Эгилона - королева, попавшая в гарем

Знатные девушки редко попадали в гаремы. Да, у правителей кордовского халифата среди многочисленных жён бывали принцессы из Наварры и Кастилии. Но чтобы в гареме оказалась королева… И все же такой случай в истории был! Итак, перенесемся в далекий восьмой век, на Пиренейский полуостров. И посмотрим, как настоящая королева освоилась в непривычной для себя роли.

Красавицу из вестготского королевства звали Эгилоной. Она происходила из знатной и уважаемой семьи, так что взять ее в жены было бы честью для любого. Ничего удивительного, что эту яркую девушку с карими глазами выбрали в спутницы жизни самому королю. Родерик, правитель вестготов, обвенчался с Эгилоной около 709 года.

Впрочем, даты в этой истории весьма приблизительны: девушка родилась по разным данным в 659 или в 689 году. Последнее больше похоже на правду – вряд ли государь, который мечтал утвердиться на Пиренейском полуострове, выбрал бы для себя зрелую супругу, даже из очень могущественной семьи. Ему требовались не только политические союзники, но и наследники! Дело в том, что Родерик стал королем, опередив законных сыновей предыдущего правителя, Витицы. Тот настолько разочаровал народ своим вздорным характером, что потомков Витицы знать не поддержала.

До своего восхождения на престол Родерик был герцогом Бетики. На Эгилоне он женился уже в положении короля. Девушка надела корону. Была ли она счастлива? Трудно ответить. Есть легенда, что молодая королева в юности была влюблена в товарища своих детских игр, некоего Пелайо. Однако юноше пришлось бежать, когда его семья вступила в конфликт с тем самым королем Витицей. Эгилона несколько лет ждала вестей от молодого человека, но безуспешно. Потому и согласилась на брак с королем вестготов.

Личные качества короля Родерика оставляли желать лучшего. Он был известен своей вспыльчивостью, непримиримостью и мстительностью. Говорили, будто бы однажды он обидел некую деву, Ла Каву – об этом пишет автор Элизабет Дрейсон. В своей работе, посвященной королю, о Родерике она отзывается весьма нелестно: «Человек, ни к кому не испытывающий снисхождения».

На полуострове, тем временем, разворачивалась борьба за территории. Халифат расширял своих владения, тесня местных жителей. Рано или поздно с врагами пришлось бы столкнуться и Родерику. Некоторые знатные люди из числа вестготов, впрочем, не были столь непримиримы: родной дядя Эгилоны, граф Кассий, перешел на сторону арабов, когда понял, что их силы превосходят. Бану Каси – как его впоследствии величали восточные авторы – принял ислам и даже умудрился получить привилегированное положение при Дворе халифа.

Родерик сражался с соседями-басками, когда стало известно о продвижении арабов к Севилье. Для борьбы с завоевателями он собрал гигантское войско – до 100 тысяч человек (цифра, возможно, преувеличена историками). Столкновение произошло при Херес-де-ла-Фронтера, в июле 711 года. Восемь дней и ночей воины отстаивали свое право не землю. Родерик успел увидеть, как сыновья бывшего короля Витицы приняли сторону захватчиков, а самому правителю пришлось бежать.

Есть версия, что Родерик утонул в реке, которая протекала в тех местах. Правда, найти его не удалось. В «Хронике 754 года» отражается мнение, будто бы собственные люди короля «помогли» ему проиграть арабам. Якобы, они надеялись, таким образом, заполучить его трон. Но впоследствии оказалось, что таким честолюбивым планам сбыться не придется. Завоеватели не собирались делиться властью.

Эгилона узнала о смерти мужа в Толедо, когда туда пришел со своим войском Абд Аль-Азиз ибн Муса, тот самый, что нанес поражение королю Родерику. Молодой воин стал наместником этих земель, а чтобы его новые «подданные» проявляли большую лояльность, он женился на Эгилоне. Говорили, что это дань традициям тех мест, откуда прибыл Абд аль-Азиз. На самом же деле, он подчеркивал, что признает местную знать. Так королева попала в гарем к арабскому правителю.

Нет точного подтверждения, что был совершен именно никях, но Эгилона приняла другую веру, и стала именоваться Айлун или Умм-Асим (разные источники называют ее по-своему). Поскольку вестготская красавица пришлась арабу по сердцу, между ними установились весьма теплые отношения. Более того, окружение Абд Аль-Азиза стало замечать, что бывшая королева оказывает на правителя слишком большое влияние! Других жен наместник будто бы и не видел...

В 713 году у Айлун и Абд аль-Азиза родилась дочь, названная Асимой. Новый супруг королевы осыпал любимую роскошнейшими дарами, а она повелела изготовить из подаренных драгоценностей золотую корону, богаче и лучше той, какую она носила в бытность женой Родерика. Саймон Бартон в «Завоевателях и наложницах» описывает, что и Абд аль-Азиз перенял эту христианскую традицию. Он тоже начал носить на голове этот символ власти - золотой обруч, украшенный рубинами. Соратники заволновались. И так ходили слухи, будто бы Айлун продолжает совершать обряды своей прежней веры. Не обратила бы она в нее и второго мужа!

Абд аль-Азиз все же не был ни королем, ни халифом. Его власть на Пиренеях ограничивалась другими правителями, которым он сам служил. Но, по всей видимости, с подачи Эгилоны-Айлун, наместник задумался о собственном королевстве. Его поведение стало все более напоминать замашки государя, и он совсем не спешил с отчетами в Дамаск.

Это и решило его судьбу. Халиф Сулейман ибн Абд-аль-Малик отправил в Севилью, где тогда находился наместник с Айлун, своих слуг. Расправа была короткой. За слишком вольную трактовку обязанностей, Абд аль-Азиз поплатился головой.

Эгилона-Айлун пережила мужа всего на год. Их дочь Асима вышла замуж за потомка графа Кассия, за своего родственника со стороны матери. И вы помните про Пелайо, юношескую любовь вестготской королевы? Он тоже стал королем, в Астурии. И всю свою жизнь он сражался с завоевателями на Пиренейском полуострове. Говорили, будто бы его непримиримость связана с Эгилоной, настоящей коронованной особы, которая однажды попала в гарем.

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