Что произошло со вторым томом «Мертвых душ»: Сжёг ли Гоголь книгу или устроил мистификацию

«Мертвые души» считают самым загадочным произведением Николая Гоголя. Многие исследователи до сих пор пытаются выяснить, что на самом деле произошло со вторым томом. Был ли он безжалостно сожжен придирчивым автором, а, может быть, его украли недоброжелатели?

Некоторые полагают, что Гоголь вообще не писал вторую часть поэмы, а устроил грандиозную мистификацию. Читайте в материале самые интересные версии этого события.

Похищал ли Александр Толстой рукопись Гоголя?

В доме, расположенном на Никитском бульваре прошли последние годы Гоголя.

Если обратиться к работе Игоря Гарина «Загадочный Гоголь», то там можно найти предположения, основанные на выводах писателя Дурылина. Заключаются они в том, что судьба второго тома «Мертвых душ»не связана с огнем, а с большой вероятностью он был кем-то украден.

Роль коварного похитителя досталась графу Александру Толстому. Именно в его доме в Москве прошли последние годы писателя. Мол, граф решил украсть произведение стразу после смерти Гоголя, чтобы проверить — нет ли в нем литературного персонажа, похожего на него, Толстого. Скорее всего причиной могли быть пересуды, возникшие после выхода в свет сборника «Выбранные места из переписки с друзьями», где Гоголь привел несколько писем к графу.

Но дело все в том, что цензура их запретила. Видимо, граф решил подстраховаться, украл рукопись, компрометирующие части забрал, а остальное возвратил людям, которые являлись душеприказчиками Гоголя (губернатор Капнист и профессор Шевырев).

Одновременно Толстой придумал историю, что Николай Васильевич сам превратил в пепел некоторые, неудачные, как он считал, части поэмы. В сильном эмоциональном порыве. То, что произведения Гоголя действительно были у Толстова, видно из его писем. Например, он писал сестре, что не может довериться Шевыреву и отдать бумаги ему на изучение. Те исследователи, что придерживаются этой версии, считают, что граф Толстой не хотел уничтожать второй том полностью. Он лишь спрятал те главы, которые могли его скомпрометировать. И что бумаги до сих пор находятся в тайнике и ждут, когда же их найдут.

Трагическая ошибка: Гоголь сжег рукопись случайно

Есть версия, что Гоголь сжег рукопись по невнимательности.

По мнению норвежского исследователя Гейрома Хьетсо, что Гоголь не швырял рукопись в огонь, поддавшись приступу самокритики, а сделал это совершенно случайно. Писатель вернулся со всенощного бдения и решил, что следует навести порядок в бумагах — сжечь ненужные бумаги. И по ошибке отправил в печку некоторые главы своего произведения.

Такая же версия излагается одним из литераторов, Юрием Иваском. Он полагает, что Гоголь был очень невнимательным человеком. Поэтому в огне оказались главы второго тома знаменитой поэмы. Мол, писатель уничтожал черновики поэмы, но настолько увлекся процессом, что не заметил, как в печку полетела стопка листков законченного произведения, переписанного набело.

Теории о том, что автор не успел дописать поэму и шпионская версия

Существует версия, что Гоголь просто не написал второй том, так как у него был творческий кризис.

По версии литературоведа Владимира Воропаева, Гоголь вообще отправлял рукопись в печку. Он ее элементарно не дописал. Ведь есть 4 главы, а также частичная концовка. Их люди смогли прочитать исключительно благодаря черновикам. Продолжения истории в виде «беловика» найти не удалось. Тот же Гарин при рассмотрении этой версии писал, что Гоголь в конце жизни чувствовал себя очень плохо, страдая от прогрессирующего склероза. Работа давалась ему с большим трудом. Гарин принимает во внимание и еще один вариант: Гоголь, переживая за судьбу произведения, просто инсценировал гибель второго тома. Это было сделано, чтобы обезопасить поэму от редактирования царской цензурой. Мол, писатель сжег при свидетеле-слуге какие-то ненужные бумажки, а подлинники отдал верным друзьям. Одним из них, по предположениям мог быть митрополит Филарет.

Есть также более загадочная версия: в похищении рукописи участвовали агенты Третьего отделения. Якобы они совершили этот поступок, поскольку писатель в своей поэме писал о судьбе Российской империи и, соответственно, о династии Романовых. Приверженцы этой теории считают, что Гоголь мог описать крушение самодержавия и всей императорской семьи.

А существовала ли рукопись?

Некоторые исследователи считают, второй том закопан в Сорочинцах.

И еще одно интересное мнение, высказанное Николаем Фохтом, которое было опубликовано в журнале «Русский пионер». Как ни удивительно, существует конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что Гоголь и не собирался писать продолжение «Мертвых душ», а скандал с сожженными главами устроил с целью саморекламы. Сегодня бы это назвали черным пиаром. То есть, писатель просто поиздевался над своими поклонниками и недругами. Приверженцы конспирологической теории предполагают, что Гоголь провернул эту аферу не один, а совместно с друзьями. Он якобы читал им некоторые главы «Мертвых душ», а на деле в стопке бумаг лежали ненужные листочки, которые можно было просто выкинуть.

Фохтом же выдвинул и еще одну версию — писатель не кидал в печку рукопись, а отвез ее в Сорочинцы (родовое гнездо), где надежно спрятал, закопав в землю. При этом никому ничего не рассказал, но крестьянам отдал такой приказ: когда будет неурожайный год, следует вскопать все пашни, отыскать бумаги и дорого продать их. Это поможет как «вытащить» имение из экономической ямы, так и показать всему миру гениальную поэму.

И еще один интересный факт: в 2009 году отмечалось 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. И в это году бизнесмен из США Тимур Абдуллаев сделал заявление, что у него есть уникальное, самое полное рукописное издание второго тома «Мертвых душ». При том была проведена проверка подлинности. Все 163 страницы были признаны подлинными, это признали специалисты библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге и опытные эксперты аукциона «Кристи». Может быть, скоро все прочтут новые «Мертвые души».

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