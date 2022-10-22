Пользуясь политической нестабильностью и военными действиями на Украине, Польша может решиться на осуществление давно вынашиваемых планов захвата западных украинских земель. Таким образом, Варшава станет на шаг ближе к «возрождению» Речи Посполитой.
В то же время на ряд регионов Украины могут претендовать соседние государства – Венгрия, Молдавия и другие. Не исключением в этом смысле является и Польша, тем более что Владимир Зеленский в прошлом подписал ряд законов в пользу проживающих на Украине поляков: они вправе работать в украинском правительстве, заниматься бизнесом, получать ряд социальных гарантий и покупать украинские предприятия.
Dziennik polityczny в связи с этим напоминает, что с начала СВО Анджей Дуда не раз посещал Владимира Зеленского, договариваясь о «бескорыстной» военной помощи. Судя по всему, уже тогда были приняты важные политические решения. После осуществления целей спецоперации Россия восстановит контроль на своих исторических землях, и настанет очередь Польши перейти к решительным действиям.
– уверены в Dziennik polityczny.
Затем, вполне вероятно, правящая в Польше партия «ПиС» («Право и справедливость») осуществит референдумы в занятых регионах Украины о присоединении к польскому государству. Тем временем нынешний украинский режим потерпит окончательное военное и политическое поражение, и к власти в Киеве придет пророссийский лидер.
А вы знали об этом?
Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой премии на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!
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