ЧП союзного масштаба: как братья Калачян при помощи детского зонта целую республику на 1,5 млн рублей ограбили

Николай и Феликс Калачян не были ударниками производства, но о них писали газеты и снимали фильмы. Правда, после того, как рассыпался Союз, и мы узнали о других героях – не труда, а криминала.

Дерзкие и жадные

Двоюродные братья Николай и Феликс росли в большой в бедности. Один еще по малолетству прибился к цыганам и воровал, другой рано женился, обзавелся детьми и тоже нуждался в деньгах.

Обоим было 26, оба мечтали разбогатеть, но отличались характерами. Николай любил гулянки, а Феликс – спорт. Жилистый и гибкий, он мог часами висеть на турнике или пробраться в узкое отверстие. Эти навыки и натолкнули Николая на мысль использовать брата для ограблений.

Первый семейный налет – речь о магазине «Промтовары» – прошел удивительно гладко, братья разбогатели на 15 тысяч. Окрыленный удачей, Николай замыслил дело более масштабное. Разузнав через знакомого о том, как организована охрана Госбанка Армении, он начал разработку рискованного плана.

Операция «Госбанк»

Хранилище государственного банка Армении

Было решено, что в банк Феликс попадет точно так же, как в «Промтовары»: через часть разобранной стены примыкающего здания. Для гимнаста, напомню, это труда не составляло.

За неделю до намеченного часа Николай угодил в больницу.

Поэтому 5 августа 1977 года «на дело» пошел один Феликс. С собой он захватил фонарик, веревку, коловорот и сверла, 5 бутылок воды (сверла надо охлаждать) и, по совету Николая, детский зонтик.

Последний – чтобы вставить его в отверстие, раскрыть и ловить куски цемента, ведь ковырять стену надо было максимально аккуратно.

Следственный эксперимент

Феликс без труда пробрался в смежное с Госбанком здание, но пробить дыру не сумел – кладка оказалась слишком толстой. Не желая отступать, Калачян забрался на крышу, откуда увидел, что на одном из окон банка отсутствует решетка.

Сперва он пробовал бросить веревку, но трюк не удался. И тогда отчаянный гимнаст прыгнул с крыши прямо в окно!

Дальше Феликс действовал по плану. Он пробил в полу дыру (зонтик пригодился), диаметр которой не превышал 34 см. И ухитрился не только пролезть сквозь нее в хранилище, но и выбраться обратно с 30 килограммами денег.

К слову, год спустя Феликс не смог повторить этот «подвиг» в рамках следственного эксперимента.

Расплатились кровью

В это маленькое окошко пробрался Феликс

Как большинство грабителей, попались братья Калачян на сбыте. Сначала, во время скупки облигаций, был арестован брат невесты Николая – случайный подельник, который ничего не знал о преступлении. А в ночь на 7 июня 1978 года «повязали» и братьев.

Спустя год их приговорили к расстрелу. Братья тут же написали ходатайство о помиловании… Но судьба их снова подвела: Москва просьбу удовлетворила, однако в Ереван эта новость пришла с опозданием. За сутки до нее приговор привели в исполнение.

История с Госбанком, можно сказать, вошла в историю, ведь добычей шальных братьев стал миллион 525 тысяч советских рублей. В те годы доллар США стоил 70 копеек, вот и считайте…