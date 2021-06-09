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Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Человек пытается разгадать тайны Вселенной, хотя вокруг него самого так много неизведанного. Что уж говорить – даже наше собственное тело остается для нас загадкой. Мы или не знаем его возможностей или воспринимаем их ошибочно. Тело человека способно удивлять – это докажут некоторые интересные факты о нем.

У человека вовсе не четыре группы крови

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Достаточно известным фактом является наличие у людей четырех групп крови. Этому учат еще в школе. Считается, что первая группа (0) присутствует у 44% людей, вторая (А) – у 42%, третья (В) – у каждого десятого, а самая редкая – четвертая (АВ), которая обнаруживается у 4% людей.

Но в реальности все куда сложнее. Международное общество переливания крови насчитало 29 групп! Известные нам четыре группы определяют по антигенам АВ0 и Rhesus, но они далеко не единственные. Малоизвестные антигены обычно называли в честь пациентов, в крови которых они и были обнаружены. И далеко не факт, что этот список окончательный – в будущем можно ожидать появления еще большего числа групп крови.

Практически у всех людей на ресницах живут особые клещи - демодекс. Смотрите в оба!

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Наши тела состоят из звездной пыли

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Этот факт стал широко тиражироваться, благодаря заявлениям физика Лоуренса Максвелла Краусса.

Атомы нашего тела не появились из ниоткуда – они являются частичками некогда взорвавшихся звезд. Удивительно, но атомы одной части нашего тела могли принадлежать совсем не той звезде, что атомы другой части тела. Есть в этом нечто романтичное – человек создан из звездной пыли. Если бы не взрывались звезды, то нас бы просто не было в этом мире. Те химические элементы, которые лежат в основе жизни на нашей планете, ее появлении и развитии: углерод, кислород, азот и железо во Вселенной изначально не существовали. Эти элементы появились в процессе жизни звезд. Их взрыв помог распространиться по пространству различным веществам. Многие верят, что жизнь нам даровали боги, но ученые утверждают, что ее источником стали далекие и мертвые уже звезды.

97% масса тела человека формируют шесть элементов: углерод, кислород, водород, азот, сера и фосфор. Собственно, это и самые распространенные на нашей планете элементы. Родились они в ходе ядерного синтеза в глубинах звезд еще миллиарды лет назад, когда ни Солнца, ни нашей планеты вообще не было. Но из звездной пыли сделаны не только мы, но и весь окружающий нас мир: животные, предметы, море, воздух, природа, горы.

У пота отсутствует плохой запах

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Запах человеческого пота раздражает, с этим спорить бесполезно. Неслучайно таким успехом пользуются различные дезодоранты и лосьоны, призванные приглушить неприятный аромат. Вот только наше тело не выделяет дурно пахнущей жидкости. Пот состоит в основном из воды – какой же у нее может быть запах? Но помимо этого в состав выделений входят и кислоты. Их, в частности, выделяют апокринные железы, расположенные на груди, в паху и в подмышечных областях. Уже на коже бактерии разлагают эти кислоты. При этом неприятный запах идет как раз от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, а не непосредственно от пота.

Наши глаза видят мир в перевернутом виде

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

С этой мыслью свыкнуться будет непросто. А ведь факт доказал еще Рене Декарт в XVII столетии. Знаменитый физик перенес на бумажный экран изображение из вырезанного бычьего глаза. И картинка как раз оказалась перевернутой, но ничего противоречащего законам физики в этом и нет. Проходя через роговицу и хрусталик, свет преломляется, так что видимый объект проецируется в перевернутом виде.

Но ведь мы все равно воспринимаем картину верно – небо над нами, а земля под ногами. Необходимую корректировку осуществляет наш мозг. Он не только склеивает передаваемую с двух глаз картинку, но разворачивает ее обратно, делая соответствующей реальности.

Интересный эксперимент провел в 1890-х годах психолог Джордж Стрэттон. Он использовал специальные очки, которые переворачивают картинку. Устройство психолог носил в течение восьми дней. Но уже на пятый день мозг подстроился к необычной для него картинке и перестал ее корректировать – таким образом Стрэттон снова стал видеть мир в обычном его виде. Вот только когда эксперимент закончился, и очки оказались снятыми, мозг человека вынужден был повторно перестроиться.

В нашем теле живет до трех килограммов бактерий

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Ошибочно считать наше тело своим собственным. Это – большое общежитие для различных микроорганизмов. В нашем теле число бактерий втрое превосходит число клеток. Но вес этих существ относительно невелик по сравнению с костями, мышцами, тканями. В человеке ростом 170 см и весом в 70 кг живет от 1 до 3 кг бактерий.

Но и это далеко не все обитатели нашего тела, живут в нем вирусы, грибы, археи и протисты. Пугаться этих форм жизни не стоит – некоторые из них очень даже полезные, помогая, к примеру, пищеварению. Есть и бактерии, которые защищают свой «дом», наш организм, от других микроорганизмов или вредных веществ. Часть бактерий просто существует, не причиняя вреда, но и не помогая. А влияние на организм определенных микроорганизмов вообще остается для ученых загадкой.

В среднем каждый человек съедает за свою жизнь около 35 тонн еды.

 

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

За один день кровь преодолевает дистанцию в 19312 километров.

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Отпечаток языка абсолютно уникален, помните об этом, когда показываете его плохим людям!

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Белая лунка на ногте - это часть ногтевого корня, из которого он и растет. Более светлой она выглядит потому, что лишена кровеносных сосудов. Мягкие и хрупкие ногти при отсутствии лунки могут свидетельствовать о повышенной активности щитовидной железы.

 

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

 

Сморщенные от теплой воды пальцы – полезное явление

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Мы часто наблюдаем немного странный эффект – стоит нам долго просидеть в ванной или бассейне, как пальцы покрываются глубокими морщинами. Ученые видят в таком поведении организма определенный смысл. С повышением влажности включаются специальные механизмы, которые меняют форму кожи на пальцах. А все ради повышения нашей эффективности – лучшего захвата мокрых предметов.

Например, если человек будет тонуть, то в панике он попытается схватиться за что угодно, лишь бы оно несло спасение. Аналогично, на скользкой поверхности мы тоже пытаемся придержаться за ближайший предмет. Ученые университета Ньюкасла выяснили, что люди с морщинками на коже от воды лучше могут удерживаться на скользких поверхностях. Так что природа дала нам неплохой вспомогательный инструмент от несчастных случаев.

Вы не можете себя пощекотать

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Щекотку сложно назвать неприятной, но она определенно доставляет дискомфорт. Ощущая ее, так и хочется вырваться, дергаться или просто смеяться. Удивительное дело – такая реакция присутствует, если вас щекочет посторонний человек. А вот если самого себя начать поглаживать за опасные места – ничего не произойдет. Так что же, это явление имеет психологическую основу? Важно кто щекочет, а не где щекочет?

Ученые предполагают, что реакция на щекотку стала для человека даром эволюции. Так наше тело реагировало на ползающих по нему насекомых, пауков и прочих небезопасных гадов. Если наше тело щекочет кто-то посторонний, то это воспринимается мозгом своеобразным сигналом опасности. А вот если аналогичные действия произвести уже самому, то ничего не произойдет – мозг понимает, кто именно воздействует на тело.

А вот если человек начинает смеяться или нервно реагировать на свою же щекотку, то это может оказаться плохим симптомом. Такие признаки бывают при повреждении мозжечка или при шизофрении.

У нас общее ДНК с бананами

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

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Вы, наверное, уже слышали, что люди отличаются от шимпанзе лишь на одну хромосому. ДНК настолько точное, что малейшее изменение может превратить вас в совершенно новый вид. Как выясняется, люди делят 50 процентов своего ДНК с нормальным, обычным и вкусным бананом.

Женское сердце бьется быстрее мужского

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Наши сердца бьются неравномерно, ускоряясь при необходимости, в том числе и от нахлынувших чувств. Так стоит ли тогда удивляться тому, что женские сердца стучат в среднем чаще – 78-82 раза в минуту против 70-72 раз у мужчин. И тому есть вполне научное объяснение – свое влияние оказывают женские половые гормоны. Они напрямую воздействуют на клетки миокарда, провоцируя их сокращение. Но за такую особенность женщинам приходится платить более частыми случаями аритмии и тахикардии.

В теле человека - больше атомов, чем звёзд во Вселенной

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

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Вся материя состоит из молекул, а молекулы состоят из атомов. Взрослый человек состоит из 7 октиллионов атомов (это 7 с 27 нулями после). Это более чем в два раза превышает известное ныне количество звёзд во Вселенной.

Наш рост изменяется каждый день, причём по нескольку раз

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

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Человеческое тело вырастает ночью. Люди на 1 сантиметр выше утром, чем вечером. В течение дня диски в спине начинают сжиматься, и наше тело становится короче.

В нашем пупке находится целая экосистема

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

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Мы не можем их видеть, но человеческое тело содержит триллионы крошечных организмов, таких как бактерии, миллионы которых живут внутри пупка. Относительно говоря, в одном только пупке человека есть настолько много бактерий, что они могли бы сформировать экосистему размером с тропический лес.

Человек светящийся

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Да, мы все светимся. Другое дело, что этот спектр не воспринимается человеческим глазом.

Кроме вышеперечисленного

Мужские соски можно заставить производить молоко. Вы сбрасываете около 4 килограммов кожи в год люди являются дейтеростомами, а это означает, что когда они развиваются в материнской утробе, анус образуется раньше, чем все другие отверстия. Исследования показали, что беременные женщины на самом деле теряют часть своего мозга, Человеческая голова продолжает оставаться в сознании в течение нескольких секунд после того, как она отрублена.Люди - единственные существа, которые сознательно спят на спине.Зуб - единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению.Зубная эмаль - самая твердая ткань, производимая организмом человека.За всю жизнь у среднего человека вырастает волос на общую длину 800-1000 километров.Во время поцелуя от одного человека к другому передается более 200 различных культур бактерий.Существует более 100 различных вирусов, вызывающий насморк.Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.Как ни странно, но самая сильная мышца в человеческом теле - язык.Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.Дети растут быстрее всего весной.Кость в пять раз прочнее стали.Невозможно чихнуть с открытыми глазами.За среднестатистическую жизнь сердце делает 3 300 000 000 ударов (только вдумайтесь в эту колоссальную цифру!).

Друзья, на напоследок запомните , что :

 

Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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