Кровавая демократия западной цивилизации или почему сегодня потомки европейских варваров стремятся уничтожить Матушку – Россию руками майданутых бандеровцев

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» для организации смуты в России. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции,а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны , а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё. Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ — весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас. И разве после этого можно было считать Россию «варварской страной» или «страной-изгоем»?

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть называют «золотой закулисной элитой» и «хозяевами планеты ». Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита!

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. В истории человечества ,пожалуй, не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном — когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Что же касается демократии ,то россияне , как и грузины , не те народы , которые нуждаются в насильственном насаждении демократии западного образца. Наши предки самостоятельно создали основы народовластия (древнюю демократию), а не позаимствовали ее у греков , как многие европейские народы. В этой связи поучительны новгородское вече и свод законов царицы Тамары , которые , по существу, являлись ранними формами демократического правления ,ограничивающими власть князей и заложившими основы демократии.

Поучительно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы а с другой нарушала ее основы, высмеивая и называя людей оказавшихся при голосовании в меньшинстве «идиотами» – словом, приобретшим впоследствии оскорбительный смысл .Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве и стала основой нынешней либеральной демократии.

Почему-то некоторые сердобольные европейские "борцы за демократию" забывают , что , когда их предки, которых цивилизованные римляне считали грязными варварами , грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы, наши предки уже строили церкви и создавали научные центры. Если бы не греко-римская цивилизация , трудно сказать, чего достигли бы дикие племена (предки некоторых нынешних европейцев), населявшие сегодня европейскую территорию.

Исходя из всего вышесказанного трудно назвать многие европейские страны и особенно США демократичными ! За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

И разве не в США нарушены права коренного населения Америки , где индейцы, подвергшие в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях?

Всё это напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте — насколько Францию можно считать образцом демократии —, кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь — гуманный сервис!).

И разве можно считать полностью демократичной страну , если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон ).

Не надо также забывать, что сегодня престарелый президент США Джо Байден , место которого не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится), ведет себя по меньшей мере странно. Например, стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина "Сонный Джо",закончив речь, «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве.

Геронтолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев однозначно считает, что Джо Байден, которому 79 лет, страдает деменцией , в результате чего у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени.Как не парадоксально, но подобная старческая патология у Байдена наблюдалась еще в период предвыборной компании.Вот оно — истинное лицо пресловутой американской демократии,подвергающей весь мир ядерной угрозе !

Остается только надеяться, что после акта с воображаемым рукопожатием,призыв конгресвуман Марджори Тейлор Грин о объявлении импичмента престарелому президенту США будет удовлетворен ,тем более что, по ее мнению, невероятно опасно и стыдно ,что Байден руководит страной!

И разве можно назвать демократией неправовые и неадекватные действия многих западных стран, когда они в результате спецоперации России на Украине без предварительного судебного разбирательства сегодня отбирают собственность у российских граждан, нарушая основное правило правосудия — только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества ?!

В этом отношении возникает парадоксальная ситуация,поскольку выходит, что имущество российских граждан было законным и всегда будет законным пока не возникнут политические претензии против Матушки-России!И разве не позор и нарушение всех дипломатических норм ,когда ,например, руководство Франции взяло в «заложники» принадлежащие России картины коллекции Морозова, которые были отправлены туда на выставку.

Кроме того, если западные "борцы за демократию" такие сердобольные и честные , то почему конфискованная собственность и деньги настоящих коррупционеров не возвращаются в Россию , где их разумнее было бы распределить нуждающимся российским соотечественникам, а не забирать в казну некоторых и без того богатых западных стран?

Безусловно,прав Песков, называя действия Запада в отношении российских бизнесменов обыкновенным бандитизмом!Оказавшись неспособными обломать и подчинить Россию, Европа вместе с США ограбили русских на сотни миллиардов долларов, сделав русофобию идеологическим оружием . Выходит не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия — стадо идиотов под управлением подонков » !

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной антидемократической политики Запада , особенно США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этих пророчеств и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

В этом отношении меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных западных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ?

А может они уже забыли, как американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, когда Слободан Милошевич, поверив Западу, оставил на произвол судьбы Республику Сербскую Краину, Сербскую Боснию, а потом отдал Западу Косово. Чем это кончилось? Либеральной революцией , а затем свержением и Гаагским трибуналом Милошевича, которого предательски казнили в застенках. Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году, когда США и их союзники наносили авиаудары, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления в Югославии никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

Кроме того, хотелось спросить : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у западных неоколонизаторов протест? Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас? Неужели вамбыло наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Еще более непонятно, почему эти "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуют против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?А может напомнить им, что об этом заявил именно депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.Согласитесь, что это неслыханное в наше время деяние, о котором просто преступно не протестовать и тем более защищать бандеровских фашистов и палачей !

Вместе с тем Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления. Другими словами, постоянно твердящий о «борьбе с коррупцией» и посылающих на верную смерть своих соотечественников Зеленский на самом деле сам — обыкновенный коррупционер, продолжающий богатеть на крови своего народа !

Любопытно также, почему эти "миролюбивые патриоты"не протестуют против 336 американских биолабораторий, расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные народности, проживающие в России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий! Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты по изучению переноса мигрирующими между Украиной и Россией птицами таких патогенов,как сибирская язва и африканская чума свиней !

И вот после всего этого облапошенные западные "борцы за справедливость" ополчились на Матушку-Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии?!Выходит ,что американцам можно все , а русским даже нельзя защищать свои границы от западной экспансии! Однозначно мне всех вас просто жаль !Побойтесь Бога и трезво оцените ситуацию !

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных !И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада !Считать же , что Украина может воевать против России до победного конца , достаточно бессмысленно. Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада и бандеровским нацизмом. Именно поэтому последствия этой войны могут быть значительно трагическими и разрушительными — вплоть до разжигания Третьей мировой войны !

Кроме того, не надо забывать, что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !А может напомнить сегодняшним бандеровцам, что в 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма и Львова !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

0

Гражданам Украины следует также понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории!

Вместе с тем тревожным ударом для США стал отказ десятка стран в ООН от санкций против России, среди которых были даже европейские страны, находящиеся под влиянием американцев !Наконец-то до Запада начало доходить, что санкционная война – это не игра в одни ворота и теперь пусть все знают, что Россия готова на самый решительный шаг для защиты своих интересов!

В этом отношении заслуживает внимания выступление в Бундестаге представителя партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, которая громогласно заявила, что Евросоюз сам виноват в сегодняшней конфронтации на Украине, т.к. много лет провоцировал обещаниями взять Украину в НАТО, чего Россия никогда не допустит.Об этом она уже 20 лет подряд говорит. Однозначно, чтобы Украина могла выстоять, ей нельзя быть ничьим аванпостом , поскольку только нейтралитет может спасти ее от распада! Тем самым Украина могла бы стать для всех вместо объекта для ссор – страной, которая бы послужила мостом между востоком и западом.Кроме того, госпожа Вайдель заявила, что санкции принесут больше вреда Германии, чем России, поскольку немецкая энергетика в основном зависят от российского газа.В заключение она призвала отказаться от чёрно-белого мышления и найти мирное решение вопроса.

К сожалению, сегодня в Европе мало таких честных и трезвомыслящих политиков, а больше амбициозных и продажных политиков, которые засоряют мозги своим беспечным соотечественникам! Например, много таких политиков в Швеции,где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка.Скажу больше, многие слабоумные шведы в данном случае сопоставили балалайку с свастикой!

В заключение я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши