Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать
Практически каждый человек любит путешествовать, и мысль о долгожданном отпуске греет душу весь рабочий год.
Многим хорошо известны страны и города, куда опасно соваться любому приезжему, но, оказывается, и в более гостеприимных краях могут подстерегать неожиданности.
Об этом и пойдёт речь в данном посте.
Несмотря на свою внешнюю сдержанность, японцы с подозрением относятся к приезжим. Особенно, если туристы ведут себя шумно в общественных местах. Хотя даже несмотря на неприязнь, они стараются вести себя подчёркнуто корректно. Но если приезжий грубо нарушает местные правила, например, в городе Камакура запрещено есть на ходу, то за нарушение можно схлопотать штраф.
Власти Флоренции ввели запрет на приём пищи у галереи Уффици и Палаццо-Веккьо. Нарушители должны заплатить немаленький штраф, в размере 500 евро.
Каждый отдыхающий считал своим долгом сняться на фоне близко летящего самолёта. Власти посчитали, что вспышки могут помешать пилоту, и как следствие, привести к крушению воздушного судна и человеческим жертвам. Наказание за нарушение этого правила довольно жёсткое, вплоть до смертной казни.
Когда на отдыхе вам захотелось сделать селфи или фото, внимательно оглянитесь вокруг. Во многих странах существует запрет на видео и фотосъёмки в храмах, музеях, различных общественных местах и даже на круизных лайнерах. На Пхукете есть пляж Май Кхао, который расположен в непосредственной близости с аэропортом.
В Танзании и на острове Капри, введен штраф в размере 500 евро, за использование пластиковой одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов. Эти ограничения распространяются и на упаковку с застёжкой, в которую обычно кладут покупки из «Дьюти-фри». Таким крупным штрафом за использование пластика, правительство рассчитывает улучшить экологическую обстановку на курортах, ведь обычные запрещающие стенды и объявления несознательные туристы просто игнорируют.
Монако – лакомый кусок для многих туристов и приезжих. Здесь достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса. Поэтому, сюда старается попасть большое число всяких неблагонадёжных личностей из-за рубежа. В связи с этим, местные жители относятся к понаехавшим крайне напряжённо.
Власти Венеции всерьёз озаботились огромным количеством туристов. Мало того, что большой наплыв людей считается одной из причин повышения уровня воды в городе, так ещё и местным жителям приходится несладко. Поэтому было принято решение ввести налог в размере 3 евро за каждого въезжающего в Венецию, а если кто-то попытается проскользнуть зайцем, тому придется заплатить 450 евро. Это в основном распространяется на туристов-однодневок, так как у гостей отелей и гостиниц туристический налог уже входит в счёт.
Жители острова Бали, очень негативно относятся к туристкам, которые умудряются фотографироваться в купальниках около местных святынь. Властям поступало большое количество жалоб, поэтому в конце 2018 года им пришлось ввести запрет на посещение священных мест в бикини.
В 2019 году власти Рима полностью запретили въезд автобусов с туристами в центр города. Это сделано в целях борьбы с сильной загрязнённостью воздуха. Также строго будут наказывать туристов-вандалов, желающих прихватить с собой кусочек стены старинного Колизея или ополоснуть ноги в фонтане.
На Филиппинском острове Боракай власти провели капитальную уборку и чистку пляжей. Это обошлось в кругленькую сумму 20 миллионов долларов. Поэтому, теперь здесь введены строгие ограничения на употребление алкоголя, курение и даже приём пищи. Также запрещено нарушать природные ландшафты, поэтому детям нельзя строить замки и сооружения из песка.
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