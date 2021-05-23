19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Привычка кошек спать где угодно и в какой угодно позе давно стала частью Интернет-фольклора. Про собак же обычно такое не говорят, дескать, они обученные и аккуратные.
Да ладно вам! Может, некоторые бобики и да, но вот другие – прямо наоборот. Любят поспать, да так, что кошкам завидно становится. Будить их конечно никто не будет, а вот составить им компанию – это всегда пожалуйста.
Этот милый мопс просто не может спать без подушки, ему обязательно нужно что-то подложить под мордаху
Собака росла под присмотром домашних котов, потому зачастую спит именно в такой позе
Когда хорошо покушал и лень даже забраться на диван
Для него сейчас это самое важное место в доме, потому он далеко от него не отходит
Что же вы все такие шумные, не даете выспаться как следует!
Собачонка уже старенькая и любит вздремнуть прямо во время прогулки
Ребята отдыхают после вечеринки
Он очень скоро перерастет кепочку, так что надо ловить момент!
Как он туда вообще залез и как можно спать в таком положении?
Лапы на голову и спать! Не каждая кошка такое повторить может!
Зачем нужны ваши барские лежанки, когда есть простой дворовой кирпич?
Как привлекать внимание, ничего не делая, более того – прямо во сне? А вот как!
Интересно, и кто её такому научил?
Когда тебе разрешают занять уголочек дивана, а ты хочешь казаться скромняшкой
Мягкие подушечки да лежаночки – это не для сна. А вот твердое совсем другое дело!
Понимаете, она так старалась, но кроватка её упорно не отпускает!
Вот что значит забота о своей игрушке! Смотрите и учитесь!
Спать под прямым углом друг к другу – это любимое развлечение этих двоих
Ничего вы не понимаете! Это же лучшее место для сна: прохладненько, просторно и тихо.
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