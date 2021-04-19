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7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал

Озеро Байкал уникально во многих отношениях. Оно хранит около 20% мировых запасов пресной озерной воды, а прозрачность ее такова, что можно с легкостью рассмотреть предметы, находящиеся на глубине 50 м. Помимо этого, в озере происходят совершенно невероятные явления, которые никак не поддаются логическому объяснению. Вот 7 самых необычных загадок озера Байкал, которые поражают воображение:
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
1. Ледяные сопки
Байкальский лед преподносит ученым немало загадок. Так, в 1930-х годах специалисты Байкальской лимнологической станции обнаружили необычные формы ледового покрова, характерные только для Байкала. Например, сопки — конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Внешним видом они напоминают ледяные шатры, «открытые» в противоположную от берега сторону. Сопки могут располагаться по отдельности, а иногда образуют миниатюрные «горные хребты».
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
 
2. Байкальские миражи
Местные жители не раз за свою жизнь сталкивались, выходя на лодках рыбачить, с реалистичными картинками, изображающими то, чего здесь не должно было быть. Наиболее распространенные миражи — замки, древние суда и острова.
Ученые объясняют этот феномен просто: глубокие воды озера никогда не прогреваются, оставаясь холодными даже жарким летом, а воздух над гладью теплый, что и создает резонанс.
Разные по плотности слои воздуха преломляют солнечные лучи, из-за чего образуются картинки. Местные называют их «голоменицей». Это явление на Байкале, при котором на горизонте возможно рассмотреть предметы, в действительности находящиеся на расстоянии 40 километров.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
 
3. Чертова воронка
Здесь возникают не только миражи, но и жуткая воронка, которая образуется спонтанно вне зависимости от метеорологических условий. Свое название оно получило из-за странных явлений, происходящих тут 1-2 раза в год. В хорошую погоду, при полном штиле, здесь внезапно образовывается огромная воронка. Местные жители считают, что так здесь открываются адские врата, которые затягивают души грешников в преисподнюю.
Ученые предлагают несколько версий причин феномена. Одна из них основывается на предположении о локальных провалах дна Байкала с образованием быстро заполняемых водой полостей, что и приводит к образованию водоворота на поверхности. По другой теории, именно в месте образования воронки происходит столкновение двух локальных встречных течений, которые двигаются строго навстречу друг другу. Такое взаимодействие может приводить к очень мощным водоворотам.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
 
4. Байкальский треугольник
Аномальная зона на озере, названная по аналогии с Бермудским треугольником. Это область аномальной турбулентности, в которой отказываются работать всевозможные приборы. Кроме того, здесь часто наблюдаются весьма необычные явления в виде возникающих сверкающих шаров, кругов и резко изменяющейся погоды. Некоторые из побывавших здесь также говорят о потере во времени.
Здесь возникают не только миражи, но и жуткая воронка, которая образуется спонтанно вне зависимости от метеорологических условий. Свое название оно получило из-за странных явлений, происходящих тут 1-2 раза в год. В хорошую погоду, при полном штиле, здесь внезапно образовывается огромная воронка. Местные жители считают, что так здесь открываются адские врата, которые затягивают души грешников в преисподнюю.
Ученые предлагают несколько версий причин феномена. Одна из них основывается на предположении о локальных провалах дна Байкала с образованием быстро заполняемых водой полостей, что и приводит к образованию водоворота на поверхности. По другой теории, именно в месте образования воронки происходит столкновение двух локальных встречных течений, которые двигаются строго навстречу друг другу. Такое взаимодействие может приводить к очень мощным водоворотам.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
 
5. Байкальский треугольник
Аномальная зона на озере, названная по аналогии с Бермудским треугольником. Это область аномальной турбулентности, в которой отказываются работать всевозможные приборы. Кроме того, здесь часто наблюдаются весьма необычные явления в виде возникающих сверкающих шаров, кругов и резко изменяющейся погоды. Некоторые из побывавших здесь также говорят о потере во времени.
5. Огромные кольца на льду
Эти огромные кольца диаметром в несколько километров, периодически появляющиеся на ледяной поверхности Байкала, можно увидеть только с воздуха. По результатам наблюдения из космоса стало известно, что кольца появлялись только в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах и каждый раз на новом месте.
Предположительно образование кругов связано с выбросами природного горючего газа (метана) из многокилометровой осадочной толщи дна Байкала. Летом в таких местах из глубины на поверхность поднимаются пузыри, а зимой образуются «пропарины» диаметром от полуметра до сотен метров, где лед очень тонкий или вообще отсутствует.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
 
6. Ведьмины круги на Ольхоне
Согласно поверьям местных жителей, идеально ровные круги травы, периодически возникающие на одном из островов Байкала, появляются здесь из-за хороводов ведьм. Уфологи же считают, что кольца, достигающие в диаметре нескольких десятков метров, возникают вследствие приземления инопланетян.
Круги появляются сами собой на полях, никогда не знавших пашни. Никаких признаков вытаптывания, наоборот: по границе идеально ровной окружности возникает полоска более сочной и высокой травы — она особенно хорошо заметна на обычно сухих участках земли. Исследователи пока определили, что интенсивный рост растений в кольцах не связан с особенностями грунта или подземными источниками воды.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 
7. Светящаяся вода
Свечение байкальской воды было обнаружено ведущим научным сотрудником Иркутского физико-технического института Виктором Добрыниным еще в 1982 году. Исследования показывают: практически любая вода является источником света. Но, к примеру, дистиллированная светится слабо. Та, что из-под крана, быстро затухает. А самое интенсивное свечение — в Байкале. Здесь оно может продолжаться и месяц.
Чтобы поймать невидимые глазу световые потоки, используются высокочувствительные приборы. Также исследования показали, что свечение вод неоднородное и на глубине теряет интенсивность, а его яркость снижается в период с ноября по середину января.
7 самых странных и загадочных явлений озера Байкал
 

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