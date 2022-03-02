Пират Чёрная Борода, «Месть королевы Анны» и пропавшие сокровища

Были времена, когда пират Чёрная Борода пугал американцев больше, чем террористы Алькаиды, например. Эдвард Тич, таково настоящее имя пирата, был одним из самых известных пиратских капитанов. Он родился в семье знатных людей и получил неплохое образование. Ещё в детстве он зачитывался романами о каперах и путешественниках, осваивавших новый мир.

С 1702 по 1713 год он был капером под знамёнами королевы Анны в войне Великобритании и Франции. Две европейские державы сражались за контроль над Северной Америкой. Это была одна из серии войн в данном регионе. Солдаты обоих государств совершали атаки друг на друга. Они искали добычу и новые территории. Именно в это время Эдварда Тича посетила идея сколотить своё собственное состояние, и он в полной мере воспользовался существующим военным конфликтом.

Тич решил не возвращаться к мирной жизни

После окончания войны Тичу было довольно сложно вернуться к мирной жизни, юноша грезил о пиратской жизни. Его мечты осуществились в 1716 году. Этому способствовала встреча с капитаном Бенджамином Хорниголдом, который дал ему «путёвку» в пиратскую жизнь. Тич стал протеже Хорниголда, научившего его навыкам пиратства. После этого Эдвард Тич стал Капитаном Чёрная Борода.

Имея аристократическое образование, Тич с лёгкостью усвоил все знания, данные ему Хорниголдом.

Он также быстро привык к пиратской жизни. Первым захваченным кораблём стала «Бетти», которой он завладел в 1717 году. А всего лишь через месяц Чёрной Бородой были захвачены корабли «Роберт» и «Доброе намерение». В том же году Эдварду Тичу удалось захватить невольничье судно «Конкорд», что было настоящей удачей.

Тич решил не возвращаться к мирной жизни

После окончания войны Тичу было довольно сложно вернуться к мирной жизни, юноша грезил о пиратской жизни. Его мечты осуществились в 1716 году. Этому способствовала встреча с капитаном Бенджамином Хорниголдом, который дал ему «путёвку» в пиратскую жизнь. Тич стал протеже Хорниголда, научившего его навыкам пиратства. После этого Эдвард Тич стал Капитаном Чёрная Борода. Имея аристократическое образование, Тич с лёгкостью усвоил все знания, данные ему Хорниголдом.

Он также быстро привык к пиратской жизни. Первым захваченным кораблём стала «Бетти», которой он завладел в 1717 году. А всего лишь через месяц Чёрной Бородой были захвачены корабли «Роберт» и «Доброе намерение». В том же году Эдварду Тичу удалось захватить невольничье судно «Конкорд», что было настоящей удачей.

Также невольничьи корабли имели отличное вооружение, так как рабы, перевозимые на них, стоили довольно дорого, и доставить их надо было в целости и сохранности. «Конкорд» придал Чёрной Бороде свирепости в морском мире. Тич стал обладать силой, с которой стали считаться. Всё корабли, принадлежащие Чёрной Бороде, были обставлены большим количеством пушек, что увеличивало их огневую мощь.

Месть королевы Анны

Корабль «Конкорд» пират переименовал в «Месть королевы Анны». Это была самая важная и ценная его собственность. На нём Чёрная Борода грабил корабли по всему Карибскому морю. Однажды, рыская по морю в поисках добычи, он повстречал капитана Стида Боннета, который стал его напарником в преступной деятельности.

Вдвоём они управляли 300 пиратами, которые занимались разбоем и грабежами по всему побережью Атлантического океана. Морские разбойники захватывали ценности и припасы с кораблей, которые попадались им на пути. Как-то раз им попалось пассажирское судно «Кроули». За пассажиров, находящихся на борту, Чёрная Борода потребовал огромный выкуп. Он всё больше упивался своей властью.

Недолгая слава

Однако слава «Мести королевы Анны» была не долгой. Спустя несколько месяцев корабль был остановлен в заливе Бофорта. Предполагалось, что это не было случайностью, о чём говорил очевидец событий капитан севшего на мель корабля, Дэвид Херриот. Он считал, что Чёрная Борода намеренно посадил «Месть королевы Анны» на мель, чтобы высадить своих товарищей на берег.

После того, как корабль был остановлен, Чёрную Бороду убил лейтенант королевского флота Роберт Мейнард. Он долго охотился на Эдварда Тича, а поймав его, нанёс ему более 20 ударов ножом. Затем лейтенант вернулся в Вирджинию. Он доставил туда пойманных пиратов и голову Чёрной Бороды, которую предоставил губернатору Александру Спотсвуду.

Обнаружение пиратского корабля

В 1996 году поисковики обнаружили пиратский корабль «Месть королевы Анны» на отмели залива Бофорт. Как предполагают исследователи, часть припасов и выживших пиратов перевезли на более мелких судах. На дне водолазы обнаружили много тысяч артефактов, хотя многие из них были раздроблены. Интересными находками являются корабельный колокол, относящийся к XVIII веку, корабельные пушки, ствол английского мушкетона и два больших якоря.

Эти и другие предметы, обнаруженные на месте крушения корабля, говорят, что это действительно «Месть королевы Анны». Также на судне было обнаружено большое количество предметов медицинского оборудования и свинцовой дроби. Это связано с захватом пассажиров на гражданском судне, за которых требовали выкуп медикаментами.

Большое количество мифов и легенд, связанных со знаменитым пиратом

К ценными артефактам, обнаруженным на месте крушения, можно отнести позолоченную рукоять меча, предположительно принадлежавшего Чёрной Бороде, кожаный рог, в который также мог трубить знаменитый пират. Сейчас ходит довольно много придуманных историй вокруг этих предметов. Было возбуждено даже несколько уголовных дел, касающихся незаконных публикаций снимков и других материалов.

Даже несмотря на то, что пиратская жизнь Чёрной Бороды была довольно короткой, время от времени то тут, то там появляются истории о его загробной жизни. Согласно одной из легенд, призрак Чёрной Бороды бродит вдоль берега Северной Каролины и на острове Окрасок.

Дух знаменитого пирата скрывается около Дыры Тич. Есть люди, кто продолжает верить, что призрачное тело Чёрной Бороды плавает по водам Атлантики у берегов и ищет свою отрубленную голову. Некоторые из таких поклонников пирата даже слышали его голос во время шторма.

Также существует версия, что Эдвард Тич высадил свою команду на берегу Вирджинии в качестве наказания за мятеж и дезертирство. Его призрак в Вирджинии и Северной Каролине держит на своей груди более 300 лет обломки корабля «Месть королевы Анны».

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