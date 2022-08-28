1.

"Доносчику - первый кнут" - так гласит старинная русская поговорка. И она в полной мере отражает отношение жителей России к этому явлению. Только в России существует слово "стукач", которое наполнено самыми негативными смыслами. Почему так? Во многих странах мира считается достойным делом, например, донести начальству на коллегу, допустившего какой-то просчет, или настучать в налоговую инспекцию на соседа, утаивающего часть своих доходов. В России же это не принято. «В Петровскую эпоху донос стал орудием не только политической власти. В 1711 году Петр создал ведомство штатных доносчиков – фискалов во главе с обер-фискалом. Фискалы были во всех центральных и местных учреждениях, в том числе и церковных. Им предписывалось «над всеми делами тайно надсматривать и проведывать», а затем доносить о преступлениях. За верный донос фискал получал награду: половину конфискованного имущества преступника», – написал В.Д. Игнатов в своей книге. Причем, за ложный донос фискал практически не нес никакой ответственности, максимум, небольшой штраф. Известно, например, что в 1739 году некий подьячий Осип Тишин из г. Березова получил за донос, в результате которого несколько дворян из рода Долгоруких были казнены, доходную должность секретаря в Сибирском приказе и целых 600 рублей.

2.

По тем временам это были огромные деньги. Со времен Ивана Грозного, когда опричники стали делить между собой имущество казненных по их наветам бояр и князей, в народе возникло стойкое нравственное отчуждение к деяниям подобного рода. Это брезгливое отношение к доносчикам только усиливалось от эпохи к эпохе.Традиционная для народа нелюбовь к власти, коррумпированные представители которой часто совершали беззаконные поступки, пользуясь бесправным положением простых людей, перешла и на стукачей. Массовый характер доносительство приняло при правлении Сталина . Принятая в 1926 году специальная статья , предусматривала уголовное наказание «за недонесение». Доносчики же регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена. Любопытно , что Иосиф Виссарионович очень любил читать Салтыкова-Щедрина и до слез смеялся над фразой: «Пишите доносы, мерзавцы, пишите!..».Что же особенно печально и подло так это то, что сталинский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей , которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей. Например, весной 1934 года Оля Балыкина выдала своего отца и его друзей, за что они были осуждены на длительные сроки заключения за торговлю зерном. Однако несмотря на преданность сталинским идеалам и доносительство , из пионерки Балыкиной все равно не удалось сделать патриота страны , поскольку во время Отечественной войны она стала сотрудничать с немцами, за что отсидела в лагере 10 лет. К сожалению, из-за доносительства официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, сталинская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению.Таким образом, сталинский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых, жестоких и подлых членов советского общества!

Безалкогольный напиток «Кока-кола» был изобретен в конце XIX века и изначально позиционировался как заменитель алкоголя. В состав оригинального напитка входили листья коки и орехи кола с высоким содержанием кофеина — отсюда и берет начало всем известное название. Нынешняя формула напитка является коммерческой тайной, но на протяжении XX века другие компании все же умудрялись выпускать похожие по цвету и вкусу напитки. В июне 2022 года дистрибьютор Кока-колы в России объявил о прекращении продаж на территории страны, поскольку ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что «Кока-кола» делает их менее сообразительными. Есть веские основания предполагать, что так же напиток действует и на людей. Кроме того, вредность этого напитка связывают с большим количеством сахара. Считается, что в одной баночке колы может содержаться до 45 граммов нескольких разновидностей сахара. И это при том, что дневная норма для человека составляет 25 граммов. Из-за чрезмерного употребления сахара, люди толстеют, а это влечет за собой огромное количество проблем со здоровьем. В первую очередь повышается риск развития сахарного диабета. Вдобавок к этому, есть причины полагать, что «Кока-кола» провоцирует развитие онкологических заболеваний.

3.

Если где-то попадаются деревья в виде латинской буквы J, то стоит задуматься о потенциальной опасности этого места. А всё потому, что такие стволы являются признаком неустойчивости почвы, а значит, она постепенно смещается там и рано или поздно произойдёт обвал или оползень.Справедливости ради, стоит понимать, что это бедствие может произойти через месяц, год или даже несколько лет, однако иметь ввиду такой вариант внезапного развития событий нужно обязательно.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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