Талисман подкова: значение, как сделать самостоятельно                                                                                                                                                         

С древних времен люди верили в магические свойства подковы.

Считается, что этот талисман способен принести в дом удачу, счастье и богатство. Сегодня найти на улице подкову практически не реально.

А вот сделать такой оберег самостоятельно под силу каждому.

История талисмана

Существует достаточно много теорий того, почему подкова стала символом успеха и почему именно ее люди выбрали в качестве оберега. Даже в наши дни коня считают олицетворением силы и власти у некоторых народов:

Славяне верят в то, что расположенная над входом в дом подкова, непременно будет притягивать в семью достаток. В некоторых государствах Южной Америки, подкову до сих пор используют в качестве амулета, защищающего дом от злых духов.

До нашего времени дошло множество легенд об этом символе:

Жители Древнего Египта верили в то, что этот атрибут снаряжения лошади способен притягивать счастье. Не каждый в то время мог позволить себе купить лошадь. А уж подковать ее могли только очень богатые люди. При этом копыта коня украшали подковы из золота, инкрустированные драгоценными камнями. Соответственно и стоимость такой вещи была запредельной. У некоторых европейских народов ходит другая легенда, согласно которой, к одному кузнецу, по имени Данстан, явился Дьявол в обличии лошади. Он пытался искусить мужчину и направить его по ложному жизненному пути. Однако кузнец смог распознать его коварный план и не согласился на привлекательные предложения нечистой силы. Подковывая копыта Дьявола, мужчина действовал с такой грубостью, что тот стал молить о пощаде. Данстан пожалел искусителя и отпустил его с миром, но поставил свое условие, что отныне нечистая сила никогда не будет пытаться проникнуть в дом, над дверью которого висит подкова.

С того времени люди часто вешали в своем жилище этот символ, пытаясь не допустить сюда проникновения нечистой силы.

Множество мифов существует и о самих лошадях. Это животное считали символом плодородия и власти. К примеру, олицетворением удачи считался Крылатый Пегас.

Ритуал подковы

В древности на Руси считалось огромной удачей найти на дороге подкову. При этом нужно было проделать следующий ритуал: поднять подкову с земли, очистить ее от пыли, плюнуть на землю и загадать свое самое заветное желание. После этого подкову нужно было со всей силы перебросить через левое плечо и, не оглядываясь, идти домой.

Позже, найденную подкову стали приносить домой и вешать над входной дверью. Люди говорили, что такой талисман будет надежным сторожем жилища и сможет привлечь в семью счастье и удачу. Но чтобы подкова действительно стала оберегом, ее нужно правильно разместить. В противном случае подкова будет исключительно символом декора дома.

Как разместить подкову

У разных народов есть свои методы размещения в доме символа благополучия. К примеру:

Европейцы считают, что правильно размещать подкову снаружи дома наружной стороной вниз, так, чтобы она представляла собой некую арку. Они верят, что таким образом оберег олицетворяет поток счастья, который льется прямо на голову домочадцев. В Великобритании и странах Востока, подкову вешают внутри дома концами вверх. Таким образом, талисман способен накапливать любовь и благополучие. Мексиканцы украшают оберег ликами своих святых, цветами и ленточками. А трогать руками такую подкову запрещено. Славяне по-разному размещали такой талисман: ее носили на груди как украшение, закапывали рядом с домом, вешали над входной дверью. Именно последний вариант является наиболее распространенный, так как считается, что таким образом талисман будет защищать дом от проникновения в дом негативной энергетики.

Как сделать подкову самостоятельно

Каждый желающий может сделать оберег самостоятельно. В интернете представлена масса подходящих идей. Материалом может служить картон, дерево и т.д. А для украшения используют ленточки, бусины, пуговки, бисер, зерна, монетки и т. д.

Символика для подковы

Если вы хотите привлечь в свой дом что-то конкретное, то следует украсить оберег подходящими для этого символами:

горох и фасоль привлекают в дом финансы и заставляют их здесь задержаться;

красный острый перец символизирует любовь и мужское начало;

тыквенные семена олицетворяют женское начало;

кукуруза – детский символ, который выбирают семьи, мечтающие о детях;

ягоды привлекут хороший урожай;

орехи признаны символом ума;

разнотравье привлечет в семью здоровье;

семена подсолнуха защитят семейное счастье;

монеты привлекут деньги в дом;

рябина – символ женской молодости и красоты.

Бумажная подкова

Самый простой способ сделать талисман – вырезать подкову из плотной бумаги:

За основу можно взять гофрокартон, плотный картон или фанеру. Используя шаблон вырезать заготовку. Обтянуть заготовку льняным шпагатом или мешковиной, которые создадут привлекательную фактуру. По контуру приклейте сплетенные из веревки косички. На верхушке в месте, где подкова будет крепиться к стене, можно поместить цветок. К примеру, символ верности – полевую ромашку. Наполнить чашу любыми предметами, которые станут символизировать достаток. Это могут быть небольшие мешочки, в которые помещают зерна, семечки и т. д. Для декора подойдут фрукты и травы. Сверху все обработайте бесцветным лаком, который защитит травы и зерна от насекомых вредителей.

Подкова из соленого теста

Для производства талисмана нужны такие детали:

шаблон из бумаги;

тесто, для приготовления которого понадобятся: 100 г муки, 50 г поваренной соли и 70 мл воды;

клей ПВА;

кисточки;

краски;

акриловый лак;

зубочистки.

Процесс изготовления следующий:

Из перечисленных ингредиентов сделать тесто, куда добавить 2 ложки клея. Тесто после замеса должно быть крутым и эластичным. Из теста раскатать лепешку около 1 см толщиной. Вырезать при помощи шаблона подкову. Используя зубочистку, сделать в подкове отверстия, через которые оберег будет подвешиваться к стене. Из остатков теста можно вылепить цветы или фигурки для украшения. Подсушить основу в духовом шкафу с приоткрытой дверцей. Приклеить к основе декоративные элементы и запечь. Готовый талисман разукрасить красками и покрыть лаком. Когда все высохнет можно через отверстия протянуть ленточку и повесить подкову на стену.

Подкова магнит

Те, кто не придерживается строгих традиций, но не против украсить свой дом привлекательным оберегом в виде подковы, могут сделать магнит на холодильник в ее форме. Для этого нужны:

картон для основы;

магниты;

ткань, шпагат, ленты;

термопистолет или клей;

ножницы;

шило;

декоративный материал.

Процесс изготовления следующий:

Сделать для подковы 2 шаблона и вырезать из картона 2 подковы. Соединить и склеить детали. Обтянуть подкову тканью, лентами или шпагатом. По контуру с торца приклеить кофейные зерна. Сделать из тесьмы бантики, серединки которых украсить кофейными зернами, пуговицами или бусинами. На задней стороне подковы приклеить магниты. Декоративная подкова готова.

Источник : https://delaemrukami.org/2476281809395518353/

А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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