10 изобретений, которые гораздо старше, чем мы думали

Изобретения прошлого могли успешно конкурировать с современными с точки зрения оригинальности и изобретательности.

Некоторые открытия гораздо старше, чем мы думаем, и свидетельствуют о гениальности наших предков.

1. Цветной фильм

Фрагмент из цветного фильма Эдварда Рэймонда Тернера.

Эдвард Рэймонд Тернер в 1899 году работал над изготовлением камеры, в которой использовался вращающийся диск с тремя цветовыми фильтрами. Изображение записывалось на черно-белую пленку, но в трех кадрах, отфильтрованных красным, синим и зеленым фильтрами. После окончания съемки получился фильм в разной цветовой гамме. Однако у такого метода были и недостатки: размытость и дрожание изображения. Тем не менее это открытие считается началом цветного кинематографа.

2. Разъем для наушников

Аудио разъемы.

С момента своего изобретения изменился только размер разъема. Современные аудио разъемы бывают трех размеров. Первый 6,35 мм был создан Джорджем В. Кой в 1878 году и использовался на коммерческой телефонной станции штата Коннектикут. Этот разъем до сих пор применяется на стандартных моделях гитар и считается самым старым из используемых. Два других аудиоразъема (3,5 и 2,5 мм) первоначально разрабатывались для наушников транзисторных радиостанций.

3. Факсимильный аппарат

Факсимильный аппарат, 1843 год.

Был запатентован в 1843 году, а построен в 1846 году шотландским изобретателем Александром Бейном. В 1965 году, за 11 лет до изобретения телефона, итальянский ученый Джованни Казелли изобрел Пантелеграф, который служил телефаксом между Лионом и Парижем. Время шло и появлялись новые усовершенствования факсимильного аппарата. Так, в 1880 году благодаря английскому изобретателю Шелфорду Бидуэллу на свет появился первый телефакс, работающий на фотоэлементах селена. В 1888 году американским инженером Элишем Грейем было внесено новое усовершенствование — на большие расстояния могли отправляться подписи, подтверждающие личность.

4. 3D-печать

MaketBot 3D-принтер.

Была изобретена в прошлом веке, в 1981 году, японским ученым Хидео Кодама. Этот метод был основан на сплавлении материала, который постепенно укладывался или добавлялся в процессе работы. Впоследствии были запатентованы и изобретены другие методы и принтеры 3D-печати. Однако многие десятилетия потенциал 3D-печати не находил широкого применения в промышленном производстве. И только в 2010 году высшие учебные заведения активно начали приобретать профессиональные и настольные 3D-принтеры. А недавний спрос на эти устройства для домашнего пользования побудил несколько компаний заняться их промышленным производством.

5. Вакцина против оспы

Вакцинация.

Первые упоминания о вакцине против оспы датируется 15-17 веками. В Китае практиковали так называемую «назальную инсуффляцию». Человеку давали вдыхать порошок из струпьев оспы. В 1760 году ученик хирурга Эдвард Дженнер узнал, что люди в сельских районах, которые работали на фермах, не болеют оспой. Выяснилось, что они были носителями коровьей оспы, которая защищала их от более опасного заболевания. Дженнер провел эксперимент, нанеся на руку мальчика фрагмент коровьей оспы. Через шесть недель он ввел мальчику небольшую дозу оспы и обнаружил, что тот не заболел. Проведя дальнейшие исследования Дженнер пришел к выводу, что прививка коровьей оспой намного безопаснее.

6. Подпружиненная мышеловка

Первые мышеловки.

Первое упоминание о мышеловке датируется 1534 годом. О ней было написано в «Emblemata» Андреа Алькайато. В 1884 году впервые появилась мышеловка с механизмом в виде защелкивающейся пружины. С тех пор это самый недорогой и эффективный способ борьбы с мышами. В средние века до появления мышеловки грызунов ловили специально обученные ловцы крыс.

7. Жест среднего пальца

История Древнего мира.

Этот жест использовали древние римляне еще в IV в. до н.э. На их языке он назывался «катапигон» и буквально означал человека, который подчиняется противоестественному проникновению. Этот жест упоминал Аристофан в своей комедии «Облака» и известный биограф Диогена Лаэрций.

8. Очки

Старинные очки.

Первое упоминание о приспособлениях для чтения относится ко временам греков и римлян, о императоре Нероне, который использовал изумруды для чтения. В начале 13 века об увеличительных свойствах линз писал монах и философ Роджер Бэкон, а в 1290 году на севере Италии были изготовлены первые корректирующие очки. В других странах в 12 веке инуиты использовали снежные очки, а китайцы - «солнечные очки» из дымчатого кварца.

Интересный факт: Леонардо да Винчи в 1508 году, в своем трактате «Кодекс глаза» представил идею создания контактных линз. Метод состоял в погружении в чашу с водой лица и изменения силы зрения при помощи стеклянных полусфер, наполненных водой. Реализовать идею да Винчи стало возможным лишь в 1888 году. Первые контактные линзы представляли собой изделия из тяжелого выдувного стекла, пространство между которыми заполнял раствор декстрозы.

9. Центральное отопление

Центральное отопление под полом на римской вилле.

Упоминание о нем датируется 350 г до .н.э. Изначально центральное отопление изобрели греки. Оно называлось «гипокауст» и представляло собой печи, через которые нагретый воздух проходил по трубам в стенах и пустые пространства под полом. После падения Рима о центральном отоплении забыли почти на тысячу лет. Только в 13 веке оно было восстановлено монахами Цистерна.

10. Сейсмограф

Древний сейсмограф.

Первый прибор появился в 132 году н.э. Его изобрел Чжан Хенг из китайской династии Хань. Устройство представляло собой бронзовый сосуд с центральной колонной в качестве маятника. Вокруг маятника равноудалено находились восемь голов драконов. Когда происходило землетрясение, из одной из голов выпадал шарик в бронзовую жабу, указывающую направление. Этот прибор обладал абсолютной точностью.

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