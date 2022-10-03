Что скрывал Сталин. Заболевания и физические недостатки

Пожалуй, не что так не очеловечивает даже самых великих и несокрушимых, как семья и болезнь. В обоих случаях бесследно исчезает любой налет властности и обнажается человек: его внутренний мир, переживания и даже страхи. Иосиф Виссарионович не был исключением. С таким-то букетом заболеваний.

Оспа

Ей маленький Сосо переболел в семь лет. Болезнь не прошла бесследно в буквальном смысле: из-за уродливых следов от шрамов Сталин всю жизнь сильно комплексовал. В уголовных делах главной приметой было рябое лицо фигуранта.

Туберкулез

Сталин переболел им еще до революции. К 1926 году болезнь уже была застарелой. С 1921 года Иосиф Виссарионович регулярно отдыхает на Кавказе: Мацеста, Нальчик, Гагры, Ессентуки… Здесь он лечится на горячих источниках и устраивает «субботники» – так он называл небольшие застолья с соратниками по партии. С 1935 года купание в море ему было противопоказано из-за застарелого ревматизма. При этом на курорты Сталин выезжал достаточно часто и отдыхал долго – самый продолжительный отпуск длился с 10 августа по 22 декабря 1951 года. Несмотря на недуг, курить Иосиф Виссарионович бросил лишь незадолго до смерти и страшно этим гордился.

Сталин и любимая трубка

Два инсульта

Первый инсульт случился с вождем в первые послевоенные месяцы, примерно между 10 и 15 октября 1945 года.

Что неудивительно: четыре года подряд Иосиф Виссарионович работал по 15 часов сутки, не отвлекаясь даже на перекус. Утверждают также, что осенью-зимой 45-го из-за собственной немощи Сталин был крайне подавлен и даже намеревался сложить полномочия. Второй инсульт настиг Иосифа Виссарионовича уже в октябре 1949 года. При чем, здоровье генсека было подорвано настолько, что на некоторое время он даже потерял речь. Тогда Сталин начал потихоньку отходить от дел и чаще бывал на Ближней даче, чем в Кремле. В узком кругу Иосиф Виссарионович получил прозвище «дачник».

Сталин отдыхает на даче

Паранойя

Психическими расстройствами объясняют и «большой террор», и раскулачивание, и прочие несчастья, постигшие СССР из-за руководства. Еще в 1927 году профессор Владимир Бехтерев имел неосторожность диагностировать у Сталина агрессивную форму шизофрении – тяжелую паранойю. Сталин обратился к врачу в связи с бессонницей, и очевидно, это был не тот диагноз, который он ожидал услышать. За это Бехтерев и поплатился жизнью – он умер через три дня после разговора. По официальной версии – от отравления консервами.

Подозрительный Сталин

Увечье левой руки

По официальной версии, еще ребенком Сосо попал под фаэтон и получил тяжелый ушиб с последующим нагноением. В результате рука «усохла». Всю жизнь вождю удавалось более-менее гармонично скрывать травму – в левой руке он то держал трубку, то ручку, когда позировал, сидя за столом. При ходьбе рука всегда была плотно прижата к телу и казалось, что она значительно короче правой. Травма травмой, но на некоторых фото видно, как Сталин управляется с винтовкой и даже держит ребенка больной рукой.

Копыто

А точнее зигодактилия была врожденным заболеванием Иосифа Виссарионовича. Проще говоря, у него срослись второй и третий пальцы на левой ноге. Мистики видели в этом недуге «метку дьявола», и вождя считали едва ли не антихристом во плоти. Впрочем, у мужчин этот недуг встречается достаточно часто, в два раза чаще, чем у женщин. Гораздо опаснее для Иосифа Виссарионовича был ревматоидный полиатрит, из-за которого ему приходилось носить особые сапоги из мягкой кожи – ноги болели ужасно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вместе с тем Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно, что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет. Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына !

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле. Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом!

Любопытно также, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера!

Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками ! Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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