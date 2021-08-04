5 видов оружия, которые запрещено применять

Человечество на протяжении многих веков разрабатывало оружие. И чем больше развивались технологии, тем мощнее и опаснее оно становилось. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня у нас есть уже целый арсенал оружия, которое по праву можно назвать смертоносным.

Вот только теперь в бою его не увидеть: из-за своей мощи его попросту запретили использовать. Вашему вниманию 5 видов оружия, которым нельзя воевать (причем, ядерное - не в счёт).

1. Фосфорные боеприпасы

Белый фосфор несет разрушительный огонь.

Боеприпасы любого типа, имеющие в составе белый фосфор или его производные, чрезвычайно опасны. Дело в том, что вещество вступает в реакцию с кислородом и поджигает буквально все на своем пути, а также наносит тяжелые увечья человеку. Самое страшное, что, несмотря на запрет, эти боеприпасы иногда используют до сих пор.

2. Боеприпасы с объединенным ураном

Объединенный уран несет не только опасные, но и долговечные.

Ядерная бомба - это не единственное оружие, где вообще применяется уран. Даже бронебойные снаряды имеют в себе этот опасный элемент. Такие боеприпасы не только мощные и разрушительные, самой большой проблемой является как раз радиоактивное заражение местности, которое наносит урон здоровью природы и людей на протяжении многих лет.

3. Боеприпасы объёмного взрыва

Объемный взрыв почти такой же мощный, как и ядерный.

Боеприпас объемного взрыва или объемно-детонирующий боеприпас по разрушительности действия чем-то напоминает ядерную бомбу, кроме радиоактивного заражения. Механизм ее работы заключается в распылении легковоспламеняющегося аэрозоля, который затем взрывается.

Интересный факт: нередко объемно-детонирующие боеприпасы называют вакуумными бомбами, однако это два разных типа оружия.

4. Кассетная бомба

Один из самых смертоносных боеприпасов.

Сам по себе боеприпас не имеет какой-либо разрушительной силы - он ее в буквальном смысле несёт. Авиационный носитель содержит в себе сотни небольших, но мощных бомб или мин, одновременный разрыв которых представляет собой смертоносное поражающее действие. Кассетные бомбы настолько разрушительны, что была создана специальная конвенция, запрещающая использование конкретно этого типа боеприпасов.

5. Межконтинентальная баллистическая ракета

Эта ракета - прямая ассоциация с Третьей мировой войной.

Еще одно оружие, имеющее в своем составе ядерные боевые части. Однако в каком-то смысле межконтинентальная баллистическая ракета даже страшнее сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году «Малыша» и «Толстяка», ведь ее даже не нужно «подвозить» к месту разрыва - она долетит туда сама. А поражающее действие настолько велико, что ее использование мгновенно спровоцирует начало конфликта планетарного масштаба.

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