Советы бывалых: как пережить разрыв

Отношения — это всегда риск, который далеко не всегда оправдывается.

В этот момент важно правильно себя повести и не уйти с головой в депрессию.

Чтобы сохранить самообладание, важно помнить некоторые правила.

У чувств нет срока годности

У каждой есть такая подруга, которая со знанием дела утверждает, что до полного остывания чувств должна пройти половина того времени, что вы встречались. Большей глупости и сложно представить. Чувства не знают времени, для них не свойственно включаться и выключаться по заказу. Если вы страдаете, то эти страдания никак не уйдут в один прекрасный момент.

Ныть — это нормально

Но вообще то, что вы делаете, — это на самом деле не нытье, как бы подруги того ни хотели. Это один из способов предотвратить остановку сердца от переизбытка чувств. В общем, эти слезы даже полезны.

Ложь никогда не станет правдой

Методично врать себе о том, что вы больше не скучаете, что вам хорошо и чувства прошли, невероятно просто, но, к сожалению, на душе от этого легче не станет. Ведь чувства на самом-то деле все еще живы. Смиритесь, боритесь и перестаньте себе лгать.

Иногда действительно нужно удалить его из контактов (везде)

Конечно, со стороны это театральное удаление совместных фотографий, убирание его из друзей из всех социальных сетей и просьба не произносить его имя вслух выглядит смешно, но порой это и правда необходимо.

Он не настолько идеален как кажется

Запомните, лучше показаться глупой подругам, чем писать ему, когда вдруг станет одиноко.

Всегда найдется кто-то лучше. И да, и в вашей жизни этот идеал тоже появится. Правда, не факт, что он не сменится потом следующим.

Это не ваша вина

В отношениях участвуют двое, а значит, и причиной расставания становятся тоже оба. Вы просто не подошли друг другу. Вот и все.

Дружбы после болезненного разрыва не бывает

Ой, пожалуйста, забудьте об этой «дружбе» раз и навсегда. Даже не думайте. Серьезно, как вы сможете дружить с тем, с кем спали и от кого мечтали иметь детей? Даже объяснять не будем, просто забудьте об этой «дружбе».

Никаких пьяных звонков и сообщений

Удержаться сложно, но можно. Главное — чтобы рядом были подруги, которые в нужный момент выдернут телефон из рук и запихнут в них следующую стопку текилы.

Память не стирает людей

Особенно близких. У вас не будет такого, что в один прекрасный момент он уйдет из вашей головы. Сначала вы будете думать о нем реже, а потом и вовсе перестанете о нем вспоминать, но вы никогда его не забудете.

Не злитесь на его новую девушку

Во-первых, это по-детски. Во-вторых, портит карму. В-третьих, она не заслужила такого внимания. В-четвертых, это просто абсолютно незнакомый и чужой вам человек.

Расставание это прекрасно

Если во время отношений между вами не прекращались ссоры, лично вы чувствовали себя вечно никчемной и вообще на этой почве у вас развились комплексы и депрессия, радуйтесь же наконец, что избавились от этого тирана. Это же чудесная новость. И вообще, хорошие отношения расставанием не заканчиваются.

Даже плохие отношения могут быть полезными

Теперь вы знаете, чего хотите или не хотите. В следующий раз все будет лучше.

Вы никому ничем не обязаны

Отношения не должны сковывать вас. Они должны доставлять радость, комфорт, в конце концов, а не чувство страха и долга.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506648428675074739/

А вы знали об этом?

В древней китайской религии мужская и женская энергии умершего должны быть в равновесии, а для этого умерший мужчина должен быть женат. Если так, то похороны проходят по обычному сценарию. А вот если умерший холостяк, то если правильно не похоронить его, то всю семью ждут несчастья и болезни. "Правильно" – это рядом с молодой незамужней девушкой, да так, чтобы могилы находились бок о бок. Сложность в том, что найти такое захоронение во все времена было чрезвычайно сложно. Вот в Китае и возник черный рынок мертвецов. Не все семьи были готовы ждать когда на кладбище появиться нужный труп, некоторые рисковали и обращались (и обращаются) к специфическим бизнесменам. Против этой традиции всегда боролись китайские коммунисты, и им удалось почти ликвидировать ее. Эту, и еще одну дикую особенность – приглашать на свадьбы стриптизерш. В Китае считается, что чем больше людей приходят провожать тебя в последний путь, тем лучше будет загробная жизнь. А как можно привлечь к печальному и совсем не зрелищному событию незнакомых людей? Правильно – организовать стриптиз. Так, в отдельных населенных пунктах похоронную процессию сопровождают автомобили с установленными на крышах пилонами и стриптизершами, извивающимися вокруг них.

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