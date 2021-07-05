Крымская схватка против элитных солдат Британии

Гуркхи, или как их еще называют, гималайские горцы, издавна считались элитным подразделением британских колониальных войск на самых ожесточенных фронтовых участках. За несколько веков службы англичанам они проявили себя, как необычайно выносливые, крайне дисциплинированные и никогда не отступающие воины.

В начале 19 века гуркхи подавляли восстания в Индии и Китае, выступали против немцев в Первую и Вторую мировые, были замечены в Афганистане. Зафиксировали военные летописи и яркий эпизод сражения гуркхов с русскими солдатами.

Кто такие гуркхи и почему их считали непобедимыми

Отряд гуркхов в Первую Мировую.

Гуркхское племя с незапамятных времен владеет уникальным боевым искусством "кукри". Это набор высокоточных приемов с использованием ножа. Вооруженные одноименным ножом (кукри) непальские горцы мгновенно поражают противника беспощадным точечным ударом. Нож у гуркхов мощный, тяжёлый и прочный, благодаря высокой сбалансированности используется и в качестве метательного оружия. Каждое изделие выходило из умелых рук гуркхского кузнеца в размерах от неприметного ножа до габаритного меча. Кованое изделие исторически служило не только орудием убийства, но и надёжным повседневным инструментом.

Гуркхи, участвуя во многих британских военных кампаниях, снискали репутацию надежных, ответственных, дисциплинированных и верных долгу бойцов. Имперский фельдмаршал Слим говорил, что гуркхи природно созданы идеальными пехотинцами, стойкими, терпеливыми и легко приспосабливающимися. Опытный в военных делах британский лорд видел в непальских горцах искусных маскировщиков и метких стрелков, демонстрировавших англичанам удивительную преданность. На фоне британцев уроженцы высоких гор и непроходимых джунглей имели неизменное преимущество при ведении боя в подобных условиях. Первая мировая на европейских равнинах стала испытанием для гуркхских стрелков, но они отличились и в тех событиях.

После нескольких бескомпромиссных сражений с участием гуркхов о них с восторгом заговорили в Антанте и со страхом во вражеских лагерях. Немецкая пехота, которая считалась лучшей среди солдат Старого света, свидетельствовала, как гуркхи наступали на пулеметы, даже не опуская головы. Для них не существовало понятия захлебнувшейся атаки, потому как отступать этот народ не умел. Выжившие под огнем гуркхи врывались в неприятельские окопы и вырезали противника своими ножами.

В Фолклендскую войну 1982-го британский журнал «Soldier» для устрашения аргентинских войск публиковал фотографии гуркхов, точащих ножи перед сражениями. Слава о бесстрашных воинах в дуэте с профессионально распространяемыми слухами заранее деморализовали аргентинцев, поэтому последние разоружались и сдавались, даже не вступая с гуркхами в бой.

Крымская война и Россия против всех

Воинственные горцы в Крымской войне. Хромолитография Ричарда Симкина.

В Крымскую войну 1853-1856 Россия противостояла объединенным силам под флагами Британии, Франции и Османской империи. Противники поставили целью ослабить позиции русских на Черном море. Россия проиграла ту войну. Причинами поражения историки называют политические и стратегические ошибки руководства, а также отсталое состояние царской армии. Единственное, что никто не поставит под сомнение - храбрость русских воинов в сложнейшей обстановке.

Оборона Севастополя стала яркой демонстрацией русского духа. Солдаты, матросы и простые горожане били врага, намного превосходившего как численностью, так и вооружением. Союзники, подошедшие к стратегическому городу с моря, планировали взять объект за неделю. Но застряли в Севастополе на 11 месяцев, потеряв порядка 70 000 военнослужащих. Историки считают, что севастопольцам удалось так долго сдерживать неприятеля благодаря надежной оборонительной системе, возведенной под руководством военного инженера Тотлебена.

К концу весны 1855-го объединенная армия иностранных союзников насчитывала не менее 175 тысяч военных. При этом общее население Севастополя не достигало и 85 тысяч человек, из которых на военнослужащих приходилось не более половины. Крепости и приступы поголовно защищали обычные мирные жители, а англо-французское войско порой выпускало по улицам города по 50 тысяч снарядов в день.

Поверженные английские наемники у крымской крепости

В Севастополе русские приняли гуркхов за турок.

На исходе 1854-го союзными армиями англичан, французов и турок Севастополь был плотно окружен. Город на подступах обороняли бастионы. Противник выбрал главной целью 3-й бастион, прикрывавший Южную бухту и центр. Мощный штурм начался ранним июньским утром 1855-го. Французы отвечали за сдерживание первых двух укреплений, следом бросившись на Малахов курган. Передней линией шли североафриканские войска зуаве. Британцы же сходу нацелились на 3-й бастион, делая ставку на гуркхов в своих рядах.

За оборону третьего бастиона отвечал вице-адмирал Панфилов. По свидетельствам очевидцев, фортификации штурмовали не менее пяти раз, но защитники упорно сбрасывали противника со стен, развивая преследование. Подступы к бастиону были усыпаны трупами с обеих сторон. Последний, шестой штурм того дня выдался особенно трагичным. Когда потенциал английской пехоты был исчерпан, в атаку бросились гуркхи. Вооруженные разнобойными ножами горцы считались опасным противником в ближнем бою. Под ураганным прикрытием артиллерийского огня с мушкетами горцы сумели подобраться к бастиону, затеяв рукопашную схватку. Вот только русские не только не знали, с кем имеют дело, да еще и отступать было некуда. Смуглых нападающих в ярких одеждах севастопольские защитники приняли за османов.

Турки были известны в воинских рядах слабостью и трусостью, так что отчаянная атака гуркхов лишь подняла боевой дух русских. В смелой схватке крымская пехота вырезала колониальный отряд до последнего гуркха. Тогда британская пресса назвала эту победу русских после тяжелейших восьмимесячных сражений «парадоксальной». И на протяжении всей последующей осады противнику так и не удалось одолеть героический 3-й бастион.

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