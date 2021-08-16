9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Какими бы разными ни были пары, поводы для ссор и способы выражения недовольства у всех примерно одинаковые. Психологи и психотерапевты называют фразы, которые особенно задевают и обижают мужчин.

Конечно, лимит терпения у большинства не безграничен, и если партнер в очередной раз не вымыл посуду, оставил беспорядок, не угадал с подарком или уделяет вам недостаточно внимания, хочется высказать ему все по полной программе. И все же, если отношения дороги вам, не стоит прибегать к резкой критике.

«Я ЗНАЮ, ЧТО УЖЕ ПОЗДНО, НО НАМ НАДО ПОГОВОРИТЬ»

«Когда захотите что-то обсудить, отложите это до утра. Беседы продуктивнее, когда оба партнера отдохнули и готовы к разговору. В старых комедийных сериалах любили такие сцены – когда жена требует поговорить, а муж хочет спать. В наши дни проблема приобрела масштаб эпидемии», – делится психотерапевт Элизабет Ламотт.

«ТЫ В ЭТИХ ШОРТАХ ВЫГЛЯДИШЬ КАК ПОДРОСТОК. НЕ ХОЧЕШЬ ПЕРЕОДЕТЬСЯ?»

Вам не нравится, когда партнер отпускает ехидные комментарии по поводу прически или мешковатой футболки? Наверняка он реагирует так же, когда вы искоса поглядываете на его брюки с карманами на коленях.

«С чего вы взяли, что имеете право устанавливать для него стандарты в одежде?

«ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ОТКРЫТКУ ПОДАРИЛ»

А любое «ты должен» заставит его почувствовать, что вы пытаетесь его чрезмерно контролировать», – объясняет психотерапевт Сьюзан Хейтлер.

Скорее всего, партнер был уверен, что дорогая сумочка, взять которую его уговорил продавец, демонстрирует его щедрость и заботу.

«Обязательно поблагодарите, даже если в глубине души не так уж рады подарку. Мужчины хотят выглядеть победителями в глазах своей жены и бывают разочарованы, когда их усилия не ценятся. Поэтому лучше выразить признательность, а как-нибудь потом упомянуть, какой вариант подарка может быть для вас более значимым», – советует психотерапевт Гэри Нейман.

«МОЙ БЫВШИЙ НИКОГДА БЫ ТАК НЕ СДЕЛАЛ»

«Сравнение мужа с бывшими, с мужьями подруг или героями реалити-шоу несправедливо и приведет к тому, что он начнет сомневаться, любите ли вы его», – уверен психотерапевт Курт Смит.

«ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ, КОГДА ТЫ ОСТАВЛЯЕШЬ ПОСУДУ В РАКОВИНЕ»

Есть верные и неверные способы выражать свое недовольство. Ни мужчинам, ни женщинам не нравится слышать неконструктивную критику.

«Вместо того чтобы критиковать, скажите, что будете очень признательны, если он сделает что-то, как вам кажется правильным. «Я очень ценю, когда ты…» Чем больше показываете свою признательность, тем чаще будете это получать», – объясняет психотерапевт Тамми Нельсон, автор книги «Новая моногамия».

«ТЕБЕ НУЖЕН ТОЛЬКО СЕКС»

«Да, это важная часть жизни, но если вы предполагаете, что партнер что-то делает для вас только ради секса, вы его этим оскорбляете. Мужчины хотят секса и получают от него удовольствие, но они терпеть не могут, когда их подозревают в корыстных мотивах. И даже если эти подозрения оказываются верны в данном конкретном случае, это вовсе не значит, что секс – единственная причина, по которой мужчины готовы что-то делать», – считает Гэри Нейман.

«ТЫ НИКОГДА НЕ...»

Бросаться бескомпромиссными обвинениями вроде «ты всегда» или «ты никогда» – плохая идея. Ни один человек не делает что-то «всегда» или «никогда», поэтому исключите эти слова из лексикона. Обсуждая что-то, сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас, и не делайте излишне обобщающих заявлений о поведении вашего партнера», – советует Тамми Нельсон.

«ДА, НО…»

«Если вы соглашаетесь с чем-то, а потом добавляете «да, но…», то тем самым словно перечеркиваете все сказанное до этого. Ни один мужчина (и ни одна женщина) не любит, когда его слова так пренебрежительно отбрасывают», – говорит Сьюзан Хейтлер.

«А ПОМНИШЬ, КАК ТЫ… (ЧТО-ТО СДЕЛАЛ НЕ ТАК)»

Возможно, когда-то партнер забыл поздравить вас с днем рождения или запланировал встречу с друзьями в те выходные, которые вы должны были провести с вашими родителями.

«О каком бы его проступке или ошибке ни шла речь, если вы уже простили мужа, поберегите ваши отношения и оставьте оплошность в прошлом. Многим мужчинам кажется, что их постоянно преследует прошлое, ведь их жены не забывают ни одной совершенной ошибки. И каждый раз, когда они делают что-то не так, им напоминают обо всех прошлых проступках. Если мужчина понимает, что жена совсем не ценит все, что он делает хорошо и правильно, то со временем просто перестает ее слушать», – объясняет Курт Смит.

***

Опасность этих фраз в том, что они слетают с языка, и мы не успеваем подумать, что можем ранить ими близкого человека. Исключить их из своего лексикона в одночасье не получится. Для начала попробуйте ловить себя на них и постепенно заменяйте их на более мягкие и уважительные. Это не так сложно, особенно если ваши отношения того стоят.

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