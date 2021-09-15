Какими способами русские предугадывали дату своей смерти

Узнать точную дату смерти, к счастью, не суждено ни одному человеку. Но для предсказания приближающейся кончины у наших предков было много способов.

Спросить кукушку

«Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?» – от этого вопроса и сегодня невозможно удержаться, если слышишь в лесу кукушку. Насчитаешь много«ку-ку» – пойдешь дальше довольный. Мало – махнешь рукой, да посмеешься.

Как пишет в книге «Тринадцать черных кошек» Ю. Дмитриев, подсчет количества оставшихся лет по кукованию бытовал на Руси испокон веков. Но наши предки использовали этот способ предсказания в двух случаях. Задавали вопрос «Сколько жить осталось?» весной, когда песня кукушки максимально долгая. А в середине лета, когда кукушка в лучшем случае издаст несколько «ку», девушки спрашивали: «Сколько лет свадьбы ждать?».

Истолковать знаки и сны

Предвестников смерти в русском фольклоре сохранилось немало. Протяжный собачий вой, залетевшая в дом птица, остановившиеся без причины часы, неожиданно расколовшееся зеркало – всё эти знаки сигнализировали о скором покойнике.

О приближающейся смерти сообщали неожиданные события и встречи. Так, проживающие в Карелии водлозеры боялись пришедшего в деревню человека с черной собачкой, на которую надет серебряный ошейник.

Считалось, что в этом образе ходит по окрестностям леший – и такая встреча сулила кому-то из сельчан смерть. Как пишет в книге «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья» К. Логинов, скорую кончину также сулила встреча с лешим в осеннем лесу. Но лишь в том случае, если леший походил на кого-то из жителей деревни. Именно похожему на лешего и предстояло в скором времени умереть.

Многочисленные символы смерти присутствовали в снах. Самый распространенный – выпавший зуб: с кровью – к кончине кровного родственника, без крови – знакомого или друга. Другой знак смерти во сне – увидеть покойника. Его действия и слова истолковывались по-разному. Например, водлозеры были убеждены, что смерть через полгода предвещает сон, в котором умерший подметает полы и говорит, что «будет ждать». Предвещали беду сновидения, в которых происходило неладное с крышей – кто-то вбивал в нее гвозди, она частично проваливалась или ее срывало ветром.

Взяться за топор

Русские в Карелии практиковали интересный способ выяснить, умрет ли тяжелобольной человек или пойдет на поправку. Родственник или сосед залезал на чердак дома больного и со всей силы втыкал топор в самое крайнее бревно со словами: «Батюшка-сомец, дай который ни конец! Жить – так поправляйте, умереть – так умри!». Если вонзившийся в бревно топор в скором времени падал вниз, готовились к смерти. Если оставался на крыше, то больному предстояла долгая и мучительная смерть либо выздоровление.

В другом способе узнать о скорой смерти больного родственника также участвовал топор. Им отрубали с конька крыши три щепки, приносили в дом и бросали в воду. Если две или все щепки тонули, делали вывод, что болезному не выжить.

Прижать ноготь и осмотреть нос

Водлозеры предсказывали смерть больному родственнику с помощью нехитрых манипуляций. Одна из самых простых – с силой прижать ноготь и посмотреть, быстро ли образовавшееся белое пятно станет розовым. Если приходилось ждать, значит, тяжелобольной «не жилец на этом свете».

Другой способ – внимательно осмотреть нос. Если он сильно заострился или скосился на один бок, понимали, что жить человеку осталось меньше суток. Тот же вывод делали, если лежащего больного начинала бить мелкая дрожь. На Водлозере такое состояние называли «предсмертным родимцем». Надежду на выздоровление в этом случае оставляли. Лежащего на смертном одре накрывали старой рыболовной сетью или мешком, под голову клали распятие или икону.

Заставить полететь божью коровку

В статье «Славянские толкования снов и гаданий с инсектальными мотивами» Ю. Кривощапова приводит интересную подборку суеверий с участием насекомых, которые предвещали смерть. Так, бабочка у русских ассоциировалась с душой умершего, поэтому если она залетала в дом, считали – скоро кто-то умрет.

Отсутствие вшей украинцы и сербы считали признаком скорой смерти. На Руси же, напротив, завершать дела и готовиться к кончине следовало тому, у кого неожиданно появлялось много вшей. Предвестниками смерти также считались мухи. Как указано в «Словаре» Владимира Даля, мухи зимой в избе – к покойнику. Плохим знаком было увидеть во сне осу или пчелу. Жители Полесья были уверены, что если кого во сне укусила пчела, не избежать тому скорой гибели. А на Смоленщине считали, что случайная смерть настигнет того, кто во сне «огребает рой».

Негативное отношение было и к сверчкам. На Вологодщине полагали: если он завелся в доме – не к добру. Кто-то из родных «должен уйти». Явно плохим предзнаменованием становился прыгающий по дому сверчок. Домочадцы готовились к пожару или смерти кого-то из близких. Покойника предвещало и появление в избе черного таракана.

Одним из способов проверить собственное долголетие считалось гадание на божьей коровке. Насекомое клали на руку и говорили: «Божья коровка, жить мне или помереть?». Если она взлетала вверх, значит, гадающего ждала долгая жизнь. Если падала вниз – близкая смерть.

Спросить у цыганки

Разговор с цыганкой являлся одним из самых доступных способов узнать судьбу и дату смерти. Поэтому к забредающему в деревню табору или отдельным группам цыган непременно стягивались местные жители. Как справедливо отмечает в книге «Цыгане. Тайны жизни и традиции» Р. Бакленд, цыганский дуккеринг (предсказание судьбы) основан на проницательных наблюдениях и счастливых совпадениях. Цыганки как опытные психологи и искусные манипуляторы охотно демонстрировали доверчивым крестьянам дар ясновидения.

Вариантов цыганских гаданий сотни. Например, славянские цыгане часто предсказывали судьбу на бобах. Желающему узнать будущее предлагали дать монетку, которую цыганка зажимала в ладони вместе с бобами, а затем бросала на землю. По тому, как расположились бобы и монетка относительно друг друга, делали вывод о прошлом, настоящем и будущем. Например, чем ближе бобы упали к монете, тем больше неприятностей произойдет в жизни.

Очень популярно у цыган гадание на картах Таро, в которых среди 22 Старших Арканов есть карта с аллегорическим изображением Смерти. Если она выпадает при раскладе, то конец жизненного пути близок. Цыганки готовы предсказать будущее даже по родинкам. Например, к неблагоприятным знакам относится остроконечная или обильно покрытая волосами родинка. Владелец таких родинок не застрахован от несчастий, бедности и ранней смерти. А если родинка находится на челюсти, то из-за плохого здоровья ее хозяину не стоит рассчитывать на долгую жизнь.

Пообщаться с духами

С середины XIX века в России стал популярен еще один способ предсказания даты смерти – спиритические сеансы, которые часто называли «столоверчением». Модное увлечение проникло в каждый дом. Где-то «духов призывали» ради баловства и веселья, где-то – делали всё «по науке», серьезно анализируя результаты сеанса.

Как пишет в статье «Простонародные спиритические гадания в XX веке» С. Королева, для общения с духами использовали различные приспособления. Это мог быть специальный стол с так называемым «кругом царя Соломона», который образовывали радиальные линии, буквы и цифры. Или небольшая деревянная дощечка, покрытая буквами, сообщения от духов на которой читались при помощи маленького указателя. В XIX веке в магазинах даже продавались специальные мини-столики на двух ножках. Третью ножку у столиков заменял карандаш, который и писал ответы из мира мертвых.

В крестьянских семьях обычно использовали блюдце, в качестве указателя – свечной воск, а буквы писали мелом прямо на столе. С духами общались также при помощи стакана, в который опускали привязанное к волосу кольцо. При богатой фантазии духи «сообщали» много полезной информации. Кому-то даже называли дату смерти. После таких предсказаний узнавшие судьбу впадали в хандру и депрессию, мучились от бессонницы и кошмаров. Слишком впечатлительные в итоге даже лишались рассудка.

Столоверчение оказалось настолько популярным, что просуществовало многие десятилетия и после революции. При этом модно было беседовать с духами известных личностей – Пушкиным, Наполеоном, Соломоном, Сократом. Автор статьи приводит случай, когда в 70-е годы XX века в Тульской области комсомолки и победительницы соцсоревнований увлеклись спиритизмом настолько, что проводили сеансы прямо в цехе. Правда, девушки спрашивали у духов не дату смерти, а имена будущих женихов и шансы на сдачу экзамена в вечерней школе. О страсти к мистике пришлось забыть после публикации в журнале «Молодой коммунист» письма от неравнодушного коллеги, порицавшего «чуждое комсомольцу» увлечение.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/165444

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Голубь мой белый»: как на самом деле Сергей Есенин добился славы https://otari.mirtesen.ru/blog/43404379125/

Как разбитая керамика стала украшением Барселоны и принесла автору мировую славу: Великий каталонец Антонио Гауди https://otari.mirtesen.ru/blog/43209264832/

ТОП-10 потрясающих построек Римской империи https://otari.mirtesen.ru/blog/43569609589/