ему согласие. Когда спохватились, было уже поздно.

Сосне «Прометей», как показал анализ колец, насчитывалось на тот момент ни много ни мало 4 862 года…

Дональд Карри стал современным Геростратом, уничтожив самое древнее дерево на нашей планете.

Самые старые деревья



В горах Калифорнии на высоте свыше 3 000 м над уровнем моря находится один из наиболее древних в мире лесов. Основу его составляют сосны, относящиеся к виду «сосна долговечная». Причем сосны эти произрастают в очень неблагоприятных условиях: ультрафиолетовое излучение, холод, ветры, засушливость и пр. Растут они медленно, но за долгие годы жизни выработали удивительно стойкий иммунитет к различным болезням и гнили. По самым скромным подсчетам возраст этих деревьев составляет много столетий.

А патриарх леса – дерево «Мафусаил», которому «стукнуло» более 4 700 лет. Впервые его обнаружил в 1953 году доктор Эдмунд Шульман (ученый из Аризонского университета). Именно он определил возраст дерева и назвал его самым старым существом в мире.

Конца света не будет

Про «Прометея» тогда не знали. Но пример его трагической участи заставил служителей заповедника скрывать точное местоположение «Мафусаила».



Около древнего палестинского города Хеврона находится священное дерево трех религий — Мамврийский дуб (его также называют Палестинский Дуб, Дуб Авраама). Согласно Библии, возле него Авраам получил Божие откровение о Святой Троице. Этому дубу, как полагают, около 5000 лет! Он известен по преданиям христиан, евреев и мусульман, в которых говорится о дубраве Мамре. Мамврийский дуб — все, что осталось от этой дубравы.

Согласно православному преданию, пока жив Палестинский дуб, не будет конца света. Но дуб засох в 1997 году (в последний раз зеленый листок на нем видели в 1996 году). Кончину дуба приблизили паломники, которые нещадно обдирали с него кору и ветки на память, в качестве талисмана. Но в 1998 году около ствола засохшего патриарха появился молодой побег! Сейчас его высота уже около метра. Так что конца света не будет.

Мистика деревьев



Иногда деревья защищаются от человека сами. Так, после разборки индуистского храма, мешавшего работам по прокладке шоссе в малайзийском штате Джохор, оставалось лишь удалить дерево, которое в течение 100 лет росло внутри храма. Однако с помощью мощного подъемного крана, способного передвигать грузы весом до 30 тонн, корчевание не только не удалось, но при этом перевернулся сам кран. А крановщика одолели кошмары. Во сне его преследовали змеи. Огромные королевские кобры вползали в окна, свешивались с потолка, вползали во все щели. Дело кончилось тем, что рабочего наяву укусила кобра.

Вызвали бригаду подрывников. Но водитель, перевозивший динамит, не справился с управлением и врезался в столб. Взрыв потряс всю страну. Слухи о священном дереве охватили всю Юго-Восточную Азию. Администрация стройки уже ни за какие деньги не могла найти охотников срубить или спилить это дерево. В конце концов, предприимчивый хозяин обнес священное дерево забором, поставил охрану и назначил многочисленным паломникам плату за проход. За два месяца ему удалось не только компенсировать понесенные убытки, но и получить немалую прибыль.

В Западной Африке суеверным почтением окружено «говорящее дерево», тому, кто его срубит, грозит суровое наказание. Оно считается оракулом, и суеверные люди платят большие деньги за разрешение посидеть под ним, поведать ему свои заботы и сорвать несколько листьев.



Символ острова Тенерифе – драконовое дерево? окутанное множеством легенд и суеверий. Само по себе очень необычное и даже пугающее. А если повредить кору, то польется ярко-красный сок – почти настоящая кровь. По древнегреческим мифам дерево выросло из крови стоглавого дракона убитого Гераклом.



А в Японии местного жителя ни за что не заставишь заняться вырубкой деревьев на горе Мива. Бесконечные несчастья, происходящие с людьми, которые оскорбляют «святые» деревья, начались здесь с 661 года н. э. Императрица Саймей, велевшая срубить на горе священную рощу для того, чтобы построить дворец, была за это жестоко наказана: дворец был сразу же после постройки разрушен стихией, причем под развалинами замка погибли десятки людей. Когда же молодой самурай, увидев, что вокруг валяется много ценного дерева, решил построить из него свой собственный дворец, результат оказался столь же плачевным.

Деревья жизни



В Бахрейне посреди пустыни уже 400 лет прекрасно растет мескитовое дерево. Ученые недоумевают, как без воды выживает это удивительное растение. А местные жители дали ему соответствующее название – Древо Жизни. Более того, многие уверены что чудесное дерево указывает на реальное местонахождение земного рая – Эдема. Только нужно суметь понять, в чем заключается подсказка.

Стелмужский старик



Можно добавить, что самый старый дуб в Европе растет на востоке Литвы, недалеко от поселка Стелмуж. Его так и называют — «Стелмужский старик». Дендрологи определили, что ему около 2000 лет.

В городе Ладушкине Калининградской области живет свидетель великой битвы крестоносцев Тевтонского ордена с польскими и русско-литовскими войсками в 1410 году — «Грюнвальдский дуб». Ему более 800 лет.

На днепровском острове Хортица растет «Запорожский дуб» — национальное дерево Украины. По преданию, под этим дубом запорожцы писали письмо турецкому султану в 1676 году, а в 1648 году под ним отдыхал Богдан Хмельницкий, призывая своих казаков быть такими же крепкими и могучими, как дуб. В 1953 году решили определить возраст этого гиганта. С трудом отпилили одну из ветвей, отрезали от нее кольцо, отполировали и подсчитали годичные кольца — их оказалось 675. Однако знатоки лесного дела утверждают, что до 25 лет дуб растет очень медленно и не образует годичных колец. В таком случае, этому символу Запорожской сечи уже около 750 лет.

Алматинский дуб



Но все эти деревья растут в лесах или труднодоступных местах, подальше от извечного врага – человека. А вот в Алматы в самом центре большого мегаполиса, на территории обычного детского садика в районе известном горожанам как «Компот» (уж очень там много улиц с плодово-ягодными названиями – Хлебная, Грушевая, Вишневая, Виноградная и прочие), растет могучий дуб. Это поистине уникальное явление. Высота этого исполина более 20 метров, диаметр ствола – более двух метров. По словам ботаников, ему более 300 лет.

Да и само его появление на юге Казахстана у подножья гор загадочно и непонятно. Дикие деревья этой породы не растут в Азии и Сибири. Это научный факт. Естественным ареалом дуба являются регионы Северного полушария с умеренным климатом. В Южной Америке, за исключением её оконечности, нет ни одного; нет их также в Австралии; в Африке они растут только в странах Средиземноморья. Зато в Европе насчитывается множество видов дуба. Чисто европейское дерево, вошедшее в фольклор. В дуплах деревьев жили отшельники-монахи, под раскидистыми дубами европейские короли любили вершить суд.

А в наши края дубовые желуди для посадки привезли русские переселенцы. В архивах даже сохранилось распоряжение военного губернатора Семиречья генерала Герасима Колпаковского о присылке из Воронежа в Верный (Алматы) трех пудов дубовых желудей для рассады. И большинство дубов в Алматы выросли из этих желудей или их потомков. Но ведь тому дереву, которое растет в Компоте, 300 лет. Значит, в год основания Верного ему было уже более 150 лет. И посажено оно было задолго до прихода европейцев. Загадка! Тайна!

Может быть, какой-нибудь купец случайно обронил желудь. Хотя зачем предприимчивым торговцам тащить за тридевять земель дубовые желуди. А может, среди казахов-кочевников нашелся какой-то романтик и любитель природы, который привез в родное Жетысу привет из далекой России. Кто знает?

Самая большая опасность нависла над деревом-патриархом в годы Великой Отечественной войны. Тогда из-за нехватки топлива вся деревянная изгородь парков, скверов города была растащена и сожжена. По городу ходили бригады лесорубов, спиливая столетние тополя и карагачи. Подобрались и к легендарному дубу. Пришло распоряжение – срубить дуб: «Дуб нужен для выработки солдатских шинелей, необходимых фронту». На счастье чиновник Г.В. Нечитайло, ответственный за вырубку, был коренным горожанином, знал это дерево, не раз любовался им и считал его достопримечательностью города.

Нечитайло отправился к председателю Совнаркома Н.Д. Ундасынову, надеясь, что он поймет и поможет разрешить этот вопрос, благо тот был страстным любителем природы. Показал ему распоряжение и рассказал об этом уникальном дубе. «Поехали посмотреть на этого патриарха. Нуртас Дандыбаевич заверил меня, что переговорит с Заговельевым и перезвонит мне. В результате было решено вырубить другой дуб для суконного комбината. А этот красавец до сих пор радует жителей города».

А чтобы дуб не порубили на дрова местные жители, Ундасынов велел поставить к дереву часового. Так для горожан Алматы был спасен дуб, который в два раза старше города. И сегодня под исполином играют дети 109-го детсада. Водят вокруг него хороводы, обнимают толстенный ствол и мастерят из пухлых желудей веселых человечков.

У многих народов дуб является символом душевной и физической силы, а также долголетия. Дубовая ветвь символизировала силу, мощь и знатность рода, дубовыми венками награждали самых храбрых воинов. Может и наш алматинский патриарх дарит маленьким детишкам, играющим под его кроной, силу, духовную мощь, храбрость и долгие годы жизни.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2301573948963293573/

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