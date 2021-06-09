Интересные факты о теле человека, о которых вы могли не знать

Человек пытается разгадать тайны Вселенной, хотя вокруг него самого так много неизведанного. Что уж говорить – даже наше собственное тело остается для нас загадкой. Мы или не знаем его возможностей или воспринимаем их ошибочно. Тело человека способно удивлять – это докажут некоторые интересные факты о нем.

У человека вовсе не четыре группы крови

Достаточно известным фактом является наличие у людей четырех групп крови. Этому учат еще в школе. Считается, что первая группа (0) присутствует у 44% людей, вторая (А) – у 42%, третья (В) – у каждого десятого, а самая редкая – четвертая (АВ), которая обнаруживается у 4% людей.

Но в реальности все куда сложнее. Международное общество переливания крови насчитало 29 групп! Известные нам четыре группы определяют по антигенам АВ0 и Rhesus, но они далеко не единственные. Малоизвестные антигены обычно называли в честь пациентов, в крови которых они и были обнаружены. И далеко не факт, что этот список окончательный – в будущем можно ожидать появления еще большего числа групп крови.

Практически у всех людей на ресницах живут особые клещи - демодекс. Смотрите в оба!

Наши тела состоят из звездной пыли

Этот факт стал широко тиражироваться, благодаря заявлениям физика Лоуренса Максвелла Краусса. Атомы нашего тела не появились из ниоткуда – они являются частичками некогда взорвавшихся звезд. Удивительно, но атомы одной части нашего тела могли принадлежать совсем не той звезде, что атомы другой части тела. Есть в этом нечто романтичное – человек создан из звездной пыли. Если бы не взрывались звезды, то нас бы просто не было в этом мире. Те химические элементы, которые лежат в основе жизни на нашей планете, ее появлении и развитии: углерод, кислород, азот и железо во Вселенной изначально не существовали. Эти элементы появились в процессе жизни звезд. Их взрыв помог распространиться по пространству различным веществам. Многие верят, что жизнь нам даровали боги, но ученые утверждают, что ее источником стали далекие и мертвые уже звезды.

97% масса тела человека формируют шесть элементов: углерод, кислород, водород, азот, сера и фосфор. Собственно, это и самые распространенные на нашей планете элементы. Родились они в ходе ядерного синтеза в глубинах звезд еще миллиарды лет назад, когда ни Солнца, ни нашей планеты вообще не было. Но из звездной пыли сделаны не только мы, но и весь окружающий нас мир: животные, предметы, море, воздух, природа, горы.

У пота отсутствует плохой запах

Запах человеческого пота раздражает, с этим спорить бесполезно. Неслучайно таким успехом пользуются различные дезодоранты и лосьоны, призванные приглушить неприятный аромат. Вот только наше тело не выделяет дурно пахнущей жидкости. Пот состоит в основном из воды – какой же у нее может быть запах? Но помимо этого в состав выделений входят и кислоты. Их, в частности, выделяют апокринные железы, расположенные на груди, в паху и в подмышечных областях. Уже на коже бактерии разлагают эти кислоты. При этом неприятный запах идет как раз от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, а не непосредственно от пота.

Наши глаза видят мир в перевернутом виде

С этой мыслью свыкнуться будет непросто. А ведь факт доказал еще Рене Декарт в XVII столетии. Знаменитый физик перенес на бумажный экран изображение из вырезанного бычьего глаза. И картинка как раз оказалась перевернутой, но ничего противоречащего законам физики в этом и нет. Проходя через роговицу и хрусталик, свет преломляется, так что видимый объект проецируется в перевернутом виде.

Но ведь мы все равно воспринимаем картину верно – небо над нами, а земля под ногами. Необходимую корректировку осуществляет наш мозг. Он не только склеивает передаваемую с двух глаз картинку, но разворачивает ее обратно, делая соответствующей реальности.

Интересный эксперимент провел в 1890-х годах психолог Джордж Стрэттон. Он использовал специальные очки, которые переворачивают картинку. Устройство психолог носил в течение восьми дней. Но уже на пятый день мозг подстроился к необычной для него картинке и перестал ее корректировать – таким образом Стрэттон снова стал видеть мир в обычном его виде. Вот только когда эксперимент закончился, и очки оказались снятыми, мозг человека вынужден был повторно перестроиться.

В нашем теле живет до трех килограммов бактерий

Ошибочно считать наше тело своим собственным. Это – большое общежитие для различных микроорганизмов. В нашем теле число бактерий втрое превосходит число клеток. Но вес этих существ относительно невелик по сравнению с костями, мышцами, тканями. В человеке ростом 170 см и весом в 70 кг живет от 1 до 3 кг бактерий.

Но и это далеко не все обитатели нашего тела, живут в нем вирусы, грибы, археи и протисты. Пугаться этих форм жизни не стоит – некоторые из них очень даже полезные, помогая, к примеру, пищеварению. Есть и бактерии, которые защищают свой «дом», наш организм, от других микроорганизмов или вредных веществ. Часть бактерий просто существует, не причиняя вреда, но и не помогая. А влияние на организм определенных микроорганизмов вообще остается для ученых загадкой.

В среднем каждый человек съедает за свою жизнь около 35 тонн еды.

За один день кровь преодолевает дистанцию в 19312 километров.

Отпечаток языка абсолютно уникален, помните об этом, когда показываете его плохим людям!

Белая лунка на ногте - это часть ногтевого корня, из которого он и растет. Более светлой она выглядит потому, что лишена кровеносных сосудов. Мягкие и хрупкие ногти при отсутствии лунки могут свидетельствовать о повышенной активности щитовидной железы.

Сморщенные от теплой воды пальцы – полезное явление

Мы часто наблюдаем немного странный эффект – стоит нам долго просидеть в ванной или бассейне, как пальцы покрываются глубокими морщинами. Ученые видят в таком поведении организма определенный смысл. С повышением влажности включаются специальные механизмы, которые меняют форму кожи на пальцах. А все ради повышения нашей эффективности – лучшего захвата мокрых предметов.

Например, если человек будет тонуть, то в панике он попытается схватиться за что угодно, лишь бы оно несло спасение. Аналогично, на скользкой поверхности мы тоже пытаемся придержаться за ближайший предмет. Ученые университета Ньюкасла выяснили, что люди с морщинками на коже от воды лучше могут удерживаться на скользких поверхностях. Так что природа дала нам неплохой вспомогательный инструмент от несчастных случаев.

Вы не можете себя пощекотать

Щекотку сложно назвать неприятной, но она определенно доставляет дискомфорт. Ощущая ее, так и хочется вырваться, дергаться или просто смеяться. Удивительное дело – такая реакция присутствует, если вас щекочет посторонний человек. А вот если самого себя начать поглаживать за опасные места – ничего не произойдет. Так что же, это явление имеет психологическую основу? Важно кто щекочет, а не где щекочет?

Ученые предполагают, что реакция на щекотку стала для человека даром эволюции. Так наше тело реагировало на ползающих по нему насекомых, пауков и прочих небезопасных гадов. Если наше тело щекочет кто-то посторонний, то это воспринимается мозгом своеобразным сигналом опасности. А вот если аналогичные действия произвести уже самому, то ничего не произойдет – мозг понимает, кто именно воздействует на тело.

А вот если человек начинает смеяться или нервно реагировать на свою же щекотку, то это может оказаться плохим симптомом. Такие признаки бывают при повреждении мозжечка или при шизофрении.

У нас общее ДНК с бананами

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Вы, наверное, уже слышали, что люди отличаются от шимпанзе лишь на одну хромосому. ДНК настолько точное, что малейшее изменение может превратить вас в совершенно новый вид. Как выясняется, люди делят 50 процентов своего ДНК с нормальным, обычным и вкусным бананом.

Женское сердце бьется быстрее мужского

Наши сердца бьются неравномерно, ускоряясь при необходимости, в том числе и от нахлынувших чувств. Так стоит ли тогда удивляться тому, что женские сердца стучат в среднем чаще – 78-82 раза в минуту против 70-72 раз у мужчин. И тому есть вполне научное объяснение – свое влияние оказывают женские половые гормоны. Они напрямую воздействуют на клетки миокарда, провоцируя их сокращение. Но за такую особенность женщинам приходится платить более частыми случаями аритмии и тахикардии.

В теле человека - больше атомов, чем звёзд во Вселенной

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Вся материя состоит из молекул, а молекулы состоят из атомов. Взрослый человек состоит из 7 октиллионов атомов (это 7 с 27 нулями после). Это более чем в два раза превышает известное ныне количество звёзд во Вселенной.

Наш рост изменяется каждый день, причём по нескольку раз

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Человеческое тело вырастает ночью. Люди на 1 сантиметр выше утром, чем вечером. В течение дня диски в спине начинают сжиматься, и наше тело становится короче.

В нашем пупке находится целая экосистема

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Мы не можем их видеть, но человеческое тело содержит триллионы крошечных организмов, таких как бактерии, миллионы которых живут внутри пупка. Относительно говоря, в одном только пупке человека есть настолько много бактерий, что они могли бы сформировать экосистему размером с тропический лес.

Человек светящийся

Да, мы все светимся. Другое дело, что этот спектр не воспринимается человеческим глазом.

Кроме вышеперечисленного



Мужские соски можно заставить производить молоко. Вы сбрасываете около 4 килограммов кожи в год люди являются дейтеростомами, а это означает, что когда они развиваются в материнской утробе, анус образуется раньше, чем все другие отверстия. Исследования показали, что беременные женщины на самом деле теряют часть своего мозга, Человеческая голова продолжает оставаться в сознании в течение нескольких секунд после того, как она отрублена.Люди - единственные существа, которые сознательно спят на спине.Зуб - единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению.Зубная эмаль - самая твердая ткань, производимая организмом человека.За всю жизнь у среднего человека вырастает волос на общую длину 800-1000 километров.Во время поцелуя от одного человека к другому передается более 200 различных культур бактерий.Существует более 100 различных вирусов, вызывающий насморк.Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.Как ни странно, но самая сильная мышца в человеческом теле - язык.Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.Дети растут быстрее всего весной.Кость в пять раз прочнее стали.Невозможно чихнуть с открытыми глазами.За среднестатистическую жизнь сердце делает 3 300 000 000 ударов (только вдумайтесь в эту колоссальную цифру!).

Друзья, на напоследок запомните , что :

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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