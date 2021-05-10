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Кому на Руси нельзя было кланяться при встрече

Кому на Руси нельзя было кланяться при встрече

Поклон в Древней Руси и вообще в древнем мире означал не только знак смирения и покорности перед другим человеком, но делал кланяющегося беззащитным, ведь в этом положении враг мог легко снять голову склонившегося с плеч долой. Поэтому на Руси кланялись лишь тем, кого хорошо знали, к кому питали чувство уважения и почитания. Для всех других людей у русских были свои правила этикета.

Приветствия в языческой Руси

Как друг друга встречали и что говорили друг другу на Руси язычники, доподлинно неизвестно, так как литературных источников на этот счет нет. Косвенно ученые-лингвисты судят о приветствиях по былинам и сказаниям. Они считают, что восклицание «Гой еси!», которые былинные герои иногда обращают к другим людям, а иногда — к силам стихии, можно перевести как «Ты есть наш, наших кровей» (так считает российский лингвист-русист Владимир Колесов) или, как считают другие исследователи, «Ты существуешь (живешь) сейчас, будь жив и дальше!», так как слово «гой» означает «жить», «существовать», а «еси» – это глагол «быть», «есть».

Многие современные ученые считают, что верна именно реконструкция Владимира Колесова, так как она органично ложиться на родовые традиции язычества и уходит в прошлое вместе с ними, а на её место приходят новые обычаи — христианские.

Приветствия и пожелания христианской Руси

О приветствиях на Руси в X– XIII веках ученые судят по апокрифу XIII века «Сказание отца нашего Агапия», который хотя и был переведен с греческого, мог дополняться чисто русскими словами и выражениями. Это единственный памятник литературы того времени, в котором сохранились приветственные фразы. В произведении персонаж Агапий, встречая на своем пути людей приветствует их фразами «Добре ходите и добръ вы путь буди», «Дoбръ вы буди путь», что можно перевести как пожелание доброго пути; в ответ люди спрашивают Агапия о здоровье: «Агапие, съдрав ли еси?» или «сдравъ ли еси, Агапие?», что явно является формой приветствия, так как в ответ Агапий не начинает рассказывать о здоровье, либо говорят: «послушай тебе Богъ твои, добрыи старче», что на современном русском означает не что иное, как «Твои бы слова да Богу в уши».

Слова приветствия в виде пожелания здоровья «Здoрoвы будете!» или «Здравствуйте!» известны пo письменным источникам только с XVI века., но и в те времена слово «здороватися» часто использовали в качестве поздравления с чем-нибудь либо в качестве произношения тоста, «здравницы».

От приветствий к поклонам

Все приветственные и прощальные слова, а также благодарения сопровождались непременными поклонами. Это подтверждают берестяные грамоты из раскопов Древнего Новгорода, в которых автор сначала кланяется человеку, которому пишет, а затем называет по имени: « «Пoклoняние oт Харитание кo Съфии...» или «Пoклoняние oт Пелагее ка Алфимие…». oднакo пoклoны эти были на Руси oтнюдь не всегда; да и кланялись наши предки не всем.

Кoму не кланялись

Сoгласно воинскому этикету в древнем мире поклон означал прежде всего превосходство другого человека над кланяющимся, а следовательно, никогда и не перед кем не кланялись князья (исключения составляли их родители или духовные наставники), княжеские дружинники не кланялись перед крестьянами или простыми горожанами, крестьяне, в свою очередь, не кланялись перед рабами, которые были у славян вплоть до XII – XIV веков. Бывало, не кланялись тем, кто победнее, чтобы показать свою спесь.

Не кланялись врагам, независимо от их ранга, чтобы те ни в коем случае не не решили, что перед ним смирившийся противник. Фраза «идти на полон», всегда означала для русского человека некоторую долю не только смирения, но и унижения. А вот фраза князя Святослава «Иду на вы» – всегда значила высоко поднятую голову.

Не кланялись «поганым», то есть иноверцам: татарам, хазарам, туркам, арабам и другим представителям чуждых религий.

Не кланялись и чужакам, если только сразу по их внешнему виду не становилось ясно, что перед человеком стоит князь, знатный воин или весьма богатый человек. При встрече с иноверцами или чужаками русские обычно ограничивались кивком головой, в знак приветствия.

Мужчины не кланялись женщинам и маленьким детям, так как считали себя выше их, исключение могли составить мать, бабушка, тетки либо взрослые дети, которым родитель был чем-либо обязан.

Никогда не кланялись убийцам и ворам, изменникам народа и вероотступникам, зато могли поклониться юродивым «Христа ради».

Кому кланялись

Христианские обычаи, входя в быт язычников, смягчали нравы, приучая к смирению и порядку. По правилам «Изборника» 1076 года приличным считался человек богобоязненный, со склоненной головой, который говорит тихо, думает о Боге, почитает старших, слушается своего князя и не стыдится кланяться «вьсякому, съзъданомо въ образе Божии». В православной Руси кланялись часто: в знак приветствия, в знак прощания и в знак благодарности. Женщина обязательно встречала и провожала поклоном гостей, дети, даже будучи убеленные сединами, должны были низко кланяться родителям и старым родственникам. Кланяться было принято при виде священников, монахов, старцев, низко кланяться, а то и совершить земной поклон нужно было при встрече князей, царей и знати. Кланялись, принимая деньги в долг и отдавая их — в знак благодарности. Однако исследователи этикета на Руси считают, что главным русские считали не правила (этикет), а этичность своих поступков и руководствовались здравым смыслом.

Источник : https://russian7.ru/post/komu-na-rusi-nelzya-bylo-klanyatsya...

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