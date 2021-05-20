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Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать

Практически каждый человек любит путешествовать, и мысль о долгожданном отпуске греет душу весь рабочий год. 

Многим хорошо известны страны и города, куда опасно соваться любому приезжему, но, оказывается, и в более гостеприимных краях могут подстерегать неожиданности. 

Об этом и пойдёт речь в данном посте.

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать

Несмотря на свою внешнюю сдержанность, японцы с подозрением относятся к приезжим. Особенно, если туристы ведут себя шумно в общественных местах. Хотя даже несмотря на неприязнь, они стараются вести себя подчёркнуто корректно. Но если приезжий грубо нарушает местные правила, например, в городе Камакура запрещено есть на ходу, то за нарушение можно схлопотать штраф. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


Власти Флоренции ввели запрет на приём пищи у галереи Уффици и Палаццо-Веккьо. Нарушители должны заплатить немаленький штраф, в размере 500 евро. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


Когда на отдыхе вам захотелось сделать селфи или фото, внимательно оглянитесь вокруг. Во многих странах существует запрет на видео и фотосъёмки в храмах, музеях, различных общественных местах и даже на круизных лайнерах. На Пхукете есть пляж Май Кхао, который расположен в непосредственной близости с аэропортом.

Каждый отдыхающий считал своим долгом сняться на фоне близко летящего самолёта. Власти посчитали, что вспышки могут помешать пилоту, и как следствие, привести к крушению воздушного судна и человеческим жертвам. Наказание за нарушение этого правила довольно жёсткое, вплоть до смертной казни. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


В Танзании и на острове Капри, введен штраф в размере 500 евро, за использование пластиковой одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов. Эти ограничения распространяются и на упаковку с застёжкой, в которую обычно кладут покупки из «Дьюти-фри». Таким крупным штрафом за использование пластика, правительство рассчитывает улучшить экологическую обстановку на курортах, ведь обычные запрещающие стенды и объявления несознательные туристы просто игнорируют.

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


Монако – лакомый кусок для многих туристов и приезжих. Здесь достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса. Поэтому, сюда старается попасть большое число всяких неблагонадёжных личностей из-за рубежа. В связи с этим, местные жители относятся к понаехавшим крайне напряжённо. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


Власти Венеции всерьёз озаботились огромным количеством туристов. Мало того, что большой наплыв людей считается одной из причин повышения уровня воды в городе, так ещё и местным жителям приходится несладко. Поэтому было принято решение ввести налог в размере 3 евро за каждого въезжающего в Венецию, а если кто-то попытается проскользнуть зайцем, тому придется заплатить 450 евро. Это в основном распространяется на туристов-однодневок, так как у гостей отелей и гостиниц туристический налог уже входит в счёт.

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


Жители острова Бали, очень негативно относятся к туристкам, которые умудряются фотографироваться в купальниках около местных святынь. Властям поступало большое количество жалоб, поэтому в конце 2018 года им пришлось ввести запрет на посещение священных мест в бикини. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


В 2019 году власти Рима полностью запретили въезд автобусов с туристами в центр города. Это сделано в целях борьбы с сильной загрязнённостью воздуха. Также строго будут наказывать туристов-вандалов, желающих прихватить с собой кусочек стены старинного Колизея или ополоснуть ноги в фонтане. 

Запреты, действующие в разных уголках планеты, которые лучше не нарушать


На Филиппинском острове Боракай власти провели капитальную уборку и чистку пляжей. Это обошлось в кругленькую сумму 20 миллионов долларов. Поэтому, теперь здесь введены строгие ограничения на употребление алкоголя, курение и даже приём пищи. Также запрещено нарушать природные ландшафты, поэтому детям нельзя строить замки и сооружения из песка.

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