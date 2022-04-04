"Снимайте её почаще": сказал Сталин режиссеру Довженко, увидев первую голую актрису в истории советского кино

Сейчас личность Александра Довженко ассоциируется у большинства из нас с Киевской киностудией, которая носит его имя. Мало кто назовёт его фильмы. Всё-таки они — не для современного зрителя.

Однако художественную и историческую ценность они всё же имеют. И ещё какую! Сегодня мы расскажем об одной из таких картин.

В 1930 году на советские экраны вышла черно-белая кинопоэма Довженко под названием "Земля". Это произведение немого кино описывало общественно-политические события.

Например, "Земля" рассказывала о коллективизации, о появлении первых колхозов, а также о раскулачивании зажиточных крестьян сквозь призму жизни в украинском селе.

При съемках фильма для своего времени Довженко применял достаточно спорные и провокационные методы. Там были описаны языческие культы природы, чего советские власти категорически не принимали. Там была показана сцена, как крестьяне заправляют радиатор трактора... мочой. Но самое главное! Впервые на советском экране была продемонстрирована обнаженная женщина!

Темп съемки современники Довженко тожн недооценили. Видимо, не хватало партии революционного пыла в фильме.

Зато были долгие кадры украинских пейзажей, приближённые лица актёров — в общем, "слишком много лирики".

В итоге зритель к середине фильма уже и не помнил о том, что смотрит картину про коллективизацию.

Первой "голой актрисой" в Советском Союзе стала 25-летняя Елена Максимова.

Актриса, в послужном списке которой было к тому моменту шесть фильмов, не побоялась раздеться в кадре ради искусства.

Сцена, в которой ее героиня Наталья сходит с ума от кончины жениха, и вправду получилась совсем не пошлой. В ней был передан весь драматизм утраты любимого человека. Девушка металась по своей горнице, круша все и вся на своем пути. Абсолютно голая.

Советские власти, разумеется, ее не приняли. Чиновников шокировали многие моменты, но особенно вид "голой невесты".

Да и вся советская пресса ругала фильм Довженко. За "непонятность", за "обнаженку" и и т.д. Но добило режиссёра вот что.

Поэт Демьян Бедный выпустил разгромный фельетон. В этом фельетоне он критиковал и высмеивал творческую интеллигенцию, представители которой создавали "непонятные, заумные" произведения с "вредными и опасными" для советского народа идеями. Досталось в этом фельетоне и Довженко.

Продвинуть здоровое кино в массы в городе,А еще более того в деревне.Так Лениным сказано. А в картине ЗДОРОВОЕ что нам показано?Эта псевдоземля, Девицу для всех оголя, Показав нам лицо напряженное, Буйной похотью зло искаженное, А не юное, резвое,Целомудренно-трезвое, Деловито-суровое,Это что же, явленье ЗДОРОВОЕ?

Довженко был подавлен этой публикацией :

«Мне было так стыдно ходить по улицам Москвы, что я буквально поседел и постарел за несколько дней. Это была настоящая психическая травма. Я даже хотел умереть…»

Но это же всего лишь фельетон, скажете вы. Возможно, заметка рядового журналиста и не повергла бы Довженко в такое плачевное состояние. Но Демьян Бедный был не простым поэтом, а "придворным".

Вдумайтесь только, за стихи о Ленине Сталин выделил Бедному квартиру в самом Кремле!

Ему выделили машину с личным шофером, а в дальние поездки он отправлялся в личном вагоне.

В какой-то степени можно сказать, что Демьян Бедный ассоциировался с властью. Поэтому неудивительно, что фельетон из его уст Довженко воспринял чуть ли не как приговор.

В итоге Довженко вырезал из фильма неугодные сцены, и картина вышла в прокат. Но ненадолго. Обычному зрителю фильм, что называется, "не зашёл" — казался нужным и непонятным. Оценить новаторство Довженко соотечественники не смогли. Да и не пытались.

Как на "Землю" отреагировал Сталин?

После просмотра "Земли" Сталиным между ним и Довженко состоялся короткий разговор:

- Кто эта юная красавица?

- Начинающая актриса Елена Максимова.

- Очень убедительно и талантливо сыграла! Снимайте её почаще, - вынес свой вердикт Сталин.

Однако Елена Максимова действительно стала сниматься много и часто.

В ее послужном списке нашей героини 120 фильмов, из которых можно выделить "Чужую родню" (1955), "Отца солдата (1964), а также сериалы "Совесть" и "Следствие ведут ЗнаТоКи".

Преимущественно Елена Александровна исполняла роли бабушек и матерей, отправляющих сыновей на фронт. Ведь работала актриса до глубокой старости. Никто и подумать не мог, что в молодости Максимовой удалось сняться обнаженной.

Какова же дальнейшая судьба фильма "Земля"?

Уже после кончины Сталина, пылившаяся на полках Фонда кино "Земля", вновь вышла в прокат в том же цензурированном варианте.

А за границей фильм имел огромный успех. Один чиновник в 1958 году отвез картину на Всемирную выставку Экспо в Брюсселе в 1958. Там земля вошла в список 12 лучших фильмов всех времен и народов.

Реставрация оригинальной версии случилась только в 2012 году, благодаря стараниям Национального центра Александра Довженко.

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