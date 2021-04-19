7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал

Озеро Байкал уникально во многих отношениях. Оно хранит около 20% мировых запасов пресной озерной воды, а прозрачность ее такова, что можно с легкостью рассмотреть предметы, находящиеся на глубине 50 м. Помимо этого, в озере происходят совершенно невероятные явления, которые никак не поддаются логическому объяснению. Вот 7 самых необычных загадок озера Байкал, которые поражают воображение:

1. Ледяные сопки

Байкальский лед преподносит ученым немало загадок. Так, в 1930-х годах специалисты Байкальской лимнологической станции обнаружили необычные формы ледового покрова, характерные только для Байкала. Например, сопки — конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Внешним видом они напоминают ледяные шатры, «открытые» в противоположную от берега сторону. Сопки могут располагаться по отдельности, а иногда образуют миниатюрные «горные хребты».

2. Байкальские миражи

Местные жители не раз за свою жизнь сталкивались, выходя на лодках рыбачить, с реалистичными картинками, изображающими то, чего здесь не должно было быть. Наиболее распространенные миражи — замки, древние суда и острова.

Ученые объясняют этот феномен просто: глубокие воды озера никогда не прогреваются, оставаясь холодными даже жарким летом, а воздух над гладью теплый, что и создает резонанс. Разные по плотности слои воздуха преломляют солнечные лучи, из-за чего образуются картинки. Местные называют их «голоменицей». Это явление на Байкале, при котором на горизонте возможно рассмотреть предметы, в действительности находящиеся на расстоянии 40 километров. Разные по плотности слои воздуха преломляют солнечные лучи, из-за чего образуются картинки. Местные называют их «голоменицей». Это явление на Байкале, при котором на горизонте возможно рассмотреть предметы, в действительности находящиеся на расстоянии 40 километров.

3. Чертова воронка

Здесь возникают не только миражи, но и жуткая воронка, которая образуется спонтанно вне зависимости от метеорологических условий. Свое название оно получило из-за странных явлений, происходящих тут 1-2 раза в год. В хорошую погоду, при полном штиле, здесь внезапно образовывается огромная воронка. Местные жители считают, что так здесь открываются адские врата, которые затягивают души грешников в преисподнюю.

Ученые предлагают несколько версий причин феномена. Одна из них основывается на предположении о локальных провалах дна Байкала с образованием быстро заполняемых водой полостей, что и приводит к образованию водоворота на поверхности. По другой теории, именно в месте образования воронки происходит столкновение двух локальных встречных течений, которые двигаются строго навстречу друг другу. Такое взаимодействие может приводить к очень мощным водоворотам.

4. Байкальский треугольник

Аномальная зона на озере, названная по аналогии с Бермудским треугольником. Это область аномальной турбулентности, в которой отказываются работать всевозможные приборы. Кроме того, здесь часто наблюдаются весьма необычные явления в виде возникающих сверкающих шаров, кругов и резко изменяющейся погоды. Некоторые из побывавших здесь также говорят о потере во времени.

Здесь возникают не только миражи, но и жуткая воронка, которая образуется спонтанно вне зависимости от метеорологических условий. Свое название оно получило из-за странных явлений, происходящих тут 1-2 раза в год. В хорошую погоду, при полном штиле, здесь внезапно образовывается огромная воронка. Местные жители считают, что так здесь открываются адские врата, которые затягивают души грешников в преисподнюю.

Ученые предлагают несколько версий причин феномена. Одна из них основывается на предположении о локальных провалах дна Байкала с образованием быстро заполняемых водой полостей, что и приводит к образованию водоворота на поверхности. По другой теории, именно в месте образования воронки происходит столкновение двух локальных встречных течений, которые двигаются строго навстречу друг другу. Такое взаимодействие может приводить к очень мощным водоворотам.

5. Байкальский треугольник

Аномальная зона на озере, названная по аналогии с Бермудским треугольником. Это область аномальной турбулентности, в которой отказываются работать всевозможные приборы. Кроме того, здесь часто наблюдаются весьма необычные явления в виде возникающих сверкающих шаров, кругов и резко изменяющейся погоды. Некоторые из побывавших здесь также говорят о потере во времени.

5. Огромные кольца на льду

Эти огромные кольца диаметром в несколько километров, периодически появляющиеся на ледяной поверхности Байкала, можно увидеть только с воздуха. По результатам наблюдения из космоса стало известно, что кольца появлялись только в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах и каждый раз на новом месте.

Предположительно образование кругов связано с выбросами природного горючего газа (метана) из многокилометровой осадочной толщи дна Байкала. Летом в таких местах из глубины на поверхность поднимаются пузыри, а зимой образуются «пропарины» диаметром от полуметра до сотен метров, где лед очень тонкий или вообще отсутствует.

6. Ведьмины круги на Ольхоне

Согласно поверьям местных жителей, идеально ровные круги травы, периодически возникающие на одном из островов Байкала, появляются здесь из-за хороводов ведьм. Уфологи же считают, что кольца, достигающие в диаметре нескольких десятков метров, возникают вследствие приземления инопланетян.

Круги появляются сами собой на полях, никогда не знавших пашни. Никаких признаков вытаптывания, наоборот: по границе идеально ровной окружности возникает полоска более сочной и высокой травы — она особенно хорошо заметна на обычно сухих участках земли. Исследователи пока определили, что интенсивный рост растений в кольцах не связан с особенностями грунта или подземными источниками воды.

7. Светящаяся вода

Свечение байкальской воды было обнаружено ведущим научным сотрудником Иркутского физико-технического института Виктором Добрыниным еще в 1982 году. Исследования показывают: практически любая вода является источником света. Но, к примеру, дистиллированная светится слабо. Та, что из-под крана, быстро затухает. А самое интенсивное свечение — в Байкале. Здесь оно может продолжаться и месяц.