Ответы на 7 интересных вопросов

Продолжаем прокачивать соображалку и эрудицию!

1. В детских садах американского городка Гейнсвилл делают открытки ко всем праздникам. На один из них дети обычно обводят свои ладошки и кое-что дорисовывают. Что в итоге у них получается?





2. С 30 января по 10 февраля 1930 года проходил Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Почему его проводили в трёх странах: сначала во Франции, потом в Австрии, а затем в Германии?



3. В 1970 году королевский монетный двор Великобритании прекратил выпуск шестипенсовых монет. Однако в 1993 году один англичанин, имеющий отношение к королеве, попросил выпустить ещё одну партию подобных монет, но напечатать вместо Елизаветы II своё собственное изображение. Эта просьба была исполнена. Какое отношение к королеве имел этот человек, и для чего он попросил новую партию монет?





4. Во времена Дикого Запада в Америке появилось выражение ride shotgun, что дословно переводится как «ездить на дробовике». Что фраза означает сегодня?



5. 2 000 лет назад в Китае жил старец Лао-цзы. Одно время он был хранителем царских библиотек, потом долго жил в пещере на высокой горе. Собственно, Лао-цзы — это прозвище, которое в переводе с китайского означает «великий мудрый старец».

Когда этому старцу исполнилось 70 лет, а его родителям — гораздо больше, он стал часто навещать их и играть перед ними в детские игры.

Для чего он делал это?6. Внимание, шедевр! Как вы думаете, почему художник на этой картине изобразил и себя самого?



Семья Карла IV. Франсиско Гойя

7. Цзацзуань (остроумные живые изречения) — оригинальный вид китайской литературы. У поэта IX века Ли Шанъиня есть серия таких изречений под общим заголовком «Очень напоминает».

Например, «Печать очень напоминает ребёнка — всегда таскаешь с собой»; «Служанка очень напоминает кошку — где тепло, там и приютится». А эти женщины «очень напоминают ласточек, которые в одиночку не летают; а ещё — мышей, потому что вечно прячутся». О ком речь?

Ответы

1. Дети обводят свою руку и пририсовывают к большому пальцу глаза и клювик — получается индейка на День благодарения.



2. В те годы хоккейные соревнования проводили на площадках под открытым небом, на естественном льду. Неожиданное потепление помешало довести состязания во Франции до конца. Поэтому следующие матчи состоялись в Австрии и Германии, где стояла более подходящая погода.



3. Этот человек — Брайан Мэй — играл в группе Queen (в переводе с английского — «королева»). Он был гитаристом и использовал монеты в качестве медиаторов.



4. Ездить на пассажирском месте рядом с водителем. Раньше так говорили о человеке, который сидел рядом с кучером дилижанса и отстреливался от нападавших.



5. Чтобы родители, глядя на своего сына, чувствовали себя моложе.





6. Художник Франсиско Гойя добавил себя на картину «Семья Карла IV» для того, чтобы на ней не было 13 человек. 13 — несчастливое число, и королевская семья могла бы обидеться.



7. О монахинях.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2266525038846413193/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

https://otari.mirtesen.ru/blog/43138191335/)

Лилит: кем на самом деле была первая жена Адама (https://otari.mirtesen.ru/blog/43462376407/)

Невероятные факты, которые больше похожи на ложь, чем на правду (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309263587/)