Шапка Мономаха: почему этот головной убор принадлежал женщине

Одной из главных царских регалий России является знаменитая шапка Мономаха. Однако, несмотря на множество исследований, ее точный возраст до сих пор не установлен. Более того, есть версия, что этот головной убор и вовсе женский.

Легенда о дарах Мономаха

В действительности, нет никаких свидетельств существования шапки Мономаха до первой половины 16 века, когда она принадлежала московскому великому князю Василию III. Ею венчался на царство его сын Иван IV в 1547 году, однако нет упоминаний, что шапкой Мономаха был коронован сам Василий III. Собственно, нет сведений и о его коронации. Имеются некоторые данные, что шапкой Мономаха Иван III Великий венчал своего внука, Дмитрия как соправителя и наследника в 1498 году. По «Запискам» барона Герберштейна, австрийского посла при Василии III, последний захватил власть незаконно, свергнув Дмитрия. Так или иначе, почти все исследователи склоняются к тому, что легенда о шапке Мономаха была придумана Василием III с целью упрочить свою легитимность.

Параллельно с этим, при Василии III было сложено «Сказание о князьях Владимирских», устанавливавшее фальшивую генеалогию московских князей, призванную подтвердить их претензии на самодержавную власть и на всю Русскую землю. Согласно этому «Сказанию», Рюрик – предок всех русских князей – происходил от некоего Пруса, брата древнеримского императора Августа. Легенда о даре Мономаха князю Владимиру II должна была подчеркнуть сакральную преемственность власти русских князей от римских и византийских императоров. В этом же ключе находилась и разработанная в это же время, при Василии III, концепция Москвы как Третьего Рима. Сказание о шапке Мономаха укладывалось в эту идеологическую линию.

Сложносоставной убор

Тогда же, по-видимому, Василий III дал указание придать этому головному убору его нынешний вид. По всем исследованиям, он имеет сложносоставное происхождение, и золотое навершие с крестом появилось у него не раньше 16 века. Однако что-то было взято за основу, и вот по поводу этого «чего-то» мнения историков сильно расходятся.

Так, золотые пластины на шапке могли быть сделаны в Византии в 13 веке. Это, однако, не подтверждает династического предания о шапке, так как оно относит её к более раннему времени, и золотые пластины просто нашиты на некий головной убор, который мог иметь любое происхождение.

Развёрнутую версию происхождения шапки Мономаха представил зарубежный русский историк Сергей Богатырёв. По его мнению, шапка Мономаха была изготовлена в правление князя Василия II Тёмного, то есть в середине 15 века. Она была собрана из деталей княжеских шлемов более раннего времени (14 века), принадлежавших князю Ивану II Красному и его сыновьям – Дмитрию Донскому и Ивану Малому.

Праздничная тюбетейка золотоордынской жены московского князя

Однако большинство теорий связывает происхождение основы шапки Мономаха с Золотой Ордой. При этом не отрицается, что некоторые детали могли быть позднее добавлены и с шлемов князей. Правда, некоторые исследователи доказывают, что и вся шапка целиком была сделана на Востоке и в готовом виде перешла к московским князьям.

Основная теория происхождения шапки Мономаха разработана заведующим кафедрой истории России МГУ профессором Николаем Борисовым. В основе шапки Мономаха лежит женская тюбетейка. Шапка Мономаха идентична по строению золотоордынским женским головным уборам 14 века. В ней использовано аналогичное расположение золотых деталей и такое же вертикальное крепление. Ордынские знатные женщины вставляли в стержень, расположенный на вершине, павлиньи перья, а в шапке Мономаха там был установлен крест.

По мнению Борисова, тюбетейка принадлежала сначала сестре золотоордынского царя Узбека, Кончаке, которую царь выдал замуж за своего верного вассала, московского князя Юрия Даниловича. Несмотря на свою приверженность исламу, Узбек позволил своей сестре креститься для этого замужества. В православии Кончака стала зваться Агафьей.

Правда, Юрий с Агафьей-Кончакой до дому не доехал. По пути на него напал тверской князь Михаил, разбил и взял Агафью в плен. Через год Агафья умерла. Узбек и Юрий обвиняли Михаила в отравлении княжеской жены и царской сестры. Михаил был вызван в Орду и казнён по приговору совета семи русских князей, также обозлённых на Юрия из-за его злоупотреблений при сборе с русских земель дани для Орды.

Приданое, бывшее с Агафьей, осталось при Юрии либо было возвращено ему новым тверским князем Дмитрием. Так или иначе, золотую тюбетейку Кончаки, после убийства Юрия Дмитрием в 1325 году, унаследовал младший брат Юрия Даниловича, московский князь Иван I по прозвищу Калита.

Но откуда эта шапка была у самого Узбека и его семейства? Это вопрос более тёмный, ответы могут быть разными. Есть предположения, что шапку сделали в Египте в начале 14 века и прислали в дар Узбеку, или что её изготовили генуэзские мастера в Кафе в Крыму.

Против этой гипотезы есть только один, но, казалось бы, «убийственный» аргумент. Христианство запрещает мужчинам носить женскую одежду, включая головные уборы. Поэтому-де Иван Калита никогда не мог надеть её на себя.

Но нет никаких сведений, что Иван Калита и несколько последующих поколений московских князей, вплоть до, как было сказано, Василия III, надевали на себя эту шапку. А при Василии III её истинное происхождение могло уже напрочь забыться. К тому же установление на ней христианской символики и её освящение могли, по понятиям того времени, полностью преобразить первоначальную сущность предмета.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160790-shapka-monomakha-pochem...

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