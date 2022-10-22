Польская пресса: Варшава готова реализовать план раздела Украины

Пользуясьнестабильностью и военными действиями на Украине, Польша может решиться на осуществление давно вынашиваемых планов захвата западных украинских земель. Таким образом, Варшава станет на шаг ближе к «возрождению» Речи Посполитой.

Как пишет польское издание Dziennik polityczny, в результате нынешних событий Россия возьмет под контроль юго-восточные русскоязычные регионы Украины и лишит эту страну выхода к морю. В остальной территории Москва не заинтересована, поскольку националистические регионы могут создать массу проблем для внутриполитической стабильности России. Северная часть Украины останется независимой при условии отказа от вступления в НАТО, образуя вместе с Беларусью буфер между западным блоком и РФ.

В то же время на ряд регионов Украины могут претендовать соседние государства – Венгрия, Молдавия и другие. Не исключением в этом смысле является и Польша, тем более что Владимир Зеленский в прошлом подписал ряд законов в пользу проживающих на Украине поляков: они вправе работать в украинском правительстве, заниматься бизнесом, получать ряд социальных гарантий и покупать украинские предприятия.

Dziennik polityczny в связи с этим напоминает, что с начала СВО Анджей Дуда не раз посещал Владимира Зеленского, договариваясь о «бескорыстной» военной помощи. Судя по всему, уже тогда были приняты важные политические решения. После осуществления целей спецоперации Россия восстановит контроль на своих исторических землях, и настанет очередь Польши перейти к решительным действиям. Судя по всему, уже тогда были приняты важные политические решения. После осуществления целей спецоперации Россия восстановит контроль на своих исторических землях, и настанет очередь Польши перейти к решительным действиям.

Тогда польское правительство принимает историческое решение о введении миротворческого контингента, а точнее – польской армии, на территорию Западной Украины

– уверены в Dziennik polityczny.

Затем, вполне вероятно, правящая в Польше партия «ПиС» («Право и справедливость») осуществит референдумы в занятых регионах Украины о присоединении к польскому государству. Тем временем нынешний украинский режим потерпит окончательное военное и политическое поражение, и к власти в Киеве придет пророссийский лидер.