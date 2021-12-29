3 часа ночи: почему это время считается самым страшным и опасным

Порча, «смытое» счастье, болезни и горе – всё это наши предки боялись получить именно в 3 часа ночи. Это время называли «дьявольским» или ведьминым часом. Народ не зря наградил таким названием этот период — современная наука доказала опасность этого времени.

Магия числа три

Как пишет в статье «Репрезентация концептуальных кодов во фразеосистеме» Л. Савченко, магия числа три присутствовала в обыденной жизни и ритуалах всех языческих народов. С приходом христианства число три обрело особое значение. Его стали ассоциировать со Святой Троицей – триединством Отца, Сына и Святого Духа.

Многократное повторение числа три сохранилось в русском фольклоре – три сына, три дороги, три попытки для выполнения задания. В христианских описаниях – троекратное отречение апостола Петра, три дара (золото, ладан и смирна) для новорожденного Иисуса и пр. По распространенной версии, именно в 3 часа был распят Иисус. В христианской символике это мистическое число считалось совершенным. Оно иллюстрировало закон тройственности духа-души-тела, Бога-человека-природы, силы-ума-материи, мысли-слова-действия. Важные действия обычно завершались после троекратного повтора, а в речи до сих пор сохраняются выражения «согнуться в три погибели» и «до третьих петухов».

Ведьмин час

Время 03:33 на Западе называют дьявольским – половиной от цифры Зверя 666. Считается, что именно в середине ночи в Мир живых проникают души мертвецов, активизируется нечисть и призывающие ее на помощь колдуны. В 1560 году Папа Римский Пий IV даже ввел в обиход понятие «час колдовства»: если человек в это время не спал, а совершал какие-то действия, его обвиняли в колдовстве.

Понятие о ведьмином времени существовало и на Руси. Считалось, что в 3 часа пополуночи силы Света спят, и ничто не мешает нечисти проникнуть в Мир живых, а колдунам и ведьмам – разрушить грань между мирами и заручиться бесовской поддержкой. Неслучайно, указание на совершение заклинаний и наведение порчи именно в 3 ночи встречается во многих колдовских справочниках. Успеть завершить действие полагалось в сжатый срок – с трех часов начинали петь первые петухи. Третье кукареканье изгоняло силы Зла из Мира живых и лишало упырей и ведьм поддержки.

В книге русского этнографа Михаила Забылина об обычаях и суевериях русского народа приводится народное поверье о некрещеных душах младенцев. В канун Троицы, в так называемую «клечальную субботу», эти души просят живущих о крещении. Те, которые будут услышаны и крещены при помощи короткой молитвы во имя Отца, Сына и Святого Духа, вознесутся на Небо ангелами. Остальные – станут бесами. По другому суеверию в ночь перед Троицей особенную опасность представляли русалки. Они вылезали на берега водоемов, хлопали в ладоши, хохотали и заманивали парней в омуты.

Не только русалки, но и другая нечисть накануне Троицы активизировалась, поэтому на ночь максимально усиливали защиту дома и в нем живущих. На окнах раскладывали крапиву, которая защищала от ведьм, развешивали на наличниках и дверях березовые ветки, чтобы не дать нечистой силе проникнуть в дом.

«Смытая» судьба

По народным поверьям считалось, что рожденный в 3 часа ночи заведомо носит печать проклятого. Он либо умрет в младенчестве, либо всю жизнь будет страдать. Поэтому таким малышам уделяли повышенное внимание. И обязательно старались побыстрее окрестить, чтобы смыть беды и несчастья.

Наши предки никогда не мылись в бане ночью, полагая, что «смывают» защиту от бесов и всё то положительное, что заложено в их судьбе. Это суеверие дошло до наших дней – многие стараются не принимать душ и не расслабляться в ванне в районе трех часов после полуночи. Правда, у этого суеверия есть и обратная сторона – если в жизни наступила «черная полоса», стоит помыться именно в 3 ночи. Менее известно сегодня другое суеверие, по которому в опасный период нельзя расчесывать волосы. Именно через выпавшие волосы нечистой силе проще завладеть человеческой душой.

Феномен трех часов

В народе считали, что если человек постоянно просыпается в районе трех ночи – это дурной знак. Скорее всего, его душой завладел дьявол. Мистический ужас вполне объясним. Во время ночного пробуждения человек нередко испытывает ужас, дискомфорт, озноб или горячку, учащенное сердцебиение, нехватку воздуха. Такие симптомы сегодня приписывают паническим атакам, но наши предки, конечно же, связывали их с дьявольскими чарами.

У современных психологов и сомнологов есть научное объяснение феномену трех часов. Именно в это время в организме происходит активный синтез трех гормонов – гормона сна мелатонина, а также кортизола и серотонина, которые вырабатываются при стрессе. У людей, которые в течение дня вынуждены решать многочисленные проблемы, у тех, кто живет в постоянном стрессе и на грани психического срыва, за день вырабатывается большое количество кортизола и серотонина. Ночью под действием мелатонина гормоны стресса активизируются и «выбрасывают» человека из состояния покоя.

Для объяснения причин ночного пробуждения психологи используют специальный термин – «тревога ожидания». Во сне нервная система человека не отдыхает, мозг продолжает обдумывать пути решения проблем, просчитывать варианты, анализировать прожитый день. Это провоцирует «чувствительный сон» и пробуждение, которое обычно происходит около трех ночи.

Сомнологи дополняют объяснение психологов. Во-первых, «выбрасывать из сна» человека могут кошмары и тревожные сновидения. Они возникают из-за того, что психика пытается избавиться от накопленных переживаний. Мозг транслирует кошмары и включает защитную реакцию в виде пробуждения. Во-вторых, проблема с нарушением сна в середине ночи может перейти из детства. Если ребенок с ранних лет страдал от ночного пробуждения, то высока вероятность переноса проблемы и во взрослую жизнь.

Для победы над «дьявольскими чарами» зачастую достаточно пересмотреть подход к жизни. Перестать ругать себя перед сном за неудачи дня, порадоваться маленьким победам и похвалить за них, а также не есть на ночь простые углеводы (бутерброды, пироги, булки). Врачи также не одобряют попытку обмана организма засыпанием после четырех ночи – при таком режиме нервная система страдает еще больше.

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