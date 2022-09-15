Думаете, в США жить хорошо? Как бы не так. Главные минусы жизни в этой стране

Многим кажется, что жизнь в США безупречна. Но так ли это на самом деле? Ежегодно в это государство отправляются все новые и новые мечтатели, но далеко не все они задерживаются надолго. Очевидные недостатки жизни в этой стране проще заметить после всего нескольких лет жизни там.

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Одним из недостатков многие называют хваленый менталитет американцев. Будет ошибкой считать жителей этой страны однозначно открытыми и доброжелательными. Если люди тебе готовы улыбаться при встрече, это еще не говорит об их доброжелательности. Скорее это привычка держать маску, за которой часто скрывается двуличие. С духовным воспитанием тут проблемы, и даже в браке люди не всегда до конца открыты друг с другом.

«Стукачество» в американском обществе процветает, что чуждо многим другим народам. Сосед обязательно проинформирует службы, если ты неправильно паркуешься или сделал хотя бы незначительную мелочь, не отвечающую требованиям государственных служб. С одной стороны, это может и правильно, но точно не понравится многим нашим соотечественникам.

Еще один очевидный минус в законах. Их слишком много, в каждом штате они свои и могут серьезно давить даже на тех людей, кто пытается жить правильно.

Иногда это откровенно глупые нормы. За банальную попытку познакомиться на улице тебя запросто могут привлечь по статье «домогательство». Приходится дважды думать, прежде чем делать вполне безобидные вещи.

Еще минус в виде свободного ношения оружия, который иногда, конечно, бывает плюсом, но все же. Сначала все держат в себе свой негатив, надевают маску доброжелательности и помнят про жесткие рамки, а потом у некоторых людей неожиданно случаются срывы. И у этих людей может быть при себе вполне легальное оружие.

Также странное отношение к малышам в обычных детских садах. С заботой тут серьезные проблемы. Даже для дневного сна тут нет спальных мест, все спят на полу. Заходят в обуви, не снимают ее и одежду ( целый день в одной и той же), а потом укладываются спать на полу.

Что еще может раздражать? Медицина. Она очень дорогая, а государственной медицине вообще не существует. Страховые взносы дорогие, даже скорые помощи платные. Именно по этой причине многие готовы в любом состоянии ехать в медицинские заведения сами, чтобы хоть как-то экономить.

И наконец судебная практика. Кажется, что для американцев это особая система получения прибыли или морального удовлетворения. Судиться тут готовы все и по любому поводу, а его можно всегда найти.

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А вы знали об этом?

Величайшее преступление Юлия Цезаря, за которое даже римляне хотели наказать его, было безжалостное и полное истребление из-за своих эгоистических помыслов представителей народов усипетов и тенктеров.Причем Цезар не пожалел, даже девушек и детей, истребив 430 000 тысяч людей из этих племен

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